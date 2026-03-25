Grifols se dispara en bolsa y abre un hueco alcista atacando la resistencia en 9,65 euros

El análisis técnico indica que solo dos cierres diarios consecutivos o uno semanal por encima de 9,65 euros confirmarían la continuidad del rebote.

El valor rebota desde el soporte de 8,43 euros y ataca la resistencia clave de 9,65 euros, mostrando síntomas de fortaleza técnica.

Grifols se dispara en bolsa tras anunciar la salida a bolsa de una participación minoritaria de su división Biopharma en Estados Unidos.

El renovado optimismo ante un posible avance diplomático en Oriente Próximo, junto al descenso del precio del petróleo, impulsa el ánimo de los inversores. Las bolsas asiáticas suben y los futuros americanos también avanzan. El mercado acoge con optimismo las señales de progreso en las negociaciones para un alto el fuego en Irán.

Por su parte, el Ibex 35, que ha protagonizado movimientos de alta volatilidad durante las últimas semanas, tendrá como objetivo alcanzar los 17.000 puntos en la sesión de hoy y consolidarse por encima de ellos en próximas jornadas. Si examinamos los valores que componen el índice español, destacamos el comportamiento de las acciones de las acciones de Grifols.

Grifols ha dado luz verde a la salida a bolsa de una participación minoritaria de su división de Biopharma en Estados Unidos, con el objetivo de captar recursos, reforzar su balance y avanzar en su estrategia de crecimiento. La operación se articulará mediante una oferta pública de venta, sujeta a la evolución del mercado y a las autorizaciones regulatorias.

La iniciativa, impulsada por la Comisión de Estrategia y aprobada por el Consejo de Administración, prevé que la compañía mantenga el control mayoritario de su negocio en EE. UU., mientras la matriz seguirá cotizando en España. Los fondos se destinarán principalmente a reducir deuda y a potenciar su expansión en mercados clave.

La fabricante de hemoderivados busca recuperar el pulso en bolsa, y parece que los inversores celebran esta OPV. Los ingresos que obtenga le servirán para reducir deuda y mejorar su balance.

Si analizamos los títulos de Grifols desde el punto de vista técnico, observamos que el valor alcanzó unos máximos anuales en la zona de los 13,50 euros a finales del pasado mes de julio, lo que dio paso a un fuerte movimiento correctivo que llevó al valor, en un primer envite, a buscar la zona de los 10 euros por acción, donde los alcistas volvieron a reaccionar durante varios meses, aunque sin lograr superar los 11,70 euros.

Esta debilidad técnica terminó por formar una figura de banderín en el medio plazo, que finalmente el valor perforó a la baja con la pérdida de la zona de los 10,60 euros por título durante los primeros compases de este mes de marzo.

Evolución de las acciones de Grifols Eduardo Bolinches TradingView

Los bajistas siguieron vendiendo y llevaron al valor prácticamente hasta la zona de los 8,43 euros durante esta semana, concretamente el pasado lunes. Se trata de una zona de soporte horizontal relevante desde donde el valor está reaccionando al alza.

Durante este proceso bajista, Grifols mostró señales de una gran debilidad perdiendo todos y cada uno de los niveles de retroceso de Fibonacci del último gran tramo alcista iniciado en el mes de abril y concluido en agosto, es decir, desde la zona de los 7,24 a los 13,54 euros. Este nivel de retroceso se encontraba en los 9,64 euros, una zona que hoy trata de recuperar.

De esta manera, Grifols ha abierto hoy, tras estar inhibida de cotización durante los primeros minutos de la sesión, volviendo a atacar la resistencia de los 9,65 euros por título, que fue su anterior soporte más importante perdido durante las últimas dos semanas convertido ahora en resistencia. Este movimiento muestra síntomas de fortaleza en el valor, que rebota con decisión.

A pesar del rebote, Grifols solo confirmará señales positivas si vemos dos cierres diarios consecutivos o uno semanal por encima de los 9,65 euros. En ese caso, podríamos hablar de una continuidad del rebote que lleve al valor en el corto plazo, durante las próximas semanas, hacia la zona de los 10,30 euros. Por tanto, únicamente si se cumple esta condición se podría plantear una orden de compra.

En cualquier caso, la orden de protección, si seguimos esta estrategia, deberá situarse en la pérdida de la zona de los 9,15 euros en base a cierres. Como puede apreciarse, el análisis técnico exige un stop de protección algo alejado del nivel de entrada, por lo que conviene ajustar el tamaño de la posición a este nivel de riesgo, sin que supere un tercio de lo habitual en valores de estas características.

En cualquier caso, y como alternativa a este escenario, si el valor finalmente no puede con los 9,65 euros y termina cerrando en parte el hueco alcista generado en la sesión de hoy, cualquier recaída hacia la zona de los 9,14 euros también podríamos interpretarla como una oportunidad de entrada en el valor.

En este caso, la orden de protección deberíamos situarla por debajo de los 8,62 euros en base a cierres, y el objetivo en torno a la zona de los 9,75 euros.