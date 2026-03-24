Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una reacción alcista

Naturgy y Elecnor se consideran opciones de entrada si alcanzan los 26,70 y 31 euros respectivamente, con stops protectores establecidos.

Se recomienda invertir en Meliá Hotels si mantiene cierres sobre los 9 euros, con protección ante caídas por debajo de 8,77 euros.

La bolsa española y la estadounidense reaccionaron a un tuit de Trump que amplió un ultimátum, provocando volatilidad en los mercados.

El selectivo español sufrió una loca sesión con un antes y un después del tweet de Donald Trump ampliando el plazo del ultimátum al viernes por la tarde.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense también reaccionó de manera contundente a la nueva fecha del ultimátum anunciada por Trump, aunque el cierre estuvo algo alejado de la zona de máximos intradiarios.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) Meliá Hotels: Entramos en el valor al ver que confirma cierres por encima de los 9 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 8,77 euros en base cierres.

2) Laboratorios Rovi: Entraremos en este valor al ver un cierre por encima de los 82,60 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 79,80 euros en base cierres.

3) Naturgy: Vamos a entrar en el valor si vemos que de cara al cierre se va a hacer con los 26,70 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 25,85 euros en base cierres.

4) Elecnor: El valor ha marcado nuevos máximos por lo que si vemos que de cara al cierre se va a hacer con los 31 euros entraremos en él colocando un stop protección ante la pérdida de los 29,10 euros en base cierres.