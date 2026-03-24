Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,13%) recupera los 16.900 puntos con el petróleo al alza (+4%) y por encima de los 100$
Los mercados no acaban de creerse las palabras de Donald Trump sobre la existencia de negociaciones con Irán.
LAS CLAVES
- 17:45 Así cierra el Ibex 35
- 14:47 EE. UU. muestra fortaleza industrial pero flojea en servicios
- 14:37 Así abre Wall Street
- 09:58 Analizamos el comportamiento de las acciones de Puig
- 09:12 Puig abre al alza con un 15% de subida
- 09:07 Así abre el Ibex 35
- 08:39 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:08 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:33 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este martes con una subida del 0,13%. Con el avance, el selectivo alcanza los 16.910 puntos.
- Puig se ha disparado un 13% en bolsa por las conversaciones de fusión con The Estée Lauder.
- Las principales bolsas europeas terminan la jornada en verde. El Cac 40 francés ha subido un 0,65%; el FTSE 100 británico, un 0,44% y el FTSE Mib italiano, un 0,76%.
- Wall Street sigue la sesión en signo mixto. Sólo el Dow Jones sostiene leves ganancias.
- El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, sube un 4,16%, hasta los 104,03 dólares por barril. El lunes se desplomó un 10,4%.
- El West Texas Intermediate estadounidense avanza un 4,99%, hasta los 92,52 dólares.
- Pese al anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, las hostilidades continúan en Oriente Próximo.
- El mandatario republicano comunicó ayer lunes la suspensión, por un periodo de cinco días, de los ataques contra infraestructuras energéticas iraníes tras mantener lo que calificó como “conversaciones productivas” con Teherán, afirmación que la República Islámica ha desmentido.
- Las autoridades iraníes informaron esta madrugada de que dos proyectiles impactaron contra un gasoducto de una planta energética en Jorramshahr, en el suroeste del país, y contra edificios administrativos de una estación gasística en Isfahán, en el centro, según la agencia Fars.
- En paralelo, el ejército israelí ha atacado en las últimas horas varios objetivos en Beirut, mientras Irán y la milicia chií libanesa Hezbolá han respondido con bombardeos sobre territorio israelí.
- Los enfrentamientos se extienden también al Golfo: Kuwait, Arabia Saudí y Baréin han denunciado nuevos bombardeos.
- "Si bien en estos momentos hay grandes dudas de hasta qué punto las partes están negociando, lo que sí parece verdad es que, al menos EEUU y su presidente, parecen interesados en comenzar la desescalada del conflicto. Otra cosa es si serán capaces de conseguirlo y en qué condiciones", señalan los analistas de Link Securities.
- "Cualquier nueva noticia sobre potenciales negociaciones entre las partes será muy bien recibida en los mercados de bonos y acciones europeos y estadounidenses", añaden los mismos expertos.
- El euro continúa peleando por romper al alza la resistencia en la zona de los 1,16 dólares tras no poder cerrar por encima de ellos la semana pasada.
- El oro rebotó con fuerza tras testear la media móvil de medio plazo tras una importante recogida de beneficios.
- El bitcoin logra hacerse de nuevo por encima de los 70.000 dólares, aunque viene con una ligera recogida de beneficios.
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Así cierra el Ibex 35
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Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Nueva sesión de alta volatilidad para el Ibex 35, con idas y venidas constantes a lo largo de la jornada. La falta de confianza de los inversores ha provocado giros inesperados entre el lado positivo y negativo.
En la vela diaria, el selectivo español muestra una cola inferior significativa, con implicaciones alcistas, aunque de momento no logra superar la cota de los 17.000 puntos, moviéndose entre un mínimo intradiario de 16.692 puntos y un máximo de 16.984.
Cuando faltan pocos minutos para el cierre de la sesión en el Viejo Continente, el índice español pierde un 0,09% en los 16.872 puntos.
El podio de ganadores está formado por: Puig Brands (+14,32%), Cellnex (+4,02%) y Repsol (+3,35%).
Los valores más penalizados, a esta hora, son: Indra (-4,47%), Banco Santander (-1,56%) y Naturgy (-1,53%).
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Vela bajista en el selectivo español
La volatilidad sigue presente en la renta variable española. En los últimos 5 minutos el Ibex 35 acaba de perder 80 puntos del tirón.
Cotiza en negativo un 0,08%.
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Citigroup (+2,27%) lidera subidas en el Dow Jones
En el Dow Jones Industriales, Citigroup encabeza las ganancias con un avance del 2,27%, seguido de Walmart con 2,21% y Nike con 2,09%.
En el lado contrario, Salesforce cae un 6,03%, mientras Johnson & Johnson pierde un 3,10% y Microsoft un 2,61%.
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Continúa la reacción alcista del selectivo español
El Ibex 35 continúa su fase de reacción y se acerca a los máximos de la sesión, situándose a 60 puntos de la zona clave de los 17.000 puntos.
El índice sigue alejándose de los niveles mínimos intradía, con la atención centrada en si logrará superar esta cota decisiva.
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El euro sigue presionado y lucha por superar los 1,16 dólares
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Grenergy incorpora a Juan Blanco como director global de Energy Management
Grenergy ha anunciado este martes la incorporación de Juan Blanco como director global de Energy Management, un movimiento con el que asegura que "fortalece" su estructura corporativa.
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La reacción alcista lleva al Ibex 35 a reconquistar los 16.900 puntos
Los compradores del Ibex 35 logran reconquistar los 16.900 puntos, alejando al índice de los mínimos intradía. El selectivo español gira al positivo y suma un leve 0,03%, mientras se observa cómo se comporta esta cota clave de referencia.
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Bitcoin intenta recuperar terreno pero sigue bajo presión
El bitcóin cae un 1,65%, situándose en 69.700 dólares, sin lograr superar los 75.000 dólares, nivel clave para atacar la directriz bajista desde los máximos de octubre y cambiar su tendencia principal.
Los vendedores mantienen el control y frenan cualquier intento de recuperación.
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Uber se lanza a por el lujo con la compra de Blacklane
Uber estaría cerca de adquirir Blacklane por cientos de millones de dólares, en una operación que ampliaría su presencia en el segmento de transporte de alta gama y reforzaría su posicionamiento en servicios premium.
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Villeroy apunta a un BCE listo para intervenir
Villeroy asegura que el BCE está bien posicionado para actuar cuando sea necesario y subraya que la prioridad es evitar efectos de segunda ronda, manteniendo el foco en el control de la inflación.
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El Ibex 35 frena la caída en los 16.700 puntos
El Ibex 35 encuentra apoyo en los 16.700 puntos y contiene el descenso, aunque mantiene pérdidas cercanas al 1%. Indra cae casi un 5%, mientras Banco Santander cede más del 2,5% y BBVA supera el 2% de descenso.
En la parte alta, Puig Brands vuelve a liderar las subidas en la sesión, que son a esta hora del 14.00%.
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EE. UU. modera su crecimiento con caída del PMI compuesto
El PMI compuesto de S&P Global en marzo se sitúa en 51,4, por debajo del 51,9 registrado anteriormente, lo que indica una ligera desaceleración de la actividad económica tras el menor impulso del sector servicios.
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EE. UU. muestra fortaleza industrial pero flojea en servicios
El PMI manufacturero de marzo sube a 52,4, por encima de los 51,5 previstos y del 51,6 anterior.
En cambio, el PMI de servicios baja a 51,1, por debajo de los 52,0 esperados y de los 51,7 previos, evidenciando divergencia entre sectores.
La economía en EE.UU. permanece en expansión, pero a un ritmo más lento.
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Así abre Wall Street
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El Euríbor en escalada imparable, roza el 3%
Tras la subida del Euríbor, la media mensual se sitúa en 2,479% en marzo, lo que supone un aumento de 0,258 puntos respecto al día anterior.
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Las caídas están yendo a más
El selectivo español profundiza en la caída, pierde los 16.800 puntos y amplía las pérdidas al 0,77%.
En la parte alta y baja de la tabla apenas hay cambios. Indra, Banco Santander y BBVA registran los mayores descensos, mientras que Puig Brands, Cellnex y Repsol lideran las subidas.
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Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del S&P 500 antes de la apertura del mercado:
Micron: 398,91 dólares (-1,35%)
NVIDIA: 174,79 dólares (-0,49%)
Tesla: 378,25 dólares (-0,68%)
Super Micro Computer: 21,45 dólares (-0,60%)
Microsoft: 382,48 dólares (-0,14%)
Palantir: 159,89 dólares (-0,59%)
Oracle: 153,80 dólares (-0,35%)
AMD: 201,30 dólares (-0,68%)
Meta Platforms: 600,67 dólares (-0,56%)
GE Vernova LLC: 875,00 dólares (-0,87%)
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Ibex 35 sufre latigazo bajista y peligra la zona de los 16.800 puntos
Los bajistas toman el control en el Ibex 35, que cae un 0,45%, alejándose de los 16.900 puntos y poniendo en jaque la zona de los 16.800, con la sesión marcada por la indefinición.
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Alza de costes laborales y menor productividad en el 4T en EE. UU.
En el cuarto trimestre, los costes laborales unitarios subieron un 4,4%, por encima del 2,8% esperado, tras el -1,9% del trimestre anterior.
La productividad no agrícola creció un 1,8%, por debajo del 2,8% previsto y del 4,9% previo, reflejando presiones en eficiencia frente al aumento de costes.