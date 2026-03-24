Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,13%) recupera los 16.900 puntos con el petróleo al alza (+4%) y por encima de los 100$

- El Ibex 35 cierra la sesión de este martes con una subida del 0,13%. Con el avance, el selectivo alcanza los 16.910 puntos.

- Puig se ha disparado un 13% en bolsa por las conversaciones de fusión con The Estée Lauder.

- Las principales bolsas europeas terminan la jornada en verde. El Cac 40 francés ha subido un 0,65%; el FTSE 100 británico, un 0,44% y el FTSE Mib italiano, un 0,76%.

- Wall Street sigue la sesión en signo mixto. Sólo el Dow Jones sostiene leves ganancias.

- El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, sube un 4,16%, hasta los 104,03 dólares por barril. El lunes se desplomó un 10,4%.

- El West Texas Intermediate estadounidense avanza un 4,99%, hasta los 92,52 dólares.

- Pese al anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, las hostilidades continúan en Oriente Próximo.

- El mandatario republicano comunicó ayer lunes la suspensión, por un periodo de cinco días, de los ataques contra infraestructuras energéticas iraníes tras mantener lo que calificó como “conversaciones productivas” con Teherán, afirmación que la República Islámica ha desmentido.

- Las autoridades iraníes informaron esta madrugada de que dos proyectiles impactaron contra un gasoducto de una planta energética en Jorramshahr, en el suroeste del país, y contra edificios administrativos de una estación gasística en Isfahán, en el centro, según la agencia Fars.

- En paralelo, el ejército israelí ha atacado en las últimas horas varios objetivos en Beirut, mientras Irán y la milicia chií libanesa Hezbolá han respondido con bombardeos sobre territorio israelí.

- Los enfrentamientos se extienden también al Golfo: Kuwait, Arabia Saudí y Baréin han denunciado nuevos bombardeos.

- "Si bien en estos momentos hay grandes dudas de hasta qué punto las partes están negociando, lo que sí parece verdad es que, al menos EEUU y su presidente, parecen interesados en comenzar la desescalada del conflicto. Otra cosa es si serán capaces de conseguirlo y en qué condiciones", señalan los analistas de Link Securities.

- "Cualquier nueva noticia sobre potenciales negociaciones entre las partes será muy bien recibida en los mercados de bonos y acciones europeos y estadounidenses", añaden los mismos expertos.

- El euro continúa peleando por romper al alza la resistencia en la zona de los 1,16 dólares tras no poder cerrar por encima de ellos la semana pasada.

- El oro rebotó con fuerza tras testear la media móvil de medio plazo tras una importante recogida de beneficios.

- El bitcoin logra hacerse de nuevo por encima de los 70.000 dólares, aunque viene con una ligera recogida de beneficios.