Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una reacción alcista

Estos valores presentan un importante momento técnico y cuentan con la atención de numerosos inversores.

Las estrategias incluyen entrar en estos valores al superar niveles clave de cierre y establecer órdenes de protección ante posibles caídas.

Se destacan valores como Meliá Hotels, Laboratorios Rovi, Naturgy y Repsol como opciones para aprovechar una posible reacción alcista.

El selectivo español y Wall Street cerraron la semana pasada con caídas, influidas por el vencimiento de futuros y el precio del petróleo.

El selectivo español deja atrás una semana bajista con el vencimiento de opciones y futuros del mes de marzo y ahora toca ver qué presión bajista había por el vencimiento y qué presión bajista era por el precio del barril de petróleo.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense también tuvo un cierre de semana con caídas marcando nuevos mínimos y ahora toca ver cómo comenzamos la cuarta semana de guerra en Irán.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) Meliá Hotels: Entramos en el valor al ver que confirma cierres por encima de los 9 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 8,77 euros en base cierres.

2) Laboratorios Rovi: Entraremos en este valor al ver un cierre por encima de los 82,60 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 79,80 euros en base cierres.

3) Naturgy: Vamos a entrar en el valor si vemos que de cara al cierre se va a hacer con los 26,70 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 25,85 euros en base cierres.

4) Repsol: El valor marca nuevos máximos, por lo que entramos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 23,35 euros en base cierres.