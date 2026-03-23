Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+1%) recupera los 16.800 y el petróleo se hunde un 7% tras el mensaje de Trump
El mandatario estadounidense dice haber mantenido conversaciones "buenas y productivas" con Irán y pospondrá cualquier ataque a su red eléctrica
LAS CLAVES
- 17:40 Así cierra el Ibex 35
- 15:04 El gasto en construcción en EE. UU. arranca el año con caída inesperada
- 14:39 Así abre Wall Street
- 11:00 Analizamos el comportamiento de las acciones de Acerinox
- 09:05 Así abre el Ibex 35
- 08:46 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:36 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:30 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este lunes con una subida del 1,04% con la que se impulsa hasta los 16.888,14 puntos.
- Las principales bolsas europeas también terminan la jornada viendo el verde tras un inicio de sesión marcado por fuertes retrocesos. El Dax alemán ha subido un 2,31%; el Cac 40 francés un 1,79%; el FTSE 100 británico, un 0,74% y el FTSE Mib italiano, un 1,86%.
- Wall Street sigue la sesión en positivo. Los tres selectivos de referencia avanzan más de un 1%.
- El barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, se desploma y cae un 7,45%, hasta los 103,85 dólares por barril. La semana pasada llegó a superar los 119 dólares después de los ataques contra refinerías en el marco de la guerra en Oriente Próximo.
- El West Texas Intermediate estadounidense desciende un 8,36%, hasta los 90,08 dólares.
- Donald Trump ha desvelado que Estados Unidos ha mantenido conversaciones "buenas y productivas" con Irán y que ordenará a las fuerzas armadas que pospongan cualquier ataque militar contra las centrales eléctricas y la infraestructura energética iraníes.
- El mandatario estadounidense también deja atrás el ultimátum que dio a Irán. "He dado instrucciones al Departamento de Guerra para que posponga todos y cada uno de los ataques militares contra las centrales eléctricas y la infraestructura energética iraníes durante un periodo de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y negociaciones en curso", ha comentado en un post en la red social Truth.
- El ministro de Exteriores de Irán ha negado las supuestas negociaciones con EEUU. También la agencia Fars, cercana a la Guardia Revolucionaria iraní, descarta que haya comunicación directa o a través de países intermediarios con Estados Unidos.
- En el mercado europeo, el gas natural holandés TTF repunta un 3,79%, hasta los 61,5 euros/megavatio hora.
- El euro continúa peleando por romper al alza la resistencia en la zona de los 1,155 dólares tras no poder cerrar por encima de ellos la semana pasada.
- El oro comienza la semana con importantes correcciones y arriesga los 4.500 dólares, lo que se suma a las caídas más importantes en 4 décadas de la semana pasada.
- El bitcoin intenta mantenerse por encima de los 70.000 tras caer por debajo de dicha barrera en la sesión de ayer domingo.
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Así cierra el Ibex 35
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Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Sesión de altísima volatilidad para el Ibex 35, que abrió con caídas superiores al 2,5%, pero un nuevo giro al alza impulsado por Donald Trump revirtió el mercado europeo y también los futuros americanos.
El índice rozó los 17.200 puntos tras tocar un mínimo de 16.247, con 951 puntos de diferencia entre máximo y mínimo.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español suma un 1,47% en los 16.947 puntos.
El podio de ganadores está formado por: ArcelorMittal (+6,64%), IAG (+4,85%) y Banco Santander (+4,33%).
Las mayores caídas son para: Repsol (-7,09%), Redeia Corporación (-2,71%) e Indra (-2,22%).
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Los índices se relajan en la última parte de la sesión
Los índices europeos y americanos se relajan en la última parte de la sesión, ante el posible desmentido de Irán sobre conversaciones con EE. UU., lo que genera dudas entre los inversores.
El Ibex 35, que alcanzó los 17.200 puntos hace menos de una hora, retrocede 250 puntos, reduciendo la subida al 1,35% y aumentando de nuevo la volatilidad.
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El petróleo de EE. UU. se hunde más del 11% ante expectativas de fin del conflicto con Irán
Los precios del crudo estadounidense amplían sus pérdidas hasta el 11,5% en la sesión, cayendo por debajo de los 87 dólares por barril.
Los mercados descuentan un posible fin de la guerra con Irán, lo que presiona a la baja los precios del petróleo.
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Rozamos los 17.200 puntos
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Los índices americanos mantienen el tono positivo
Subidas del 2% de media para los principales índices americanos que acometen un lunes de números verdes. EL Dow Jones suma 977 puntos ahora msimo, mientras uqe el Nasdaq 100 gana casi 500 puntos y el S&P 500 la subida es del 2,06%.
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VIX cae con fuerza pero sigue en zona de alta volatilidad
El índice VIX de volatilidad retrocede más del 11% tras alcanzar la zona de los 30 puntos, situándose ahora en 23,90 puntos. La vela dibujada es una envolvente bajista respecto a la anterior, pero el nivel de incertidumbre en el mercado continúa siendo elevado.
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El euro rebota y reconquista los 1,16 dólares frente al dólar
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El Ibex 35 vuelve arriba
El Ibex 35 vuelve a situarse por encima de los 17.000 puntos con un repunte de reacción de los compradores. Solo cinco valores cotizan en negativo: Repsol, Redeia, Naturgy, Telefónica y Endesa.
En la parte alta destacan subidas superiores al 5% de ArcelorMittal e IAG, mientras que Banco Santander avanza un 4,75% en estos momentos.
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Francia paga más por su deuda a corto plazo en la última subasta
Las letras a 12 meses (BTF) se adjudican al 2,585% frente al 2,353% previo. En 3 meses, el rendimiento sube al 2,226% desde el 2,108%, mientras que en 6 meses alcanza el 2,412% frente al 2,199% anterior.
La subida de tipos en todos los tramos muestra un encarecimiento de la financiación a corto plazo.
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El gasto en construcción en EE. UU. arranca el año con caída inesperada
El gasto en construcción en EE. UU. cae un 0,3% mensual en enero, frente al avance del 0,1% esperado y tras el aumento del 0,8% del mes anterior.
El dato sorprende a la baja y apunta a una desaceleración en el inicio del ejercicio dentro del sector.
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Poste Italiane lanza una opa sobre Telecom Italia por 10.800 millones de euros
Poste Italiane ha anunciado el lanzamiento de una oferta pública de adquisición y canje (opa) voluntaria de carácter total sobre Telecom Italia por un importe de 10.800 millones de euros, en una operación con la que pretende crear un gran grupo industrial integrado en el país.
La decisión ha sido aprobada por el consejo de administración de la compañía, presidido por Silvia Maria Rovere.
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Trump acerca posturas con Irán y abre la puerta a un acuerdo
Trump asegura que ambas partes quieren alcanzar un acuerdo y que las conversaciones han sido intensas y productivas, con avances en puntos clave.
Afirma que si Irán cumple su palabra se podría poner fin al conflicto, con nuevas conversaciones previstas incluso por teléfono.
Defiende la desnuclearización y la paz en Oriente Medio, subrayando que un acuerdo sería un gran comienzo para la región.
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Así abre Wall Street
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Aguantan, por el momento, los 17.000 puntos del Ibex 35
El índice español aguanta los 17.000 puntos a pocos minutos de la apertura de Wall Street. El selectivo se sitúa algo alejado de los máximos intradía, tras un giro al alza especialmente virulento.
El Ibex 35 sube un 1,74% con la mayoría de valores en positivo. Solo seis cotizan en negativo, con Repsol cayendo más de un 7,30% y Redeia cediendo un 2,01%.
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La Fed enfría expectativas de reacción inmediata pese al riesgo inflacionista
Miran señala que aún no hay claridad suficiente para ajustar la política monetaria y que el mercado laboral podría beneficiarse de apoyo adicional. Advierte de una posible inflación general más alta, aunque sin impacto claro en la subyacente por ahora.
Considera inusual reaccionar ante una crisis petrolera en este momento, aunque no descarta subidas de tipos si hay efectos de segunda ronda. Además, apunta que el encarecimiento del petróleo aún no se traslada a la inflación.
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Fitur 2027 ya tiene fechas: será del 20 al 24 de enero y con Puerto Rico como país socio
La Feria Internacional de Turismo Fitur ya calienta motores para una nueva edición que se celebrará del 20 al 24 de enero de 2027 en Ifema (Madrid).
En este marco, y con Puerto Rico como País Socio, Fitur 2027 se expande y contará con dos pabellones más que en su anterior edición, convirtiendo así a Madrid en el epicentro del negocio y el progreso de la industria turística y anuncia una segunda edición del Pabellón del Conocimiento, renovando así su vocación de contribuir a la competitividad y la sostenibilidad de la industria turística.
Fitur reunió en su última edición, la del pasado enero de 2026, a 255.000 visitantes y a más de 10.000 empresas de 161 países, de los cuales 111 participaron con representación oficial, con un impacto en la economía de Madrid de 505 millones de euros.
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Nuevos máximos intradía para el Ibex 35
El Ibex 35 espera la apertura americana en zona de máximos de la sesión, alcanzando los 17.065 puntos. La subida supera ya el 2% con la mayoría de valores en positivo.
IAG suma más del 5% y lidera un selectivo que avanza con fuerza. Las caídas de la mañana han dado paso a un fuerte revulsivo y ahora dominan claramente los números verdes.
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Bitcoin avanza con fuerza y apunta a los 70.500 dólares
El bitcoin continúa en fase de construcción de mínimos ascendentes desde los mínimos de febrero. Intenta superar la media móvil de 50 periodos junto a la zona de los 70.500 dólares.
Sube cerca del 4% en estos momentos, manteniendo el impulso alcista a corto plazo.
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Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del Dow Jones antes de la apertura del mercado:
Nvidia: +2,17% en 176,50 dólares.
Microsoft: +0,76% en 384,99 dólares.
Amazon.com: +1,29% en 208,02 dólares.
Apple: +1,52% en 251,77 dólares.
Chevron: -1,28% en 199,14 dólares.
Goldman Sachs: +2,02% en 830,00 dólares.
UnitedHealth: +1,00% en 278,99 dólares.
Caterpillar: +2,00% en 694,52 dólares.
Walmart: +1,37% en 120,65 dólares.
Boeing: +1,12% en 197,30 dólares.