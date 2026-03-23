Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+1%) recupera los 16.800 y el petróleo se hunde un 7% tras el mensaje de Trump

- El Ibex 35 cierra la sesión de este lunes con una subida del 1,04% con la que se impulsa hasta los 16.888,14 puntos.

- Las principales bolsas europeas también terminan la jornada viendo el verde tras un inicio de sesión marcado por fuertes retrocesos. El Dax alemán ha subido un 2,31%; el Cac 40 francés un 1,79%; el FTSE 100 británico, un 0,74% y el FTSE Mib italiano, un 1,86%.

- Wall Street sigue la sesión en positivo. Los tres selectivos de referencia avanzan más de un 1%.

- El barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, se desploma y cae un 7,45%, hasta los 103,85 dólares por barril. La semana pasada llegó a superar los 119 dólares después de los ataques contra refinerías en el marco de la guerra en Oriente Próximo.

- El West Texas Intermediate estadounidense desciende un 8,36%, hasta los 90,08 dólares.

- Donald Trump ha desvelado que Estados Unidos ha mantenido conversaciones "buenas y productivas" con Irán y que ordenará a las fuerzas armadas que pospongan cualquier ataque militar contra las centrales eléctricas y la infraestructura energética iraníes.

- El mandatario estadounidense también deja atrás el ultimátum que dio a Irán. "He dado instrucciones al Departamento de Guerra para que posponga todos y cada uno de los ataques militares contra las centrales eléctricas y la infraestructura energética iraníes durante un periodo de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y negociaciones en curso", ha comentado en un post en la red social Truth.

- El ministro de Exteriores de Irán ha negado las supuestas negociaciones con EEUU. También la agencia Fars, cercana a la Guardia Revolucionaria iraní, descarta que haya comunicación directa o a través de países intermediarios con Estados Unidos.

- En el mercado europeo, el gas natural holandés TTF repunta un 3,79%, hasta los 61,5 euros/megavatio hora.

- El euro continúa peleando por romper al alza la resistencia en la zona de los 1,155 dólares tras no poder cerrar por encima de ellos la semana pasada.

- El oro comienza la semana con importantes correcciones y arriesga los 4.500 dólares, lo que se suma a las caídas más importantes en 4 décadas de la semana pasada.

- El bitcoin intenta mantenerse por encima de los 70.000 tras caer por debajo de dicha barrera en la sesión de ayer domingo.