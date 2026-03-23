Las bolsas caen hasta un 2% y el oro se hunde un 6% tras el ultimátum de Trump a Irán: la escalada del petróleo continúa

Los mercados anticipan posibles subidas de tipos de interés para contener la inflación derivada del conflicto energético.

El precio del petróleo sigue al alza: el Brent sube un 1,52% y el West Texas un 2,39% ante el temor a un cierre del estrecho de Ormuz.

El oro se desploma casi un 6% debido al cambio en las expectativas sobre los tipos de interés y la inflación.

Las bolsas europeas caen cerca de un 2% tras el ultimátum de Trump a Irán y la amenaza de un choque energético mayor.

El ultimátum de Donald Trump a Irán y la amenaza de un choque energético mayor marcan este lunes el ánimo de los inversores: las bolsas sufren descensos cercanos al 2% mientras la escalada de los precios del petróleo continúa. El oro se hunde cerca de un 6% por los cambios en las expectativas de los tipos de interés.

El Ibex 35 arrancaba la jornada con un descenso del 1,73%, hasta los 16.425,83 puntos.

El Dax alemán se dejaba un 2,04%, el Cac 40 francés recortaba un 1,47%, el FTSE 100 británico bajaba un 1,34% y el FTSE Mib italiano perdía un 1,77%.

Al otro lado del Atlántico, los futuros de Wall Street anticipaban también descensos de entre el 0,6% y el 1%, augurando una apertura claramente bajista en Nueva York.

El presidente estadounidense ha redoblado este domingo su amenaza de atacar las centrales eléctricas iraníes si Teherán no reabre en 48 horas el estrecho de Ormuz, un paso que, según ha advertido, desencadenaría “una destrucción total” en el país.

“Pronto veréis lo que pasa con el ultimátum de las centrales eléctricas. El resultado va a ser muy bueno (...). La destrucción de Irán va a ser total y va a funcionar estupendamente”, declaró en la cadena israelí Canal 13, en un mensaje que los mercados leen como un salto cualitativo en la escalada.

La respuesta de Irán no se ha hecho esperar. La Guardia Revolucionaria ha avisado de que, si Estados Unidos ataca las centrales eléctricas iraníes, la réplica será el “cierre total” del estrecho de Ormuz, una arteria clave por la que transita una parte esencial del comercio mundial de crudo.

El choque de amenazas alimenta el temor a un corte de suministro y se traduce en nuevas tensiones sobre el precio del petróleo y en un aumento acusado de la aversión al riesgo en los parqués.

El barril de Brent, de referencia en Europa, subía un 1,52%, hasta los 113,96 dólares, después de haber llegado la semana pasada a superar los 119 dólares tras los ataques contra refinerías en el marco de la guerra en Oriente Próximo.

El West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, avanzaba un 2,39%, hasta los 100,59 dólares, en una sesión marcada por el temor a que cualquier error de cálculo en la crisis lleve a un cierre efectivo de Ormuz.

En el mercado europeo del gas, el contrato de referencia holandés TTF repuntaba un 2,45%, hasta los 52,135 euros por megavatio hora.

Este movimiento en las materias primas está provocando un giro en las apuestas sobre los bancos centrales.

“La revisión al alza de las expectativas de inflación, como consecuencia del fuerte repunte de los precios de la energía debido a la escalada del conflicto de Irán, han llevado a los inversores, tras los comentarios generalizados de los bancos centrales la semana pasada, a modificar drásticamente el escenario que contemplaban para los tipos de interés”, señalan los analistas de Link Securities.

Si hasta ahora el consenso descontaba que los principales bancos centrales europeos y la Reserva Federal (Fed) estadounidense seguirían recortando sus tasas oficiales, el mercado empieza a apostar por subidas de tipos en los próximos meses para frenar el nuevo impulso inflacionista.

El violento cambio en las expectativas de tipos —del escenario de nuevos recortes a la posibilidad de subidas para contener el repunte inflacionista— está castigando con fuerza al oro, que se desplomaba un 5,91%, hasta los 4.225,85 dólares por onza.

El aumento de los tipos de interés reales resta atractivo al metal precioso frente a la deuda pública, que vuelve a ofrecer rentabilidades más elevadas y refuerza su papel como activo refugio alternativo.

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