Acerinox debilita su estructura técnica y pone a prueba la media de largo plazo en 11,40 euros

El valor solo mejoraría su aspecto técnico si recupera los 11,70 euros, mientras que nuevas compras solo serían recomendables en caídas hacia los 11,15 euros buscando un rebote técnico.

El deterioro técnico aumenta el riesgo de nuevas caídas, especialmente si se pierden los 11,41 euros, con soportes clave en 11,18 y 11 euros por acción.

Tras alcanzar máximos históricos cerca de los 14 euros en febrero, la acción ha caído hasta la zona de los 11,40 euros, poniendo a prueba la media móvil de largo plazo.

Lejos de apreciarse indicios de que el conflicto en Oriente Próximo se encamine hacia su final, la situación parece tensarse aún más. El cruce de advertencias entre Estados Unidos e Irán durante el fin de semana alimenta el riesgo de escalada. Este escenario de incertidumbre vuelve a provocar hoy ventas generalizadas en acciones, oro y bonos, lo que evidencia la fragilidad del mercado ante cualquier deterioro geopolítico.

Con este escenario, el Ibex 35 vuelve a sufrir presión vendedora y tendrá como misión no perder los mínimos semanales previos en formato intradiario, es decir, los 16.497 puntos. Entre sus integrantes, destaca el comportamiento a la baja de las acciones de Acerinox, que caen con fuerza y se sitúan entre los peores valores del selectivo en la sesión.

Acerinox cerró el cuarto trimestre de 2025 con unos resultados peores de lo esperado, afectados por el impacto del ajuste de inventarios, aunque mantuvo una buena generación de caja. Los ingresos alcanzaron los 1.308 millones de euros, con una caída del 1,4% interanual y del 7,6% trimestral, pero por encima de los 1.277 millones estimados. Los niveles clave para invertir en el Ibex 35 según el análisis técnico de Eduardo Bolinches El EBITDA se situó en 32 millones de euros, muy por debajo de los 78 millones previstos, lastrado por dichos ajustes; si bien, en términos comparables, habría ascendido a 101 millones. Por su parte, el beneficio neto fue de -47 millones de euros, frente a los 17 millones esperados, deteriorándose con respecto a los 63 millones del mismo periodo del año anterior y los 25 millones del trimestre previo.

Si analizamos los títulos de Acerinox desde el punto de vista técnico, observamos que, tras una importante fase alcista iniciada en los mínimos de abril de 2025, cerca de los 7,87 euros por acción, el valor ha venido marcando una pauta de mínimos y máximos crecientes.

Esta estructura alcista le llevó incluso por encima de los 14 euros por acción durante el pasado mes de febrero, alcanzando máximos históricos intradiarios en los 14,10 euros. Un proceso alcista en que la acerera mostró síntomas de una gran fortaleza técnica.

Evolución de las acciones de Acerinox Eduardo Bolinches TradingView

Pero, lo más relevante es lo ocurrido desde esa zona próxima a los 14 euros, donde el valor ha desarrollado una fase correctiva muy intensa. Los alcistas han tratado de reaccionar sin éxito, dando paso a una estructura de máximos y mínimos decrecientes, con perforación de niveles de soporte importantes y de sus dos medias móviles más representativas, las de corto y medio plazo, lo que confirma un claro deterioro en su estructura.

En este proceso, los títulos de Acerinox también han perdido la directriz alcista que venía sosteniendo el precio durante el último ejercicio. Así, con la pérdida de los 12,20 euros por acción, su gráfico queda claramente deteriorado y la tendencia pasa de alcista a bajista en el corto y medio plazo, aumentando el riesgo de continuidad en las caídas.

En las últimas sesiones, la acerera ha tratado de sostener su cotización en la zona de los 11,70 euros. Sin embargo, la pérdida clara de este soporte horizontal ha dado paso a un escenario de mayores correcciones, incrementando la presión vendedora y debilitando cualquier intento de rebote consistente en el muy corto plazo.

En la jornada de hoy, Acerinox intenta apoyarse en la media móvil de 200 periodos, situada en torno a los 11,42 euros por acción, en un último intento por frenar el deterioro técnico.

Mucho cuidado, porque si se pierden los 11,41 euros, el valor no encontrará freno hasta la zona de los 11,18 euros, donde aparece un soporte intermedio, y especialmente hasta los 11 euros, nivel clave que coincide con el 50% de retroceso de Fibonacci de todo el último gran tramo alcista iniciado en abril.

Por tanto, el aspecto técnico de la acerera se complica a muy corto plazo. A día de hoy, Acerinox es un valor para mantenerse al margen en carteras que busquen controlar el riesgo mientras no recupere la zona de los 11,70 euros.

Solo a partir de ahí podría mejorar el sentimiento, mientras que posibles compras deberían plantearse en caídas hacia la zona de los 11,15 euros, buscando un rebote técnico por sobreventa en niveles de soporte relevantes, siempre con una adecuada gestión del riesgo.