Los analistas elevan el precio objetivo de Puig Brand un 33% tras el nombramiento de Albesa como su nuevo CEO

A pesar de su reciente entrada en el Ibex 35, Puig ha registrado una caída cercana al 40% en bolsa desde su debut y su rendimiento anual es prácticamente plano.

Las valoraciones de los analistas sitúan el precio objetivo medio de la acción de Puig en 21,33 euros, destacando la proyección más optimista de CaixaBank con 26,9 euros.

José Manuel Albesa reemplaza a Marc Puig como CEO, aunque este último continúa como presidente ejecutivo de la compañía.

Los analistas han elevado en promedio un 33% el precio objetivo de Puig Brand tras el nombramiento de José Manuel Albesa como nuevo CEO.

El mercado ve con buenos ojos a Puig Brand tras su cambio de CEO. La compañía anunció este martes a cierre de mercado que José Manuel Albesa será su nuevo director ejecutivo.

Albesa sustituye a Marc Puig, que dimite del cargo de CEO, aunque seguirá siendo el presidente ejecutivo de la compañía. Este movimiento vino acompañado de otro giro corporativo. Puig también ha nombrado a Miquel Ángel Serra como director financiero, en sustitución de Joan Albiol.

Tras esta renovación de la cúpula directiva, los analistas han hecho nuevos pronósticos en relación al desempeño bursátil de la compañía. En concreto, los estrategas recogidos en LSGE elevan, de media, un 33% el precio objetivo de la compañía respecto al valor anterior al nombramiento.

Puig cerró la sesión del miércoles con un precio de 15,98 euros por acción y de media, las valoraciones de los analistas le otorgan un precio objetivo de 21,33 euros por acción. Además, de las cinco opciones recogidas por la plataforma, cuatro se decantan por 'comprar' y una opta por 'mantener'.

Los analistas de CaixaBank son, de corrido, los más optimistas. Desde la entidad le otorgan un precio objetivo de 26,9 euros por acción, es decir, un 76,6% más que la referencia del miércoles.

Sin ser tan auspiciosos, los analistas de Alantra Equities también confían en un buen rendimiento para la compañía. Desde la asesoría del mercado de capitales española sitúan el precio objetivo de Puig en los 19,65 euros por acción.

Similar valoración la de los estrategas franceses de ESN CIC. Desde la firma de análisis elevan un 25% el precio objetivo de la compañía y lo fijan en los 19 euros por acción.

Desde Berenberg se moderan algo más, aunque también mantienen una visión alcista. Sus analistas le dan a la compañía un precio objetivo de 17,5 euros por acción, un 15% más que el valor de referencia.

Así, el mercado da un voto de confianza a la compañía más novel del Ibex 35. Puig Brand saltó al principal selectivo español en mayo de 2024, aunque su rendimiento desde ese momento ha sido bastante negativo. La compañía se ha dejado casi un 40% en bolsa desde que debutó en el Ibex.

2025 tampoco fue un buen año bursátil para Puig. La multinacional retrocedió un 16,6% en el cómputo anual.

En lo que llevamos de año, el saldo del rendimiento es prácticamente plano. Puig apenas ha avanzado un 1%. Además, tras anunciar el cambio de CEO, la compañía ha acumulado tres días en negativo, aunque los descensos también han coincidido con la senda bajista del Ibex y la renta variable europea.

Cambios corporativos

Respecto a los cambios en su cúpula directiva, Puig aclaró que van en consonancia "a la visión a largo plazo" de la compañía y en línea con las buenas prácticas de las empresas cotizadas.

El nuevo CEO, Jose Manuel Albesa, lleva trabajando para la compañía desde 1998. Antes de este nuevo cambio de papel, Albesa era Deputy CEO de Puig, además de presidente del departamento de Beauty and Fashion.

Tras su nombramiento, Albesa señaló que a la compañía aún le quedaba "mucho potencial por delante" y que en la nueva fase renovará su energía afinando el enfoque y construyendo "sobre aquello que hace único a Puig".

Mientras, Marc Puig, el anterior CEO y actual presidente ejecutivo, comentó que sigue "plenamente comprometido" con la multinacional