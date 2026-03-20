Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una reacción alcista

Se destacan cuatro valores para aprovechar una reacción alcista: Meliá Hotels, Laboratorios Rovi, Naturgy y Repsol, con recomendaciones de entrada y niveles de protección definidos para cada uno.

El mercado estadounidense también registró descensos leves, dejando incertidumbre de cara al vencimiento de opciones y futuros de marzo.

El selectivo español sufrió una fuerte caída, aunque logró mantenerse por encima de los 16.900 puntos en una jornada marcada por la cuádruple hora bruja.

El selectivo español sufrió un importante hueco bajista en su apertura del que no pudo recuperarse y que profundizó más en las caídas hasta los 16.800 puntos aunque finalmente logró salvar los 16.900 a falta de la sesión de hoy en la que se enfrentará a la cuádruple hora bruja.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense también cerró con caídas pero muy reducidas y alejadas de los mínimos intradiarios marcados, dejando un escenario totalmente abierto para el vencimiento de opciones y futuros de este mes de marzo este viernes.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) Meliá Hotels: Entramos en el valor al ver que confirma cierres por encima de los 9 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 8,65 euros en base cierres.

2) Laboratorios Rovi: Entraremos en este valor al ver un cierre por encima de los 82,60 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 79,80 euros en base cierres.

3) Naturgy: Vamos a entrar en el valor si vemos que de cara al cierre se va a hacer con los 26,70 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 25,85 euros en base cierres.

4) Repsol: El valor marca nuevos máximos, por lo que entramos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 23,33 euros en base cierres.