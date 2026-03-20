Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 cierra su tercera semana consecutiva en rojo al caer un 2% y el crudo sube un 1%

- El Ibex 35 cierra la sesión de este viernes con una caída del 1,14%. Con el retroceso, el índice se sitúa en los 16.714 puntos.

- El selectivo español ya perdió en la víspera la cota de los 17.000 enteros. En el balance semanal, el Ibex 35 se deja un 2%.

- Las principales bolsas europeas terminan la semana en rojo. Los descensos rondan el 1,5% en los parqués de referencia del Viejo Continente.

- Wall Street sigue la sesión en negativo. El Nasdaq es el que más desciende y pierde un 1,3%. La bolsa de Nueva York cerró ayer en rojo.

- La guerra en Oriente Próximo alcanza su día número 21 de conflicto abierto.

- El jueves repuntaron con fuerza las materias primas energéticas tras los ataques de Israel a diferentes estructuras clave, entre ellos el de South Pars, el yacimiento gasístico más importante del mundo.

- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha elevado su previsión de liberar reservas estratégicas de petróleo hasta los 426 millones de barriles desde los 400 millones iniciales. La AIE ya ha empezado a sacar al mercado los volúmenes iniciales que se empezaron a extraer el lunes.

- El barril de petróleo Brent, la calidad de referencia en Europa, vuelve a moderarse. El crudo sube un 0,84%, hasta los 109,56 dólares por barril.

- El West Texas Intermediate también sube. El crudo avanza un 1,34% y fija el precio del barril en los 96,81 dólares.

- En el mercado europeo, el gas natural holandés TTF se frena y cae un 2,51% hasta los 60,3 euros/megavatio hora.

- La Reserva Federal estadounidense (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE) han decidido mantener sus tipos de interés en el nivel en el que estaban en sus respectivas reuniones de esta semana. Sin embargo, ambas autoridades monetarias han advertido de que seguirán muy atentas las consecuencias de la guerra en la economía y han elevado sus previsiones de inflación.

- El euro continúa peleando por romper al alza la resistencia en la zona de los 1,155 dólares tras dejar ayer un cierre por encima de ellos.

- El oro sufrió la pérdida más importante desde el pasado 3 de marzo e intenta estirar la reacción alcista que vimos ayer desde la zona de los 4.500 dólares.

- El bitcoin intenta mantenerse por encima de los 70.000 dólares y con ello por encima de la media móvil de medio plazo.