Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 cierra su tercera semana consecutiva en rojo al caer un 2% y el crudo sube un 1%
Las materias primas energéticas sufrieron el jueves importantes repuntes tras los ataques israelíes a plantas gasísticas.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cierra la sesión de este viernes con una caída del 1,14%. Con el retroceso, el índice se sitúa en los 16.714 puntos.
- El selectivo español ya perdió en la víspera la cota de los 17.000 enteros. En el balance semanal, el Ibex 35 se deja un 2%.
- Las principales bolsas europeas terminan la semana en rojo. Los descensos rondan el 1,5% en los parqués de referencia del Viejo Continente.
- Wall Street sigue la sesión en negativo. El Nasdaq es el que más desciende y pierde un 1,3%. La bolsa de Nueva York cerró ayer en rojo.
- La guerra en Oriente Próximo alcanza su día número 21 de conflicto abierto.
- El jueves repuntaron con fuerza las materias primas energéticas tras los ataques de Israel a diferentes estructuras clave, entre ellos el de South Pars, el yacimiento gasístico más importante del mundo.
- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha elevado su previsión de liberar reservas estratégicas de petróleo hasta los 426 millones de barriles desde los 400 millones iniciales. La AIE ya ha empezado a sacar al mercado los volúmenes iniciales que se empezaron a extraer el lunes.
- El barril de petróleo Brent, la calidad de referencia en Europa, vuelve a moderarse. El crudo sube un 0,84%, hasta los 109,56 dólares por barril.
- El West Texas Intermediate también sube. El crudo avanza un 1,34% y fija el precio del barril en los 96,81 dólares.
- En el mercado europeo, el gas natural holandés TTF se frena y cae un 2,51% hasta los 60,3 euros/megavatio hora.
- La Reserva Federal estadounidense (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE) han decidido mantener sus tipos de interés en el nivel en el que estaban en sus respectivas reuniones de esta semana. Sin embargo, ambas autoridades monetarias han advertido de que seguirán muy atentas las consecuencias de la guerra en la economía y han elevado sus previsiones de inflación.
- El euro continúa peleando por romper al alza la resistencia en la zona de los 1,155 dólares tras dejar ayer un cierre por encima de ellos.
- El oro sufrió la pérdida más importante desde el pasado 3 de marzo e intenta estirar la reacción alcista que vimos ayer desde la zona de los 4.500 dólares.
- El bitcoin intenta mantenerse por encima de los 70.000 dólares y con ello por encima de la media móvil de medio plazo.
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Así cierra el Ibex 35
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Ibex 35, mejores y peores de la sesión. Saldo semanal
El podio de ganadores está compuesto por: Solaria (+2,01%), IAG (+0,98%) e Indra (+0,45%).
Las mayores caídas son para: Cellnex (-5,64%), Merlin Properties (-2,45%) e Iberdrola (-2,25%).
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Goldman Sachs advierte que el petróleo podría llegar a los 150 dólares
El precio del crudo Brent ya roza los 110 dólares, pero Goldman Sachs proyecta que podría superar su máximo histórico de 2008 y alcanzar los 150 dólares para el verano si no se produce una desescalada en las tensiones.
La entidad apunta al cierre del estrecho de Ormuz, al pánico de consumo en Asia y a la posible ampliación de la brecha Brent-WTI por restricciones en EE. UU. como factores clave.
Estima que el barril podría mantenerse por encima de los 100 dólares hasta finales de 2027, afectando a todas las regiones.
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El selectivo español detiene la caída
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Verizon (+1,82%) lidera subidas en el Dow Jones
Verizon encabeza los avances con un 1,82%, seguida de Chevron con un 1,57% y UnitedHealth con un 0,80%.
En la parte baja, Nvidia cae un 1,46%, mientras IBM y Walmart retroceden un 1,44%.
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Sube el precio del crudo, cae la renta variable
El repunte del precio del crudo, tras ceder a media sesión, provoca un nuevo deterioro en las bolsas europeas, todas ya en negativo con caídas superiores al 1,30% en la mayoría de casos.
El oro baja un 1,78% y la plata un 4,5%, mientras el Nasdaq 100 cae más del 1%.
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El Ibex 35 acumula 180 puntos de caída
A medida que avanza la sesión en Europa, la caída del Ibex 35 se intensifica y ya se tantea la zona de los 16.700 puntos.
El índice español, con cada vez menos valores en positivo, cede 180 puntos desde el cierre anterior, lo que equivale a un descenso del 1,04%.
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Perforación de los 16.800 puntos
La caída no cesa y el Ibex 35 ya se deja un 0,76% situándose por debajo de los 16.800 puntos.
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El selectivo español vuelve a entrar en negativo
El Ibex 35 pierde mínimos de la jornada y entra, de nuevo, en terreno negativo. La alta volatilidad está caracterizando la sesión de este viernes.
A esta hora el índice pierde un 0,19% en los 16.873 puntos.
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Ibex 35 pierde los 17.000 puntos y apunta a mínimos
El Ibex 35 se debilita, pierde la zona de los 17.000 puntos y se acerca a los 16.900 puntos, en niveles próximos a mínimos de la sesión.
El índice reduce su avance al 0,11% tras el giro bajista.
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Última hora: Pentágono refuerza Oriente Medio con miles de marines
El Pentágono envía miles de marines adicionales a Oriente Medio en un movimiento que eleva la tensión en la región. El despliegue refuerza la presencia militar de EE. UU. en un contexto de creciente incertidumbre geopolítica.
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Oriente Medio tensiona al mercado y eleva el riesgo de recesión
El mercado sigue condicionado por la situación en Oriente Medio, con precios del petróleo elevados y condiciones financieras más restrictivas.
Este entorno aumenta la probabilidad de una recesión en EE. UU., elevando la incertidumbre en los activos de riesgo.
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Moeve y Naturgy responden a Repsol con una guerra de ofertas "anticrisis"
Moeve y Naturgy prometen rebajas de hasta 67 céntimos por litro en carburantes, frente a los 40 céntimos que promete Repsol. Junto a las rebajas fiscales del Gobierno, el mercado de gasolineras afronta una revolución comercial que puede afectar a las 'low cost'.
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Así abre Wall Street
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El Ibex 35 espera la apertura americana luchando por no perder los 17.000 puntos
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Los futuros americanos vienen con caídas
Los futuros de los principales índices de Wall Street anticipan una apertura a la baja para esta tarde:
Así cotizan:
Futuro del Dow Jones: -0,26% en 45.902 puntos.
Futuro del S&P 500: -0,29% en 6.587 puntos.
Futuro del Nasdaq 100: -0,40% en 24.258 puntos.
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Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del Dow Jones antes de la apertura del mercado:
Salesforce: -1,28% en 192,50 dólares.
Apple: -0,71% en 247,18 dólares.
Amazon.com: -0,52% en 207,65 dólares.
Microsoft: -0,49% en 387,08 dólares.
UnitedHealth: -0,34% en 279,49 dólares.
Goldman Sachs: -0,26% en 807,25 dólares.
Nvidia: -0,21% en 178,15 dólares.
Boeing: -0,35% en 200,45 dólares.
JPMorgan: -0,34% en 287,00 dólares.
Chevron: +0,38% en 202,20 dólares.
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Atresmedia planteará repartir un dividendo extraordinario de 0,21 euros
El Consejo de Administración de Atresmedia ha convocado la junta general de accionistas para el próximo día 22 de abril, en la que propondrá el reparto de un dividendo extraordinario, con cargo a reservas de libre disposición por un importe máximo de 47,287 millones de euros, una vez atribuidos los derechos económicos de las acciones propias, de 0,21 euros brutos por acción, que se hará efectivo el 17 de junio de 2026.
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Fed mantiene tres recortes de tipos previstos para 2026
La miembro de la Fed Bowman señala que se esperan tres recortes de tipos este año, anticipa un crecimiento económico sólido y vigilará el apalancamiento en el sector de la inteligencia artificial.
Confirma que cualquier impacto de Warsh será significativo si se confirma y espera que cambios en la normativa bancaria atraigan más actividad al sector.
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Ibex 35 se mantiene sobre 17.000 puntos en jornada de vencimientos
El Ibex 35 suma un 1,01% con la vista puesta en superar los 17.100 puntos en una jornada de cuádruple hora bruja.
Indra lidera las subidas con un 4,15%, seguida de Solaria con 3,10% y BBVA con 2,34%. En la parte baja, Cellnex cae un 2,14%, Repsol un 1,43% y Telefónica un 1,07%.