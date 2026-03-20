IAG: la gran sobreventa y la cercanía a los 4 euros abren la puerta a un rebote técnico

La reacción técnica podría consolidarse si IAG cierra dos sesiones por encima de 4,05 euros, con objetivos en 4,19 y 4,33 euros por acción, aunque el rebote sería puntual y no un cambio de tendencia.

Deutsche Bank rebajó el precio objetivo de IAG pero mantiene su recomendación de compra, aunque advierte que el conflicto en Oriente Próximo presionará los márgenes en 2026.

El valor ha caído cerca del 17% en el último mes, presionado por la volatilidad del crudo y las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo.

IAG experimenta una fuerte sobreventa y se acerca a los 4 euros, lo que abre la puerta a un posible rebote técnico.

Los mercados afrontan nuevos episodios de volatilidad en el crudo, impulsados por el repunte de las tensiones en Oriente Próximo y el resurgir de las dudas sobre la inflación ligada a la energía. El Brent, referencia en Europa, cede ligeramente tras los intentos de EE. UU. e Israel de rebajar el temor a un conflicto con Irán. Las fluctuaciones del petróleo continúan marcando el pulso de los mercados.

Por su parte, el Ibex 35, que cerró con caídas del 2,27%, logró aguantar los 16.900 puntos. Hoy viernes tendrá como misión buscar un cierre semanal positivo y reconquistar los 17.000 puntos. Si miramos su tabla de valores, destaca el comportamiento de las acciones de IAG, que rebotan con fuerza en los primeros intercambios.

A pesar de ello, Deutsche Bank rebajó ayer jueves el precio objetivo de International Airlines Group, si bien mantiene su recomendación de compra sobre el valor.

No obstante, este contexto empieza a modificarse, ya que la entidad advierte de que la intensificación del conflicto en Oriente Próximo presionará los márgenes en 2026 por el repunte del combustible, un coste que las aerolíneas difícilmente podrán repercutir íntegramente en los billetes.

Los títulos de International Airlines Group siguen sin recuperar tracción en bolsa en un entorno marcado por la creciente tensión geopolítica ligada al conflicto en Irán. El grupo aéreo, propietario de Iberia, British Airways y Vueling, figura entre los valores más penalizados del Ibex 35 en las últimas semanas, con una caída cercana al 17% en el mes, solo por detrás de ArcelorMittal, que retrocede en torno a un 22%.

Si analizamos los títulos de IAG desde el punto de vista técnico, observamos que el valor mantenía una progresión alcista muy interesante con origen en la zona de los 2,41 euros por acción, nivel alcanzado en abril de 2025.

Desde ahí se desarrolló una estructura de mínimos y máximos crecientes que impulsó el precio hasta la zona próxima a los 5,30 euros. Esta estructura al alza sufrió la presión de los bajistas al abrir un importante hueco a la baja que tuvo su origen en los 4,65 euros, aunque la directriz alcista se mantuvo vigente durante ese tramo, mostrando síntomas de fortaleza técnica.

Evolución de las acciones de IAG Eduardo Bolinches TradingView

El valor llegó a alcanzar la zona de los 5,30 euros por acción, es decir, sus máximos históricos en formato intradiario, registrados en la jornada del pasado 27 de febrero. A partir de ese momento, los alcistas retiraron su apoyo y se inició una fase de ajuste significativo en la que actualmente se encuentra IAG.

Esta fase correctiva ha llevado al valor a perder niveles relevantes de soporte, como la zona de los 4,83 euros por acción, así como sus tres medias móviles más representativas de corto, medio y largo plazo. Además, se ha perdido la directriz alcista, lo que confirma un cambio de sesgo en la tendencia principal hacia un escenario bajista, al menos en el corto plazo.

El deterioro técnico se ha frenado en la zona de los 3,96 euros, muy próxima a los 3,85 euros, que corresponde al 50% de retroceso de Fibonacci del último gran tramo alcista. Estamos, por tanto, ante una zona de soporte clave, desde la que el valor ha comenzado a rebotar ligeramente y podría construir un movimiento técnico de reacción por sobreventa que permita arañar algo de rentabilidad.

Un precio del petróleo por encima de los 100 dólares podría estar ya parcialmente descontado en la cotización de IAG, que acumula un descenso superior al 23% desde sus máximos. Esto sugiere que el castigo ha sido relevante y que el valor podría intentar desarrollar algún tipo de rebote técnico en el muy corto plazo.

De esta manera, si IAG logra cerrar dos sesiones consecutivas por encima de los máximos de la jornada previa, es decir, por encima de la zona de los 4,05 euros, comenzaría a mostrar señales positivas. En ese escenario, se podría plantear una estrategia de entrada mediante la introducción de una orden de compra buscando un primer objetivo en la zona de los 4,19 euros por título.

Por encima de esa referencia, el siguiente objetivo se situaría en el cierre del hueco bajista generado el pasado 12 de marzo, en torno a los 4,33 euros por acción, nivel que actuaría como siguiente zona de control para el precio.

En cualquier caso, la operativa en busca de este rebote debe plantearse como un movimiento puntual y no como un cambio de tendencia. Un alivio en las tensiones geopolíticas en el estrecho de Ormuz y su impacto en el precio del petróleo podría generar nuevos episodios de volatilidad y caídas en el valor.

Por tanto, si ya se tienen títulos en cartera, no debería permitirse la pérdida de la zona de los 3,95 euros en cierres. Para nuevas posiciones, el nivel de protección se situaría por debajo de los mínimos de la última sesión, también en torno a los 3,95 euros, limitando además el tamaño de la posición a un tercio de lo habitual dada la elevada incertidumbre del entorno.