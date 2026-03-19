El Tesoro se anticipa a una posible subida de tipos y eleva el interés en una nueva subasta de 5.550M en bonos y obligaciones

El Tesoro prevé necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, igual que en 2025, con una estrategia condicionada por la economía y la responsabilidad presupuestaria.

La demanda de deuda superó los 12.000 millones de euros, más del doble de lo adjudicado, con tipos marginales rozando o superando el 3%.

La subasta coincide con la primera reunión del BCE tras el conflicto en Oriente Próximo, en un contexto de subida de precios de la energía y carburantes.

El Tesoro ha colocado 5.550,81 millones de euros en bonos y obligaciones, elevando la rentabilidad en las tres referencias emitidas.

El Tesoro Público ha colocado este jueves 5.550,81 millones de euros en una nueva subasta de bonos y obligaciones, dentro del rango medio previsto.

El organismo dependiente del Ministerio de Economía ha elevado la rentabilidad en las tres referencias emitidas, según los datos del Banco de España.

La subasta de este jueves coincide con la primera reunión del Banco Central Europeo (BCE) tras el conflicto en Oriente Próximo. Se espera que la autoridad monetaria mantenga los tipos de interés, aunque los analistas no descartan que las tasas se eleven en próximas reuniones.

La escalada de precios de la electricidad y los carburantes por el impacto de la guerra marca el contexto bajo el que se reúne el guardián del euro, aunque sus consecuencias todavía no se ven plasmadas en los datos macroeconómicos.

Los efectos de un combustible más caro y su repercusión en un aumento del precio de la cesta de la compra previsiblemente alejarán la inflación del objetivo del 2%.

Los mercados anticipan un shock temporal por la guerra y el Banco Central Europeo tendrá que decidir si reacciona ante esta subida de precios o si la circunscribe a un ámbito temporal y sigue descontando que las expectativas de inflación a medio plazo están todavía bien ancladas, en torno al 2%, que es su objetivo.

A la espera de esta decisión, el Tesoro Público ha elevado este jueves la rentabilidad de sus títulos. Por su parte, los inversores siguen mostrando gran interés por los títulos de deuda española.

Subasta de este jueves

La demanda en esta nueva subasta se ha acercado a los 12.000 millones de euros, más del doble de lo finalmente colocado en los mercados.

En concreto, el organismo dependiente del Ministerio de Economía ha colocado 2.633,97 millones de euros en el bono a cinco años, por debajo de los más de 4.700 solicitados por los inversores. Para esta subasta, el tipo de interés marginal ha rozado el 3% (2,943%), muy por encima del 2,584% de la emisión previa.

En la obligación a 10 años, pero con un valor residual de 7 años, el Tesoro ha vendido en los mercados 945,91 millones de euros, frente a unas peticiones por valor de 2.772 millones. En este caso, la rentabilidad marginal se ha colocado en el 3,087%, también por encima del 2,727% de la subasta anterior.

Finalmente, en la obligación a 10 años, se han colocado 1.970,93 millones de euros, muy por debajo de los más de 4.400 millones solicitados por los inversores. Para estos títulos, el interés marginal también ha subido desde el 3,170% previo al 3,484% en esta ocasión.

Financiación para 2026

El Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025.

La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.

De los 55.000 millones de euros previstos en emisiones netas del Tesoro para este año, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo. Estos son bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas.

Por otro lado, los 5.000 millones restantes serán para emitir letras del Tesoro, las mismas cifras que en 2025.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025 (274.242 millones de euros), debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026.

De esta cantidad bruta programada para este año, 176.935 millones de euros corresponden a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más que lo previsto para 2025 (171.514 millones de euros).

Mientras tanto, se prevén 108.758 millones de euros para letras del Tesoro, casi un 5,9% más respecto al cierre estimado para el año pasado (102.728 millones de euros).