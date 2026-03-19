¿Puede la economía china aguantar una crisis energética?

El año empezó sólido para China: la producción industrial creció un 6,3% interanual en enero-febrero y la inversión volvió a terreno positivo con un 1,8% tras la caída del 3,8% en 2025, mientras que la inversión en infraestructuras subió un 11,4% y las ventas minoristas crecieron un 2,8%.

En cuanto al sector inmobiliario, aunque sigue en negativo (-11,1%), la caída se ha moderado respecto al 17,2% registrado en 2025.

Eso sí, gran parte de esta mejoría se debe al Año Nuevo chino, así que habrá que esperar a marzo-abril para tener una imagen más clara. Y con los precios de la energía subiendo por la situación en Oriente Medio, la cosa podría complicarse.

¿Qué tan grave podría ser?

En principio, no tanto como uno podría pensar.

"Con los precios de la energía subiendo por la situación en Oriente Medio, la cosa podría complicarse"

Es cierto que durante años Irán fue una fuente clave de petróleo barato para China. Si EEUU limita ese acceso, los costes de producción en China podrían subir, lo que afectaría su competitividad.

Pero China tiene algunas cartas a su favor. Ha acumulado grandes reservas estratégicas de petróleo que podrían abastecer sus necesidades durante varios meses, incluso en un escenario extremo.

Además, no depende de un solo proveedor: cuenta con rutas y socios alternativos, como Rusia. En gas, también ha reforzado sus reservas y cuenta con otras fuentes, como el gas por tubería.

Tampoco se puede descartar que el descontento con la política de EEUU en Oriente Medio acerque a algunos países a China y al uso del yuan en el comercio energético.

En resumen, una crisis energética por sí sola no debería desestabilizar la economía china. Pero si el conflicto se prolonga, los precios altos de la energía podrían enfriar la economía global y reducir la demanda de las exportaciones chinas, que siguen siendo su principal motor de crecimiento.

***Igor Kuchma es analista de Trading View.