Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una reacción alcista

Entre los valores destacados para aprovechar una posible reacción alcista están Meliá Hotels, Laboratorios Rovi, Redeia y Repsol, cada uno con niveles técnicos clave para entrar y órdenes de protección definidas.

Los principales índices estadounidenses, salvo el Russell 2000, pierden sus medias móviles de medio plazo tras el discurso de la Fed.

El selectivo español no supera los 17.500 puntos y enfrenta la influencia de las declaraciones de Jerome Powell y la subida del petróleo.

El selectivo español fracasa en su ataque a la zona de los 17.500 puntos y ahora tendrá que descontar las palabras de Jerome Powell de la Fed y la nueva subida del barril de petróleo.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense sufre por el discurso del presidente de la Fed y todos los principales índices con la excepción del Russell 2000 pierden su correspondiente media móvil de medio plazo.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) Meliá Hotels: Entramos en el valor al ver que confirma cierres por encima de los 9 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 8,65 euros en base cierres.

2) Laboratorios Rovi: Entraremos en este valor al ver un cierre por encima de los 82,60 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 79,80 euros en base cierres.

3) Redeia: Entramos en el valor tras ver que se hace con los 15,15 euros en base cierres colocando una orden de protección ante la pérdida de los 15,05 euros en base a cierres.

4) Repsol: El valor marca nuevos máximos, por lo que entramos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 23,20 euros en base cierres.