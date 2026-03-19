Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex (-2,3%) pierde los 17.000 tras la escalada energética y la caída de Indra (-12%)

- El Ibex 35 cierra la sesión de este jueves con una caída del 2,27% y retrocede hasta los 16.905,9 puntos. El selectivo consiguió esquivar las pérdidas en la víspera, a pesar de la caída generalizada de Europa. Ahora pierde la cota psicológica de los 17.000 enteros.

- Indra ha sido el valor más bajista de la sesión. Sus títulos han retrocedido más de un 12% después de que EM&E, la compañía de los Escribano, haya renunciado a su integración con Indra.

- Las principales bolsas europeas también terminan la jornada en rojo. Los descensos se han ido incrementando a medida que avanzaba la sesión. Finalmente, han superado el 2% en todos los parqués de referencia.

- Wall Street sigue la sesión en negativo. La bolsa de Nueva York cerró ayer con caídas tras las palabras de Jerome Powell, presidente de la Fed.

- La Reserva Federal estadounidense ha decidido mantener los tipos de interés en el rango de entre el 3,5% y el 3,75%. La Fed cumplió con lo esperado por el mercado. Su presidente, Powell, declaró que aún es pronto para saber el impacto del conflicto en Oriente Próximo en la economía estadounidense.

- La guerra en Irán alcanza este jueves su día número 20 y los inversores se mantienen muy atentos a sus avances.

- El ejército israelí, en colaboración con EEUU, bombardeó el miércoles South Pars, el mayor yacimiento de gas del mundo que comparte con Catar. Trump ha prometido que Israel no volverá a atacar este yacimiento y dice que "no sabía nada" del movimiento.

- Esta madrugada también han sido atacadas otras refinerías. El consorcio petrolero estatal de Kuwait ha revelado un ataque con drones contra una de sus infraestructuras en la refinería de Mina al-Ahmadi. La refinería Samref, de la petrolera saudí Aramco, ubicada en el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, también ha sido blanco de un ataque aéreo.

- Los ataques han hecho que el precio del crudo y el gas vuelva a dispararse ante el creciente miedo al bloqueo energético.

- El barril de petróleo Brent, la calidad de referencia en Europa, repunta un 3,7%, hasta los 111,46 dólares por barril. En lo que llevamos de conflicto abierto en Oriente Próximo, el combustible se ha revalorizado un 56%.

- El West Texas Intermediate estadounidense también avanza, aunque con menos fuerza. El crudo sube un 3%, hasta los 98,31 dólares. La guerra en Irán le ha hecho impulsarse un 43%.

- En el mercado europeo, el gas natural holandés TTF vuela un 13,87%, hasta los 62,245 euros/megavatio hora.

- En cuanto a la política monetaria, hoy ha sido el turno del Banco Central Europeo. La autoridad monetaria presidida por Christine Lagarde ha decidido mantener los tipos de interés en el 2%, aunque avisa de subidas si la guerra de Irán se prolonga. El Banco de Inglaterra también ha decidido mantener las tasas.

- El euro no puede con la resistencia en la zona de los 1,155 dólares y retrocede posiciones sin amenazar los recientes mínimos.

- El oro cae con fuerza y pierde plenamente su valor de refugio ante los golpes bursátiles. El metal precioso cede un 4,21% y se aleja de los 4.700 dólares por onza. La plata también sufre el golpe y desciende más de un 8,5%.

- El bitcoin también sufre una recogida de beneficios que le lleva a los 71.000 dólares desde donde está intentando reaccionar al alza.