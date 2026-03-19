Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex (-2,3%) pierde los 17.000 tras la escalada energética y la caída de Indra (-12%)
La subida del precio del barril de petróleo por encima de los 110 dólares abre un escenario de alta inflación.
LAS CLAVES
- 17:40 Así cierra el Ibex 35
- 15:05 Las ventas de viviendas nuevas en EE. UU. se desploman a 587.000 en enero
- 14:38 Así abre Wall Street
- 14:16 Última hora: el BCE mantiene tipos en 2,15%
- 13:30 Nuevas solicitudes de desempleo en EE. UU. bajan a 205.000
- 13:05 El Banco de Inglaterra mantiene tipos en 3,75%
- 10:01 Analizamos el comportamiento de las acciones de Cellnex
- 09:31 El Ibex 35 pierde los 17.000 puntos
- 09:06 Así abre el Ibex 35
- 08:59 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:32 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:42 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este jueves con una caída del 2,27% y retrocede hasta los 16.905,9 puntos. El selectivo consiguió esquivar las pérdidas en la víspera, a pesar de la caída generalizada de Europa. Ahora pierde la cota psicológica de los 17.000 enteros.
- Indra ha sido el valor más bajista de la sesión. Sus títulos han retrocedido más de un 12% después de que EM&E, la compañía de los Escribano, haya renunciado a su integración con Indra.
- Las principales bolsas europeas también terminan la jornada en rojo. Los descensos se han ido incrementando a medida que avanzaba la sesión. Finalmente, han superado el 2% en todos los parqués de referencia.
- Wall Street sigue la sesión en negativo. La bolsa de Nueva York cerró ayer con caídas tras las palabras de Jerome Powell, presidente de la Fed.
- La Reserva Federal estadounidense ha decidido mantener los tipos de interés en el rango de entre el 3,5% y el 3,75%. La Fed cumplió con lo esperado por el mercado. Su presidente, Powell, declaró que aún es pronto para saber el impacto del conflicto en Oriente Próximo en la economía estadounidense.
- La guerra en Irán alcanza este jueves su día número 20 y los inversores se mantienen muy atentos a sus avances.
- El ejército israelí, en colaboración con EEUU, bombardeó el miércoles South Pars, el mayor yacimiento de gas del mundo que comparte con Catar. Trump ha prometido que Israel no volverá a atacar este yacimiento y dice que "no sabía nada" del movimiento.
- Esta madrugada también han sido atacadas otras refinerías. El consorcio petrolero estatal de Kuwait ha revelado un ataque con drones contra una de sus infraestructuras en la refinería de Mina al-Ahmadi. La refinería Samref, de la petrolera saudí Aramco, ubicada en el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, también ha sido blanco de un ataque aéreo.
- Los ataques han hecho que el precio del crudo y el gas vuelva a dispararse ante el creciente miedo al bloqueo energético.
- El barril de petróleo Brent, la calidad de referencia en Europa, repunta un 3,7%, hasta los 111,46 dólares por barril. En lo que llevamos de conflicto abierto en Oriente Próximo, el combustible se ha revalorizado un 56%.
- El West Texas Intermediate estadounidense también avanza, aunque con menos fuerza. El crudo sube un 3%, hasta los 98,31 dólares. La guerra en Irán le ha hecho impulsarse un 43%.
- En el mercado europeo, el gas natural holandés TTF vuela un 13,87%, hasta los 62,245 euros/megavatio hora.
- En cuanto a la política monetaria, hoy ha sido el turno del Banco Central Europeo. La autoridad monetaria presidida por Christine Lagarde ha decidido mantener los tipos de interés en el 2%, aunque avisa de subidas si la guerra de Irán se prolonga. El Banco de Inglaterra también ha decidido mantener las tasas.
- El euro no puede con la resistencia en la zona de los 1,155 dólares y retrocede posiciones sin amenazar los recientes mínimos.
- El oro cae con fuerza y pierde plenamente su valor de refugio ante los golpes bursátiles. El metal precioso cede un 4,21% y se aleja de los 4.700 dólares por onza. La plata también sufre el golpe y desciende más de un 8,5%.
- El bitcoin también sufre una recogida de beneficios que le lleva a los 71.000 dólares desde donde está intentando reaccionar al alza.
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Así cierra el Ibex 35
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Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Jornada de caídas importantes para el Ibex 35, en línea con el resto de índices europeos. Los números rojos dominaron los parqués europeos y por la tarde también los americanos, con el crudo subiendo cerca del 3%, situando al Brent europeo por encima de 110 dólares el barril, mientras el oro caía con fuerza.
El índice solo mantuvo a dos valores en positivo y al cierre se registró una caída significativa de Indra tras comunicar información privilegiada a la CNMV. El Ibex 35 defendió los 16.800 puntos, pero por el momento no logra recuperar la zona clave de los 17.000.
A falta de pocos minutos para que el mercado de renta variable europeo cierre sus puertas, el índice español se deja un 2,16% en los 16.927 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Repsol (+1,62%), Naturgy (+0,61%) y Telefónica (-0,68%).
Las mayores caídas son para: Indra (-14,53%), Cellnex (-6,83%) y ArcelorMittal (-6,30%).
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Última hora: Indra (-16,86%) confirma la retirada de Escribano Mechanical and Engineering
Indra informa que Escribano Mechanical and Engineering, S.L.U. se retira de la posible operación tras evaluar la información publicada por la SEPI el 18 de marzo de 2026. Como consecuencia, el análisis de la transacción queda definitivamente concluido.
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Índices americanos en color rojo
El tono negativo domina en los principales índices, con el Dow Jones Industrial Average cayendo un 0,94%, el S&P 500 un 0,73% y el Nasdaq 100 un 0,89%, en una sesión marcada por la aversión al riesgo y la presión vendedora.
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Última hora: un misil iraní impacta en una refinería en Haifa y eleva la tensión
Según Axios, el ataque habría alcanzado una instalación petrolera en Haifa, mientras CNN informa de que un F-35 habría sido alcanzado por fuego iraní.
La escalada militar añade presión a los mercados energéticos y aumenta la incertidumbre geopolítica en la región.
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Chevron lidera las alzas en el Dow Jones mientras Boeing encabeza las caídas
Chevron sube un 1,26%, seguida de Cisco con un 0,90% y Salesforce con un 0,38%. En el lado bajista, Boeing cae un 3,64%, Sherwin-Williams un 2,23% y Walmart un 2,14%.
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El selectivo español vuelve a reaccionar y recupera los 16.950 puntos
El índice impulsa un nuevo rebote para recortar parte de las pérdidas de la sesión, en un intento de los alcistas por mejorar el tono de cara al cierre tras los acusados descensos acumulados.
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Las reservas de gas natural en EE. UU. decepcionan
El dato queda por debajo de los 39 billones esperados, aunque mejora claramente frente a la caída previa de -38B, mostrando una recuperación en los inventarios que podría aliviar parcialmente la presión sobre los precios energéticos.
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El euro se mueve sin rumbo claro frente al dólar y se aferra a los 1,15
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Los bajistas vuelven a atacar
La consecución de la zona de los 16.960 puntos ha provocado una nueva reacción a la baja por parte de los vendedores que presionan el índice a la baja, anulando parte de la última subida.
Los descensos son del 2,46% a esta hora.
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Bondalti llega al 77% de Ercros y lanzará una segunda opa
El grupo portugués pagará 247,5 millones de euros a los accionistas que han decidido vender.
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Interesante reacción del Ibex 35
El índice español recupera con rapidez los 16.950 puntos tras reaccionar desde la zona de 16.800, aunque mantiene un sesgo bajista con caídas del 2,18%, evidenciando que el rebote aún no cambia la tendencia de fondo.
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El BCE eleva inflación y recorta crecimiento por el impacto de la guerra
El banco central revisa al alza la inflación, con un 2,6% en 2026, y reduce previsiones de PIB al 0,9% ese año, ante el encarecimiento de la energía y el deterioro de la confianza.
Christine Lagarde advierte de riesgos a la baja para el crecimiento y del impacto del conflicto en materias primas e inversión.
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Las ventas de viviendas nuevas en EE. UU. se desploman a 587.000 en enero
El dato queda muy por debajo de las 722.000 esperadas y de las 712.000 anteriores, confirmando un frenazo en el mercado inmobiliario en un entorno de tipos elevados que sigue presionando la demanda.
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El Ibex 35 se aferra a los 16.800 puntos en plena sangría
El índice cae un 2,60% y lucha por no perder los 16.800 puntos, con solo Repsol y Naturgy en positivo, subiendo un 0,72% y un 0,65%.
Indra se desploma cerca del 8%, ArcelorMittal cae un 7,33% y Cellnex pierde un 5,8%, intensificando la presión bajista.
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Así abre Wall Street
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Última hora: el BCE mantiene tipos en 2,15%
El banco central europeo confirma sus decisiones de marzo, dejando el tipo oficial en 2,15% y la facilidad de depósito en 2,00%, en línea con las expectativas del mercado y sin cambios respecto al mes anterior.
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Resumen a media sesión
Sesión muy negativa para el Ibex 35, que cae un 2,69% presionado a la baja de forma continua. Los futuros americanos también cotizan en negativo y los índices europeos registran descensos superiores al 3%, incluyendo al DAX alemán, mientras el Ibex 35 se aproxima a esa caída.
En este contexto, la onza de oro pierde más de 5,5% hasta 4.570 dólares, el crudo americano o West Texas sube solo un 0,63% y el Brent europeo suma casi un 6%, situándose en 113,72 dólares por barril.
La jornada se presenta complicada en Europa y se espera similar desarrollo en EE. UU.
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El Ibex 35 rompe los 16.900 puntos y profundiza su caída
El índice español pierde más de 425 puntos desde el cierre anterior, cayendo un 2,47%, tras un intento fallido de los alcistas que no logra frenar el descenso, marcando nuevos mínimos de la jornada.
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Bitcoin cae por tercera sesión consecutiva y pierde los 70.000 dólares
La criptomoneda cede un 2,22%, tras el rechazo desde los 75.000 dólares, reflejando un deterioro técnico que mantiene la presión bajista en el mercado de activos digitales.