Cellnex acelera el deterioro técnico y pone en jaque el soporte clave en 27,59 euros

El valor se encuentra en una zona técnica de indecisión, atrapado entre niveles críticos de soporte y resistencia, lo que incrementa la volatilidad y el riesgo operativo.

JP Morgan y RBC Capital Markets mejoran el precio objetivo de Cellnex, situándolo en 32,5 y 34 euros respectivamente, pese a la presión bajista.

El recrudecimiento de la guerra no da tregua a los mercados de todo el mundo y, tras los ataques contra infraestructuras energéticas clave en Oriente Próximo, el precio del petróleo escala nuevas posiciones, lo que agrava la preocupación de los inversores de un aumento de las presiones inflacionarias. En este contexto, hoy se espera que el BCE mantenga los tipos de interés estables.

Por su parte, el Ibex 35, que en la sesión previa trató de superar los 17.500 puntos, intentará ahora no alejarse demasiado de los 17.000 puntos, un nivel psicológico clave para evitar un mayor deterioro técnico. Entre sus integrantes, destaca el comportamiento negativo de las acciones de Cellnex, que caen con fuerza en la sesión.

A pesar del retroceso que está experimentando el precio de sus acciones, JP Morgan mantiene la recomendación de neutral, aunque eleva su precio objetivo desde los 32 euros hasta los 32,5 euros. Por su parte, RBC Capital Markets también mejora su valoración, situando su precio objetivo en los 34 euros desde los 33 euros anteriores, y mantiene una recomendación de sobreponderar.

Además, se ha conocido que BlackRock ha elevado su participación en el capital social de Cellnex desde el 4,938% hasta el 5,002%, lo que supone situarse en máximos desde julio del año pasado, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Desde el punto de vista técnico, y si nos centramos en lo ocurrido desde el pasado mes de diciembre, observamos un valor que ha estado luchando por recuperarse de la última y extensa caída iniciada desde los máximos alcanzados en abril de 2025, un deterioro que llevó al valor a perder más del 30% de su capitalización bursátil.

Durante este ejercicio 2026, y más concretamente desde mediados del mes de enero, el valor ha protagonizado un intenso proceso de recuperación, acompañado de un incremento significativo en el volumen de negociación, lo que ha permitido al precio alcanzar la zona de los 32,50 euros por acción a comienzos del mes de marzo.

Técnicamente, los títulos de Cellnex han mostrado síntomas de fortaleza al superar prácticamente sin dificultades el conjunto de sus tres medias móviles más representativas. La media de corto plazo se situaba en torno a los 25,78 euros, la de medio plazo cerca del nivel de los 27 euros y la de largo plazo en la zona de los 29 euros por acción.

Sin embargo, el alcance de la zona de los 32,70 euros, que corresponde a sus máximos anuales en formato intradía, ha dado paso a un proceso correctivo relevante que ha llevado al valor a tantear soportes críticos e incluso a perderlos con cierta contundencia, concretamente en los niveles de los 31,30 euros y los 29,50 euros.

Evolución de las acciones de Cellnex Eduardo Bolinches TradingView

En la sesión de hoy, Cellnex ha abierto con un hueco bajista muy peligroso que pone en jaque la zona de los 28,50 euros por acción. Este nivel no es baladí, ya que coincide exactamente con el 50% del retroceso proporcional de Fibonacci de todo el gran tramo alcista previo, lo que lo convierte en una referencia técnica de gran importancia.

Por tanto, estamos ante una zona clave que el valor debería respetar, ya que, de lo contrario, la caída hacia la zona de los 27,50 euros estaría prácticamente asegurada. La pérdida de este nivel aumentaría de forma notable la presión vendedora en el corto plazo.

Hay un hecho especialmente destacable en la sesión de hoy, y es que el rango de precios se sitúa entre los dos niveles de retorno proporcional 50 y 61,80%, es decir, atrapado en un rango técnico muy relevante.

Es decir, Cellnex se encuentra en una zona de indecisión delimitada por referencias técnicas de gran importancia, por encima y por debajo de las cuales podría desarrollarse el siguiente movimiento direccional de cierta intensidad.

Si ya se tienen títulos en cartera, lo más prudente sería no permitir que el valor pierda la zona de los 27,50 euros, ya que, de producirse, se incrementarían las probabilidades de continuidad en el proceso correctivo actual.

En caso de no tener posiciones abiertas, y dada la elevada volatilidad actual de la renta variable, así como la presión bajista que domina el mercado, Cellnex solo presentaría oportunidades de compra en dos escenarios: si alcanza la zona de los 27,60 euros y rebota o si logra superar los 29,53 euros con confirmación, ya sea mediante dos cierres diarios consecutivos o uno semanal, aplicando un filtro temporal adecuado.

En cualquiera de estos dos casos, y solo si se cumple una de estas condiciones, podría valorarse la introducción de alguna orden de compra parcial, siempre bajo una estricta gestión del riesgo.

La orden de protección asociada para limitar el riesgo de la operación debería situarse a una distancia no superior al 2,5% desde el nivel de entrada. En el contexto actual, el riesgo en operativas alcistas es elevado, por lo que resulta imprescindible acotar al máximo cualquier exposición y mantener disciplina en la gestión monetaria.