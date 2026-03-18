Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una reacción alcista

Las estrategias de entrada y protección sugieren invertir en estos valores si superan determinados niveles de cierre.

El mercado estadounidense prolonga su reacción alcista antes del vencimiento de opciones y futuros.

El Ibex 35 supera los 17.000 puntos y busca confirmar la reconquista de los 17.300.

El selectivo español logra despegarse de los 17.000 puntos con un importante avance en la sesión del martes que ahora tendrá que confirmar con la reconquista de los 17.300 puntos.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense logra estirar la reacción alcista, pero de nuevo vemos otro cierre alejado de la zona de máximos intradiarios en la víspera del inicio de los preparativos del vencimiento de opciones y futuros de acciones e índices el próximo viernes.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) Melia Hotels: Entramos en el valor si vuelve a cerrar por encima de los 9 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 8,65 euros en base cierres.

2) Laboratorios Rovi: Entraremos en este valor al ver un cierre por encima de los 82,60 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 79,80 euros en base cierres.

3) Redeia: Entramos en el valor tras ver que se hace con los 15,15 euros en base cierres colocando una orden de protección ante la pérdida de los 15,05 euros en base a cierres.

4) Repsol: El valor marca nuevos máximos, por lo que entramos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 22,99 euros en base cierres.