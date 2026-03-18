Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,29%) se desmarca de las caída europeas con el repunte del crudo y el gas y a la espera de la Fed
Los mercados europeos se giran hacia el rojo con la vista puesta en la Reserva Federal y el petróleo al alza (+6%)
LAS CLAVES
- 17:42 Así cierra el Ibex 35
- 14:37 Así abre Wall Street
- 13:31 El índice de precios al productor en EE. UU. sube más de lo esperado en febrero
- 11:01 El IPC de la zona euro se mantiene estable en febrero
- 10:02 Analizamos el comportamiento de las acciones de ACS
- 09:07 Así abre el Ibex 35
- 08:54 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:05 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:40 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este miércoles con una subida del 0,15%. Con el avance, el selectivo español se sitúa en los 17.274,8 puntos.
- Las principales bolsas europeas cierran la sesión en rojo. El FTSE 100 de Reino Unido ha caído un 0,9%; el Dax alemán, un 0,88%; el Mib italiano, un 0,36% y el Cac francés, un 0,06%.
- Wall Street vive una sesión en negativo negativo. Los descensos superan el 0,6%.
- La atención de los inversores está puesta en la decisión que tome la Reserva Federal estadounidense. La Fed afronta su segunda reunión del año en plena crisis por la guerra en Oriente Próximo.
- El conflicto de Irán alcanza este miércoles su día número 18. El régimen iraní ha confirmado la muerte de Alí Larijani, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y su eliminación se interpreta como un intento deliberado de cerrar la vía de la desescalada.
- Israel ha bombardeado South Pars, el mayor yacimiento de gas del mundo que comparte con Catar.
- Donald Trump ha vuelto a insistir en que su país "aún no está en condiciones de irse de Irán", pero lo estará "en un futuro muy cercano". El mandatario estadounidense ha amenazado a sus aliados europeos con salir de la OTAN por su falta de apoyo a su causa contra Teherán.
- El barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, deja atrás la tranquilidad y repunta un 4,91%, hasta los 108,5 dólares por barril. El crudo no baja de la barrera de los 100 dólares desde el pasado jueves.
- El West Texas Intermediate estadounidense avanza un 1,3%, hasta los 96,65 dólares.
- En el mercado europeo, el gas natural holandés TTF avanza un 6,58%, hasta los 54,95 euros/megavatio hora.
- La Fed no es el único banco central que tiene cita esta semana. Este miércoles se congrega el Banco de Central de Canadá. El Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón se reúnen el jueves. Este martes lo hizo el Banco de Australia, que ha vuelto a subir los tipos de interés y se convierte en el primer gran banco central en hacerlo desde el inicio del conflicto con Irán.
- Entre otras citas macroeconómicas de referencia, el mercado conoce este miércoles el IPC de la zona euro relativo a febrero. La inflación de la eurozona se situó en el 1,9% en el segundo mes del año, dos décimas más que en enero. También se hará público el IPP de Estados Unidos del mismo mes.
- El euro cae un 2,3% tras las subidas de ayer y se enfrenta ahora a la zona de los 1,155 dólares.
- El oro desciende por debajo de los 5.000 dólares por onza. El metal precioso lleva toda la semana sin poder reaccionar al alza desde esta zona.
- El bitcoin también cae hasta los 71.000 dólares tras su fracaso a la hora de romper ayer los 76.000 dólares.
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Así cierra el Ibex 35
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Ibex 35, ganadores y perdedores de la sesión
Sesión de indecisión para el Ibex 35 tras acercarse a los 17.500 puntos, con datos macroeconómicos y la tensión geopolítica frenando las subidas.
Los bajistas presionaron desde los máximos intradiarios, provocando un intenso goteo a la baja hasta marcar mínimos intradía en los 17.178 puntos. Por la tarde, se libró un pulso intenso entre alcistas y bajistas por controlar la situación.
La jornada refleja la incertidumbre y la falta de dirección clara en el selectivo español.
Cuando faltan pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español se deja un 0,04% en 17.240 puntos.
Los tres valores más alcistas son: CaixaBank (+2,42%), Bankinter (+1,92%) y Unicaja Banco (+1,41%).
El podio de valores más bajistas está compuesto, a esta hora, por: Puig Brands (-3,32%), Acciona Energía (-3,26%) y Redeia (-2,60%).
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Telefónica patrocinará las selecciones españolas de fútbol hasta 2030
Telefónica y la Federación Española de Fútbol (RFEF) han alcanzado un acuerdo estratégico por el que la compañía se convierte en socio patrocinador de las Selecciones Españolas de Fútbol.
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Dow Jones cotiza en negativo con Citigroup liderando las subidas
En el Dow Jones Industriales, Citigroup encabeza los avances con un 0,86%, seguido de Chevron con 0,83% y Goldman Sachs con 0,47%, aunque los valores en positivo son escasos.
En la parte baja, Procter & Gamble cae un 2,49%, 3M pierde un 2,45% y Sherwin Williams se deja un 2,30%.
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El VIX lanza una señal mixta en plena caída del mercado
El VIX no acompaña con claridad el descenso de las bolsas pese al aumento de la incertidumbre, dejando una lectura ambigua del sentimiento.
Esta divergencia apunta a una corrección sin pánico, más cercana a una fase de cautela que de capitulación, manteniendo abierta la puerta a rebotes si no repunta la volatilidad.
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Aumenta la volatilidad y el Ibex 35 pasa a positivo
El Ibex 35 rebota con fuerza desde los mínimos de la sesión y recupera la cercanía de los 17.300 puntos, en un movimiento impulsado por los alcistas.
El índice vuelve a terreno positivo tras el giro, en una reacción que alivia la presión bajista previa y sugiere un intento de estabilización a corto plazo.
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Decathlon acelera su expansión en España con 10 aperturas en la primera mitad de 2026
Decathlon arranca la primera mitad de 2026 impulsando una estrategia de expansión de su red comercial en España con la apertura de 10 tiendas, su mayor proyecto de aperturas a nivel nacional de los últimos años, según informa en un comunicado.
En concreto, el plan apuesta por estas nuevas aperturas para impulsar su presencia en España que estarán ubicadas en Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares, Andalucía, Cataluña y Comunidad de Madrid.
Así, con este plan Decathlon contribuirá a la creación de más de 100 empleos directos, además de llegar a 2,3 millones de personas. Asimismo, estos nuevos establecimientos incorporarán en total más de 5.200 metros cuadrados de superficie comercial deportiva en el país, situándose la mayor parte de ellos en el centro de las ciudades.
De esta forma, en la primera mitad del año, Decathlon abrirá siete nuevos establecimientos en formato City, que estarán ubicadas en Ourense, Valencia (CC Arena), Córdoba, Madrid y tres tiendas en Barcelona.
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El selectivo español pierde mínimos de la sesión
El Ibex 35 marca nuevos mínimos intradía y pierde también la zona de los 17.200 puntos, con una presión bajista constante desde media mañana que sigue deteriorando su estructura.
En estos instantes cede un 0,33% hasta los 17.189 puntos, en un contexto de ajuste sostenido que mantiene al índice bajo presión vendedora.
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Los inventarios de crudo en EE. UU. sorprenden con fuerte aumento
Los inventarios de petróleo suben en 6.156 millones de barriles, muy por encima de la caída esperada de -1.500 millones y del aumento previo de 3.824 millones.
En Cushing, los inventarios crecen en 944.000 barriles, acelerando desde los 117.000 anteriores, lo que añade presión al mercado.
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El petróleo y el gas se disparan tras la menaza de Irán a objetivos estratégicos
El petróleo y el gas natural europeo se dispararon después de que Irán señalara las infraestructuras energéticas que considera objetivos potenciales tras el ataque sufrido a sus activos de producción en el yacimiento gasista de South Pars.
El barril de Brent llegó a subir hasta un 5%, con un máximo de 108,60 dólares, mientras que el contrato de referencia del gas en Europa avanzó hasta un 7,9%, según los datos de ICE Futures Europe.
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El Ibex 35 vuelve a mínimos de la sesión
El índice español se mueve hacia mínimos de la jornada cerca de los 17.200 puntos. El último intento de los alcistas por tomar el control de la situación ha quedado en nada.
A esta hora, el índice español pierde un 0,18% en los 17.214 puntos.
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El bitcoin acelera las caídas tras fallar en los 75.000 dólares
El bitcoin cede un 2,64% y encadena su segunda sesión bajista tras el rechazo en los 75.000 dólares.
Pese a ello, mantiene la estructura de mínimos ascendentes, aunque debe sostener los 73.400 dólares al cierre para no deteriorarse más. Cotiza en 71.976 dólares.
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Rusia sopesa escoltar buques comerciales y aumenta la tensión marítima
Rusia podría considerar el uso de convoyes militares para proteger buques mercantes, según fuentes cercanas al Kremlin, en un contexto de creciente riesgo en rutas estratégicas. La seguridad marítima se ha deteriorado notablemente en zonas clave como el estrecho de Ormuz, donde los ataques han reducido el tráfico hasta un 90% y elevado el riesgo global .
Irak, por su parte, ha interrumpido completamente el suministro de gas iraní, añadiendo presión al mercado energético en plena escalada geopolítica, con implicaciones directas para precios y estabilidad en la región.
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Última hora: Israel asegura haber matado al ministro de Inteligencia de Irán en un bombardeo
Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) golpean de nuevo a Irán.
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Ibex 35 libra una intensa batalla en la zona de los 17.250 puntos
El Ibex 35 alterna entre el rojo y el verde en los últimos minutos en torno a los 17.254 puntos, en plena lucha entre compradores y vendedores.
Pese a la volatilidad, el deterioro desde los máximos de la sesión se ha frenado, aportando algo de estabilidad a corto plazo.
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Así abre Wall Street
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Ence coloca 85 millones en bonos sostenibles a cuatro años dentro de su programa en el MARF
Ence ha realizado en febrero su primera emisión por 85 millones de euros, a un plazo de cuatro años, con amortización íntegra a vencimiento y un cupón fijo de 410 puntos básicos dentro de su programa sostenible de bonos en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF).
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El Ibex 35 entra en negativo tras perder más de 250 puntos desde máximos
El Ibex 35 entra en terreno negativo tras ceder cerca de 250 puntos desde los máximos de la sesión, en un giro relevante tras los últimos datos macroeconómicos.
El impulso de la banca no ha sido suficiente y valores como Acciona Energía y Puig Brands caen cerca del 3%, intensificando la presión bajista.
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Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del Nasdaq 100 antes de la apertura del mercado:
Micron: +0,47% en 463,52 dólares.
Nvidia: -0,06% en 181,82 dólares.
Alphabet A: -0,84% en 308,03 dólares.
Meta Platforms: -0,77% en 617,80 dólares.
Tesla: -0,53% en 397,10 dólares.
AMD: -0,35% en 195,65 dólares.
Palantir: -0,29% en 154,77 dólares.
Microsoft: -0,47% en 397,53 dólares.
J&J: +0,25% en 238,70 dólares.
ADP: -0,44% en 208,80 dólares.
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Importante figura de vuelta en el Ibex 35