Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,29%) se desmarca de las caída europeas con el repunte del crudo y el gas y a la espera de la Fed

- El Ibex 35 cierra la sesión de este miércoles con una subida del 0,15%. Con el avance, el selectivo español se sitúa en los 17.274,8 puntos.

- Las principales bolsas europeas cierran la sesión en rojo. El FTSE 100 de Reino Unido ha caído un 0,9%; el Dax alemán, un 0,88%; el Mib italiano, un 0,36% y el Cac francés, un 0,06%.

- Wall Street vive una sesión en negativo negativo. Los descensos superan el 0,6%.

- La atención de los inversores está puesta en la decisión que tome la Reserva Federal estadounidense. La Fed afronta su segunda reunión del año en plena crisis por la guerra en Oriente Próximo.

- El conflicto de Irán alcanza este miércoles su día número 18. El régimen iraní ha confirmado la muerte de Alí Larijani, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y su eliminación se interpreta como un intento deliberado de cerrar la vía de la desescalada.

- Israel ha bombardeado South Pars, el mayor yacimiento de gas del mundo que comparte con Catar.

- Donald Trump ha vuelto a insistir en que su país "aún no está en condiciones de irse de Irán", pero lo estará "en un futuro muy cercano". El mandatario estadounidense ha amenazado a sus aliados europeos con salir de la OTAN por su falta de apoyo a su causa contra Teherán.

- El barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, deja atrás la tranquilidad y repunta un 4,91%, hasta los 108,5 dólares por barril. El crudo no baja de la barrera de los 100 dólares desde el pasado jueves.

- El West Texas Intermediate estadounidense avanza un 1,3%, hasta los 96,65 dólares.

- En el mercado europeo, el gas natural holandés TTF avanza un 6,58%, hasta los 54,95 euros/megavatio hora.

- La Fed no es el único banco central que tiene cita esta semana. Este miércoles se congrega el Banco de Central de Canadá. El Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón se reúnen el jueves. Este martes lo hizo el Banco de Australia, que ha vuelto a subir los tipos de interés y se convierte en el primer gran banco central en hacerlo desde el inicio del conflicto con Irán.

- Entre otras citas macroeconómicas de referencia, el mercado conoce este miércoles el IPC de la zona euro relativo a febrero. La inflación de la eurozona se situó en el 1,9% en el segundo mes del año, dos décimas más que en enero. También se hará público el IPP de Estados Unidos del mismo mes.

- El euro cae un 2,3% tras las subidas de ayer y se enfrenta ahora a la zona de los 1,155 dólares.

- El oro desciende por debajo de los 5.000 dólares por onza. El metal precioso lleva toda la semana sin poder reaccionar al alza desde esta zona.

- El bitcoin también cae hasta los 71.000 dólares tras su fracaso a la hora de romper ayer los 76.000 dólares.