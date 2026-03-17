Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una reacción alcista

La semana está marcada por la influencia de bancos centrales, la guerra de Irán y el vencimiento de opciones y futuros el viernes.

Valores destacados para invertir: Indra, Laboratorios Rovi, Redeia y Repsol, todos en momentos técnicos clave y con órdenes de protección recomendadas.

El mercado estadounidense también reacciona al alza, pero genera incertidumbre por el cierre lejos de máximos intradiarios.

El selectivo español comenzó la semana sembrando dudas sobre la fortaleza de reaccionar al alza, aunque mantiene a salvo los 17.000 puntos, perdidos en formato intradiario.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense logra reaccionar al alza, pero también deja un nivel de cierre alejado de la zona de máximos intradiarios, que siembran la duda en una semana marcada por bancos centrales, la guerra de Irán y el vencimiento de opciones y futuros de acciones e índices el próximo viernes.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) Indra: Hemos entrado en el valor tras haber respetado el soporte de los 58,90 euros con la posterior reacción alcista colocando una orden de protección ante la pérdida de los 58,80 euros en base a cierres.

2) Laboratorios Rovi: Entraremos en este valor al ver un cierre por encima de los 82,60 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 79,80 euros en base cierres.

3) Redeia: Vamos a entrar en el valor si vemos que se hace con los 15,15 euros en base cierres colocando una orden de protección ante la pérdida de los 14,73 euros en base a cierres.

4) Repsol: El valor marca nuevos máximos, por lo que entramos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 22,20 euros en base cierres.