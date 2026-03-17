Indra podría agravar su caída si cede el soporte clave situado en los 55,70 euros

La escalada de tensiones en Oriente Próximo, marcada por bombardeos cruzados entre Israel e Irán, impulsa al alza el precio del petróleo en una semana clave en la que los inversores analizan las decisiones de tipos de interés de los bancos centrales y su efecto sobre la inflación y el crecimiento, condicionado por el conflicto en Irán.

El barril de Brent, referencia en Europa, se mantiene instalado por encima de los 100 dólares tras ignorarse la petición del presidente de EEUU, Donald Trump, de desplegar escoltas en el estrecho de Ormuz, lo que añade presión al mercado energético.

Por su parte, el Ibex 35, que en la víspera fue capaz de aguantar por encima de los 17.000 puntos, tendrá hoy como objetivo importante aguantar, al menos en niveles de cierre, esta cota psicológica. Entre sus valores, destaca el comportamiento de las acciones de Indra, que caen con fuerza.

Indra atraviesa una pugna por el control entre el Gobierno y su presidente, Ángel Escribano, en torno a la posible fusión con EM&E, la empresa de su familia. El Ejecutivo, a través de la SEPI como primer accionista, rechaza la operación por el riesgo de perder peso en el capital.

La tensión ha escalado hasta abrir el debate sobre cambios en la cúpula, en un momento clave para la compañía por su papel en defensa y los grandes contratos en juego, lo que eleva el interés estratégico y político sobre su futuro.

Si analizamos Indra desde el punto de vista técnico, observamos un patrón de fondo alcista con formación de mínimos y máximos relativos crecientes, una tendencia que se desarrolla desde febrero de 2025 cerca de la zona de los 16 euros por acción, un nivel que sirvió como punto pivote para reaccionar de manera decisiva y contundente.

En un contexto geopolítico que ha favorecido el avance de empresas ligadas a la defensa, los títulos de Indra han conseguido consolidar una estructura alcista guiada por su directriz principal y por el conjunto de sus tres medias móviles más representativas, como son la de corto, medio y largo plazo.

Evolución de las acciones de Indra Eduardo Bolinches TradingView

Hay un aspecto destacado en el valor, y es que en cada fase de ajuste correctivo se ha mantenido intacta esa directriz alcista, permitiendo nuevos avances en cada reacción posterior, aligerando niveles de sobrecompra extremos, pero sin perder su buen ritmo en bolsa. Un hecho positivo que ha servido para impulsar el precio de sus acciones durante los últimos meses.

En cuanto a los volúmenes de negociación, estos se mantienen bastante constantes a lo largo de los meses, lo que aporta cierta confianza, ya que los inversores han estado comprando tanto en momentos complicados como en fases de subidas relevantes.

En el muy corto plazo, los títulos de Indra alcanzaron máximos históricos intradiarios en la sesión del pasado 2 de marzo, lo que propició un fuerte rechazo en esa zona, dibujando una vela potencialmente bajista. Este movimiento trató de anularse con una envolvente alcista en la jornada del miércoles 4 de marzo, aunque las ventas se han acelerado en las últimas semanas.

Así, con este escenario, los títulos de Indra continúan en plena fase de ajuste, se han vuelto más vulnerables y su aspecto técnico ha quedado claramente deteriorado, sin señales de recuperación que permitan frenar el avance de la presión vendedora sobre el valor.

En la sesión de hoy, el valor ha abierto con un hueco bajista importante y se ha aproximado directamente al siguiente nivel de soporte, situado en la zona de los 55,70 euros por acción, donde además confluye de forma tangencial la media móvil de corto plazo, que debería tratar de frenar el impulso negativo.

No obstante, dada la virulencia de la caída, es posible que este soporte no aguante y veamos a Indra cotizar en niveles sensiblemente inferiores si esta zona clave no se respeta. En caso de perder los 55,70 euros en cierre, aumentarán las probabilidades de caídas adicionales hacia el cierre del último hueco alcista, con origen en los 51,75 euros por acción.

Por tanto, para buscar algún tipo de entrada en Indra, convendrá esperar a que el valor se acerque a la zona de los 52,20 euros, muy próxima a la media móvil de medio plazo, o bien a que recupere los 60 euros, antiguo soporte ahora convertido en resistencia relevante a corto y medio plazo.

Así, con este escenario, los títulos de Indra continúan en plena fase de ajuste, se han vuelto más vulnerables y su aspecto técnico ha quedado bastante deteriorado.