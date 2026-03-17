Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,92%) recupera los 17.200 puntos pese al alza del petróleo e Indra reduce su caída
El Banco de Australia ha vuelto a subir los tipos de interés, convirtiéndose en el primer gran banco central en hacerlo desde el inicio del conflicto con Irán.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cierra la sesión de este martes con una subida del 0,92%. Con este avance, el selectivo español se sitúa en los 17.247,1 puntos.
- Las acciones de Indra han terminado cediendo un 4,19%. La compañía ha liderado las pérdidas del Ibex 35 ante los rumores sobre un posible relevo de Ángel Escribano como presidente.
- Todas las principales bolsas europeas terminan la sesión con ganancias. Los repuntes en el Viejo Continente han ido del 0,49% al 1,22%. El Mib italiano ha cerrado siendo el índice más alcista.
- Wall Street sigue el día en verde, aunque reduce algo las subidas. El Dow Jones avanza un 0,2%, el S&P 500 un 0,33% y el Nasdaq Composite, un 0,35%.
- Este martes se alcanza el día 18 de guerra en Oriente Medio. Tanto EEUU como Israel filtraron que la guerra puede durar todavía unas semanas, al menos hasta que alcancen sus objetivos.
- Donald Trump ha confirmado que los países de la OTAN han rechazado su propuesta de coalición para Ormuz. El lunes, el presidente estadounidense volvió a decir que Irán está dispuesto a negociar, pero que no en los términos que él reclama.
- Los analistas de Link Securities creen “realista es pensar que, si el precio del petróleo se dispara desde los niveles actuales y se mantiene alto durante unos días, ello podría forzar a EEUU a agilizar el término del conflicto por el impacto político que podría tener este hecho a nivel local”.
- El barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, sube un 1,61% y alcanza los 101,84 dólares por barril.
- El West Texas Intermediate estadounidense avanza un 1,85%, hasta los 94,21 dólares.
- Los repuntes se producen tras las caídas registradas el lunes, de casi el 3%. Los precios del petróleo se relajaron ante la expectativa de que Trump anunciase una coalición de países para escoltar barcos a través del estrecho de Ormuz. Sin embargo, Japón, Australia o Alemania negaron su disposición a formar parte de la misma.
- En el mercado europeo, el gas natural holandés TTF repunta un 1,6%, hasta los 51,7 euros/megavatio hora.
- Además de en los avances que se produzcan en la guerra de Irán, la atención de los inversores recae en las reuniones de los bancos centrales. La Fed se da cita el próximo miércoles y el BCE, el jueves. El Banco de Inglaterra y el Banco de Japón también se congregan ese día.
- El Banco de Australia ha vuelto a subir los tipos de interés, convirtiéndose en el primer gran banco central en hacerlo desde el inicio del conflicto con Irán. El incremento ha sido de 25 puntos básicos hasta el 4,1% y ha advertido de que el fuerte aumento de los precios del combustible agravará la inflación si se mantiene.
- El euro corta las caídas por encima de los 1,15 dólares.
- El oro avanza ligeramente y recupera el nivel de los 5.000 dólares por onza.
- El bitcoin reduce la subida y cede los 74.000 dólares.
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Así cierra el Ibex 35
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Ibex 35, mejores y peores de la sesión
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español suma un 1,01% en os 17.262 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Repsol (+3,54%), Acciona Energía (+3,09%) y Acciona (+2,70%).
Los valores más bajistas son, a esta hora: Indra (-4,70%), Fluidra (-0,84%) y Grifols (-0,76%).
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IBM lidera las subidas en el Dow Jones mientras Honeywell retrocede
En el Dow Jones, IBM encabeza las alzas con un 1,78%, seguida de Chevron con un 1,61% y Walt Disney con un 1,56%.
En contraste, Honeywell retrocede un 2,37%, Amgen un 1,64% y Boeing un 1,63% liderando las caídas de este índice.
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El Ibex 35 frena ganancias tras comentarios de Trump sobre la OTAN
El Ibex 35 retrocede tras las declaraciones críticas de Donald Trump hacia la OTAN, reduciendo su subida a 167 puntos.
En los últimos 45 minutos no se aprecia reacción de los alcistas, dejando al índice en una fase de consolidación mientras los inversores digieren el impacto de la noticia.
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Última hora: Trump asegura que la OTAN no quiere involucrarse en la guerra con Irán
El presidente Trump afirmó que EE. UU. ha recibido señales de “la mayoría de nuestros aliados de la OTAN” indicando que no desean involucrarse en el conflicto con Irán, subrayando la postura cautelosa de los socios frente a la escalada militar en la región.
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PayPal impulsa su expansión en criptomonedas
PayPal acelera su apuesta cripto con el lanzamiento de su stablecoin PayPal USD (PYUSD), respaldada por el dólar estadounidense.
La moneda digital estará disponible en unos 70 mercados y podrá utilizarse directamente a través de las cuentas de PayPal, ampliando las opciones de pago y transferencia dentro de la plataforma.
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El selectivo español prueba los 17.300 puntos
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El Ibex 35 corrige ligeramente tras máximos de la sesión
El Ibex 35 ajusta desde los 17.670 puntos, con una corrección de apenas 70 puntos que dibuja un doble techo en los máximos intradía.
Aun así, el índice mantiene la subida del 1,30% y se sitúa en 17.311 puntos, mostrando fortaleza pese a la ligera toma de beneficios.
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Irán continúa atacando la infraestructura petrolera y gasista de Emiratos Árabes Unidos
La carga de petróleo en el puerto de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), se detuvo parcialmente este martes después de que un tercer ataque en cuatro días provocara un incendio en la terminal de exportación, mientras que las operaciones en el yacimiento de gas Shah permanecieron suspendidas tras un ataque anterior.
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Jensen Huang, de Nvidia, prevé ingresos de un billón de dólares por los chips de IA en dos años
Pero su previsión de ventas, superior a la esperada, no logra hacer subir su acción.
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Macron enfría cualquier intervención en Ormuz en plena tensión
Emmanuel Macron se muestra dispuesto a trabajar en un sistema de escolta en el Estrecho de Ormuz solo cuando la situación se calme.
Francia descarta participar en operaciones para liberar la zona en el contexto actual y subraya que cualquier misión requeriría coordinación con Irán y estaría condicionada al fin de las hostilidades.
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El euro encadena subidas y recupera los 1,15 dólares
El euro suma su segunda jornada consecutiva al alza frente al dólar y recupera el nivel de 1,1525 dólares.
El movimiento busca frenar la secuencia de máximos y mínimos decrecientes tras acumular caídas cercanas al 5,5% desde los máximos de enero, en un intento de estabilización del cruce.
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El selectivo español aguanta en zona de máximos de la sesión
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El mercado inmobiliario de EE. UU. sorprende al alza en febrero
Las ventas pendientes de viviendas suben un 1,8% mensual en febrero, frente al -0,6% esperado y al -1,0% previo, mientras el índice repunta hasta 72,1 desde 70,8.
Los datos apuntan a una mejora del sector inmobiliario, que muestra mayor dinamismo pese al entorno de tipos elevados y refuerza las expectativas de resistencia económica.
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El bitcoin frena su rally y pone a prueba los 75.000 dólares
El bitcoin detiene las subidas tras ocho jornadas consecutivas al alza y testea la zona de los 75.000 dólares.
En estos momentos, la criptomoneda cede un 1,68% hasta los 73.634 dólares, en un movimiento que apunta a consolidación tras el fuerte impulso previo y que mantiene intacta la estructura de recuperación.
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La Casa Blanca recibe una propuesta de los demócratas sobre la financiación del DHS
La Casa Blanca ha recibido una oferta del Partido Demócrata relacionada con la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), según informa NBC.
La propuesta llega en un momento clave dentro de las negociaciones presupuestarias en EE. UU., con el foco puesto en evitar bloqueos administrativos.
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Así abre Wall Street
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El selectivo español espera la apertura americana en máximos de la sesión
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El Ibex 35 supera los 17.300 puntos
El índice español sigue avanzando hasta superar, en estos instantes, la cota de los 17.300 puntos en una formación de mínimos ascendentes que continúa su curso.
A esta hora, el índice español aumenta los avances hasta el 1,34%, es decir, 229 puntos desde el cierre anterior.
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EE. UU. abre la puerta a usar reservas de petróleo ante la tensión con Irán
Kevin Hassett señala que la liberación coordinada de reservas estratégicas podría ampliarse si es necesario, mientras destaca que los petroleros ya cruzan el Estrecho de Ormuz.
Además, asegura que Irán no está afectando a la economía de EE. UU. y descarta un paso atrás de Trump, apuntando a un final próximo del conflicto.