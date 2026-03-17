Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,92%) recupera los 17.200 puntos pese al alza del petróleo e Indra reduce su caída

- El Ibex 35 cierra la sesión de este martes con una subida del 0,92%. Con este avance, el selectivo español se sitúa en los 17.247,1 puntos.

- Las acciones de Indra han terminado cediendo un 4,19%. La compañía ha liderado las pérdidas del Ibex 35 ante los rumores sobre un posible relevo de Ángel Escribano como presidente.

- Todas las principales bolsas europeas terminan la sesión con ganancias. Los repuntes en el Viejo Continente han ido del 0,49% al 1,22%. El Mib italiano ha cerrado siendo el índice más alcista.

- Wall Street sigue el día en verde, aunque reduce algo las subidas. El Dow Jones avanza un 0,2%, el S&P 500 un 0,33% y el Nasdaq Composite, un 0,35%.

- Este martes se alcanza el día 18 de guerra en Oriente Medio. Tanto EEUU como Israel filtraron que la guerra puede durar todavía unas semanas, al menos hasta que alcancen sus objetivos.

- Donald Trump ha confirmado que los países de la OTAN han rechazado su propuesta de coalición para Ormuz. El lunes, el presidente estadounidense volvió a decir que Irán está dispuesto a negociar, pero que no en los términos que él reclama.

- Los analistas de Link Securities creen “realista es pensar que, si el precio del petróleo se dispara desde los niveles actuales y se mantiene alto durante unos días, ello podría forzar a EEUU a agilizar el término del conflicto por el impacto político que podría tener este hecho a nivel local”.

- El barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, sube un 1,61% y alcanza los 101,84 dólares por barril.

- El West Texas Intermediate estadounidense avanza un 1,85%, hasta los 94,21 dólares.

- Los repuntes se producen tras las caídas registradas el lunes, de casi el 3%. Los precios del petróleo se relajaron ante la expectativa de que Trump anunciase una coalición de países para escoltar barcos a través del estrecho de Ormuz. Sin embargo, Japón, Australia o Alemania negaron su disposición a formar parte de la misma.

- En el mercado europeo, el gas natural holandés TTF repunta un 1,6%, hasta los 51,7 euros/megavatio hora.

- Además de en los avances que se produzcan en la guerra de Irán, la atención de los inversores recae en las reuniones de los bancos centrales. La Fed se da cita el próximo miércoles y el BCE, el jueves. El Banco de Inglaterra y el Banco de Japón también se congregan ese día.

- El Banco de Australia ha vuelto a subir los tipos de interés, convirtiéndose en el primer gran banco central en hacerlo desde el inicio del conflicto con Irán. El incremento ha sido de 25 puntos básicos hasta el 4,1% y ha advertido de que el fuerte aumento de los precios del combustible agravará la inflación si se mantiene.

- El euro corta las caídas por encima de los 1,15 dólares.

- El oro avanza ligeramente y recupera el nivel de los 5.000 dólares por onza.

- El bitcoin reduce la subida y cede los 74.000 dólares.