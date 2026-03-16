Merlin Properties busca activar un rebote técnico con la superación de los 13,70 euros

Desde el punto de vista técnico, Merlin Properties busca recuperar el soporte de los 13,70 euros, lo que podría iniciar un rebote técnico tras una corrección del 13% en su cotización.

La compañía apuesta fuerte por los centros de datos, previendo invertir 4.470 millones de euros para que este negocio represente dos tercios de sus ingresos en 2032.

El consenso de analistas mantiene un 91,3% de recomendaciones de compra para Merlin Properties y ninguna de venta, reforzando la confianza en su potencial a medio y largo plazo.

Merlin Properties destaca en el Ibex 35 tras recibir subidas de precio objetivo por parte de Bernstein Research y Bankinter, situando el potencial de la acción hasta los 19,4 euros.

En los mercados de renta variable predomina la prudencia en una semana marcada por las reuniones de varios bancos centrales, con la inflación nuevamente como principal foco de atención y el precio del petróleo por encima de los 100 dólares.

Por su parte, el Ibex 35, que cerró la víspera con caídas del 0,47% y con un saldo semanal del -0,05%, buscará defender la cota psicológica de los 17.000 puntos como una de las claves de la jornada.

Examinando los valores que componen el índice español, destaca el comportamiento de las acciones de Merlin Properties, que suben con fuerza en los primeros compases de la jornada impulsadas por varios factores positivos que están apoyando el precio de sus títulos.

Por un lado, los analistas de Bernstein Research han elevado el precio objetivo de Merlin Properties desde los 17,20 euros hasta los 18,60 euros, al tiempo que han mejorado su recomendación hasta sobreponderar. Por su parte, Bankinter también ha incrementado su precio objetivo, situándolo en 19,4 euros, lo que genera un potencial adicional para la socimi que resulta especialmente atractivo.

Merlin Properties cuenta además con un amplio respaldo del consenso de analistas, con un 91,3% de recomendaciones de compra frente a un 8,7% de mantener, sin que exista actualmente ninguna recomendación de venta. Este posicionamiento mayoritariamente favorable mantiene intacta la confianza del mercado en el potencial del valor a medio y largo plazo.

La compañía reafirmó en su Capital Markets Day celebrado en Bilbao su apuesta por los centros de datos, con una inversión prevista de 4.470 millones de euros destinada a desarrollar nueva capacidad. Merlin Properties espera que este negocio se convierta en su principal motor de ingresos y represente cerca de dos tercios del total en 2032, con especial protagonismo de la futura fase III del proyecto.

Desde el punto de vista técnico, los títulos de Merlin Properties presentan un patrón alcista que se inicia en abril de 2025, cerca de la zona de los 8,25 euros por acción. A partir de esos mínimos anuales comenzó una estructura de mínimos y máximos crecientes que ha impulsado el precio hasta alcanzar máximos históricos intradía el pasado 27 de febrero en la zona de los 15,36 euros por título.

A partir de ese momento se ha producido un importante ajuste correctivo que ha llevado a Merlin Properties a tantear la zona de los 13,30 euros por acción. Este nivel no es casual, ya que queda muy próximo a la media móvil de corto plazo, que ha logrado frenar la caída. Además, la cercanía del soporte horizontal intermedio situado en los 13,15 euros ha contribuido a contener la presión vendedora y ahora el valor trata de estabilizarse.

Evolución de las acciones de Merlin Properties Eduardo Bolinches TradingView

El valor presenta además niveles de sobreventa significativos que elevan notablemente las probabilidades de que Merlin Properties pueda iniciar algún tipo de rebote técnico, un movimiento que podría estar comenzando a desarrollarse con las subidas de la jornada de hoy. La socimi empieza a mostrar señales de recuperación a corto plazo que podrían generar oportunidades de entrada interesantes.

El único factor que introduce cierta cautela en la evolución técnica del valor es el incremento del volumen de negociación registrado durante la última fase correctiva, en la que el título ha llegado a perder cerca de un 13% de su capitalización bursátil si se toma como referencia el cierre del pasado viernes.

Con este escenario y con una tendencia de fondo que continúa siendo alcista, Merlin Properties trata hoy de recuperar el soporte perdido en las últimas sesiones, situado en la zona de los 13,70 euros por acción, un nivel que había pasado a actuar como resistencia de corto plazo.

En caso de que se produzcan dos cierres diarios consecutivos o un cierre semanal por encima de esta zona, el valor generaría una señal de mayor confianza que permitiría pensar en el inicio de un rebote técnico. Este movimiento reforzaría el escenario de estabilización tras la última fase correctiva y abriría la puerta a un tramo adicional de recuperación.

Este escenario abriría la puerta a una estrategia de compra con un primer objetivo en la resistencia horizontal intermedia situada en los 14,29 euros por acción y, posteriormente, en la zona de los 15 euros por título, aunque este último objetivo podría requerir algo más de tiempo.

En cualquier caso, y para proteger la inversión ante posibles retrocesos de su índice de referencia, el Ibex 35, que puedan trasladarse al valor en el corto plazo, convendría establecer una orden de protección que pasaría por no perder los mínimos semanales previos situados en la zona de los 13,28 euros por acción, siempre en precios de cierre.