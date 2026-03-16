Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una reacción alcista

Estos valores están en momentos técnicos clave y son seguidos de cerca por inversores, representando oportunidades ante una posible reacción alcista.

Se recomiendan valores como Indra, Laboratorios Rovi, Redeia y Repsol, con estrategias de entrada y protección ante posibles caídas.

El mercado estadounidense también mostró nerviosismo, cerrando en mínimos semanales debido a la escalada bélica en Oriente Medio.

El Ibex 35 cerró la semana manteniéndose por encima de los 17.000 puntos pese a la volatilidad y la tensión internacional.

El selectivo español acabó la semana sufriendo, aunque pudo salvar los 17.000 puntos en base cierre semanal a la espera de ver qué hace en el inicio de la segunda quincena del mes de marzo.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense también sufrió y acabó cerrando en mínimos de la semana dejando ver un mercado muy nervioso por la escalada bélica en Oriente Medio.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) Indra: Hemos entrado en el valor tras haber respetado el soporte de los 58,90 euros con la posterior reacción alcista colocando una orden de protección ante la pérdida de los 58,80 euros en base a cierres.

2) Laboratorios Rovi: Entraremos en este valor al ver un cierre por encima de los 82,60 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 79,80 euros en base cierres.

3) Redeia: Vamos a entrar en el valor si vemos que se hace con los 15,15 euros en base cierres colocando una orden de protección ante la pérdida de los 14,73 euros en base a cierres.

4) Repsol: El valor marca nuevos máximos, por lo que entramos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 21,50 euros en base cierres.