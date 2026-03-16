Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex (+0,18%) roza los 17.100 puntos con el petróleo todavía sobre los 100 dólares

- El Ibex 35 cierra la sesión de este lunes con una subida del 0,18% con la que alcanza los 17.089,4 puntos.

- El selectivo español acabó el viernes por encima de los 17.000 puntos, con un ligero retroceso en cómputo semanal del 0,04%.

- Los principales mercados europeos también terminan el día en verde. Las ganancias van del 0,02% al 0,6%.

- La sesión también es positiva en Wall Street. El Dow Jones sube un 0,73%; el S&P 500, un 0,93%, y el Nasdaq Composite, un 1,22%.

- Este lunes se inicia la tercera semana de guerra en Oriente Medio, que alcanza el día 17 de conflicto abierto.

- Donald Trump ha anunciado un plan para desplegar una coalición internacional de fuerzas navales en el estrecho de Ormuz, propuesta que ha sido denegada por Francia, Reino Unido y Alemania. Mientras, el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, continúa en paradero desconocido.

- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) empezará a liberar este lunes las primeras reservas estratégicas de petróleo. Las primeras existencias procederán de Asia y Oceanía. El objetivo es liberar 400 millones de barriles de crudo para mitigar la escalada de los precios.

- El barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, continúa muy tensionado, aunque frena la escalada. El crudo cae un 0,83% y se sitúa en los 102,28 dólares por barril. El combustible superó los 100 dólares antes de comenzar la segunda semana de guerra en Irán.

- El West Texas Intermediate estadounidense desciende un 2,4%, hasta los 94,52 dólares por barril.

- En el mercado europeo, el gas natural holandés TTF repunta un 1,27%, hasta los 50,75 euros/megavatio hora.

- Esta semana, además de en los avances que se produzcan en la guerra de Irán, la atención estará puesta en las reuniones de los bancos centrales. La Fed se da cita el próximo miércoles y el BCE, el jueves. El Banco de Inglaterra y el Banco de Japón también se congregan ese día.

- Las instituciones financieras tendrán que interpretar el nuevo contexto macroeconómico derivado de las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, especialmente del bloqueo del estrecho de Ormuz.

- La IA también volverá a captar el foco del mercado. Este lunes comienza la conferencia GTC de Nvidia, en la que participan compañías como Microsoft, Meta o Tesla. Desde eToro explican que "cualquier anuncio relevante puede tener impacto" porque "la infraestructura de IA sigue siendo uno de los pocos motores estructurales de crecimiento claros para el mercado".

- El euro intenta revertir su descenso y la divisa comunitaria se cambia a 1,15 dólares.

- El oro cae un 0,57% y cede el nivel de los 5.000 dólares por onza.

- El bitcoin ya lucha por su resistencia de los 74.000 dólares y parece que lo romperá al alza. La criptomoneda repunta un 3,4%.