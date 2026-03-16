Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex (+0,18%) roza los 17.100 puntos con el petróleo todavía sobre los 100 dólares
Los inversores afrontan una nueva semana de conflicto abierto en Oriente Medio con la vista puesta en las reuniones de los bancos centrales.
LAS CLAVES
- 17:40 Así cierra el Ibex 35
- 14:37 Así abre Wall Street
- 13:31 El índice manufacturero Empire State cae en marzo
- 10:07 Analizamos el comportamiento de las acciones de Merlin Properties
- 10:05 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 09:08 Así abre el Ibex 35
- 08:58 UniCredit lanza una opa sobre Commerzbank sin querer tomar el control
- 08:46 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 08:15 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este lunes con una subida del 0,18% con la que alcanza los 17.089,4 puntos.
- El selectivo español acabó el viernes por encima de los 17.000 puntos, con un ligero retroceso en cómputo semanal del 0,04%.
- Los principales mercados europeos también terminan el día en verde. Las ganancias van del 0,02% al 0,6%.
- La sesión también es positiva en Wall Street. El Dow Jones sube un 0,73%; el S&P 500, un 0,93%, y el Nasdaq Composite, un 1,22%.
- Este lunes se inicia la tercera semana de guerra en Oriente Medio, que alcanza el día 17 de conflicto abierto.
- Donald Trump ha anunciado un plan para desplegar una coalición internacional de fuerzas navales en el estrecho de Ormuz, propuesta que ha sido denegada por Francia, Reino Unido y Alemania. Mientras, el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, continúa en paradero desconocido.
- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) empezará a liberar este lunes las primeras reservas estratégicas de petróleo. Las primeras existencias procederán de Asia y Oceanía. El objetivo es liberar 400 millones de barriles de crudo para mitigar la escalada de los precios.
- El barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, continúa muy tensionado, aunque frena la escalada. El crudo cae un 0,83% y se sitúa en los 102,28 dólares por barril. El combustible superó los 100 dólares antes de comenzar la segunda semana de guerra en Irán.
- El West Texas Intermediate estadounidense desciende un 2,4%, hasta los 94,52 dólares por barril.
- En el mercado europeo, el gas natural holandés TTF repunta un 1,27%, hasta los 50,75 euros/megavatio hora.
- Esta semana, además de en los avances que se produzcan en la guerra de Irán, la atención estará puesta en las reuniones de los bancos centrales. La Fed se da cita el próximo miércoles y el BCE, el jueves. El Banco de Inglaterra y el Banco de Japón también se congregan ese día.
- Las instituciones financieras tendrán que interpretar el nuevo contexto macroeconómico derivado de las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, especialmente del bloqueo del estrecho de Ormuz.
- La IA también volverá a captar el foco del mercado. Este lunes comienza la conferencia GTC de Nvidia, en la que participan compañías como Microsoft, Meta o Tesla. Desde eToro explican que "cualquier anuncio relevante puede tener impacto" porque "la infraestructura de IA sigue siendo uno de los pocos motores estructurales de crecimiento claros para el mercado".
- El euro intenta revertir su descenso y la divisa comunitaria se cambia a 1,15 dólares.
- El oro cae un 0,57% y cede el nivel de los 5.000 dólares por onza.
- El bitcoin ya lucha por su resistencia de los 74.000 dólares y parece que lo romperá al alza. La criptomoneda repunta un 3,4%.
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Así cierra el Ibex 35
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Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Sesión alcista para el Ibex 35 que evolucionó de menos a más, aunque la consecución de los máximos intradiarios en la zona de los 17.219 puntos frenó la fuerza e inercia del índice español, donde empezaron a aparecer algunas ventas que llevaron al selectivo a perder los 17.200 puntos. Los 17.000 se mantienen en estos instantes.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español suma un 0,40% en los 17.126 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Merlin Properties (+3,64%), Puig Brands (+3,54%) y Solaria (+2,92%).
Las mayores caídas son para: Amadeus (-1,02%), Telefónica (-0,53%) y Cellnex (-0,52%).
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Signo positivo al otro lado del Atlántico
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Goldman Sachs (+2,66%) lidera las alzas del índice Dow Jones
En el Dow Jones industriales, Goldman Sachs se convierte en el valor más alcista con un avance del 2,66%, seguido de Salesforce con un 2,59% y Nvidia con un 2,50%.
Por el contrario, las caídas son limitadas, destacando 3M con un descenso del 1,41%, Walmart que pierde un 0,90% y Verizon un 0,86%, mostrando un índice con predominio de subidas.
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Tres valores del Ibex 35 superan el 3% de subida
Merlin Properties encabeza las ganancias del Ibex 35 con un avance del 3,90%, seguida de Solaria, que sube un 3,88%, y Puig Brands, con un alza del 3,20%.
Los tres valores destacan por su fuerte impulso alcista dentro del selectivo en la sesión actual.
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Última hora: la LME suspende la negociación de varios metales
La Bolsa de Metales de Londres ha detenido la negociación de contratos de cobre, zinc, aluminio y otros metales.
La interrupción afecta temporalmente a la operativa en uno de los principales mercados mundiales de materias primas industriales, generando atención entre los inversores.
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La versión china de Amazon lanza un servicio de comercio electrónico en Europa
JD.com establecerá un servicio bajo su marca Joybuy tras su anterior intento de entrar en el mercado en 2022.
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El euro rebota frente al dólar y recupera los 1,148
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El Ibex 35 corrige desde máximos y pierde los 17.200 puntos
El Ibex 35 registra un ajuste correctivo desde los máximos de la sesión y vuelve a situarse por debajo de los 17.200 puntos.
El índice español tantea ahora la zona de los 17.150 puntos, reduciendo la subida al 0,52% tras el impulso alcista previo.
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El VIX se desploma y enfría el miedo en los mercados
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Francia coloca deuda a corto plazo con ligeros cambios en los rendimientos
Francia adjudica letras BTF con movimientos moderados en los tipos.
El papel a 12 meses se sitúa en el 2,353% frente al 2,339% anterior y el de 3 meses en el 2,108% frente al 2,097%.
Por su parte, la referencia a 6 meses baja ligeramente al 2,199% desde el 2,217% previo.
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Irán amenaza con Ormuz mientras Trump enfría el impacto del conflicto
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El selectivo español alcanza los 17.200 puntos impulsado por la caída del petróleo
El Ibex 35 extiende el impulso alcista y toca los 17.200 puntos mientras el mercado reacciona a la fuerte caída del crudo.
El West Texas retrocede ya un 4%, mientras que el Brent, referencia en Europa, pierde un 1,13%, un movimiento que favorece el tono positivo del selectivo español.
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El Ibex 35 supera máximos intradía
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Así abre Wall Street
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La producción manufacturera de EE. UU. supera previsiones
La producción manufacturera de EE. UU. avanza un 0,2% en febrero, por encima del 0,1% esperado, aunque por debajo del 0,8% registrado el mes anterior.
Al mismo tiempo, la tasa de utilización de la capacidad instalada se sitúa en el 76,3%, ligeramente por encima del 76,2% previsto y en línea con el dato previo.
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La producción industrial de EE. UU. pierde impulso en febrero
La producción industrial de EE. UU. crece un 0,2% mensual en febrero, por encima del 0,1% esperado, aunque por debajo del 0,7% anterior.
En tasa anual, el avance se sitúa en el 1,40%, frente al 2,28% previo, mostrando una moderación del ritmo de crecimiento en el sector industrial.
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Así viene Wall Street
Estos son los valores más alcistas del Dow Jones antes de la apertura del mercado:
Micron: +4,30% en 444,50 dólares.
Nvidia: +1,85% en 183,58 dólares.
Meta Platforms: +3,24% en 632,90 dólares.
IBM: +0,50% en 247,51 dólares.
Tesla: +1,45% en 396,82 dólares.
Accenture: +1,20% en 199,00 dólares.
Intel: +3,67% en 47,45 dólares.
Microsoft: +0,59% en 397,81 dólares.
AMD: +1,12% en 195,56 dólares.
Palantir: +0,61% en 151,84 dólares.
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Decathlon acelera su expansión en España con 10 aperturas en la primera mitad de 2026
Decathlon ha arrancado la primera mitad de 2026 impulsando una estrategia de expansión de su red comercial en España con la apertura de 10 tiendas, su mayor proyecto de aperturas a nivel nacional de los últimos años, según informa en un comunicado.
En concreto, el plan apuesta por estas nuevas aperturas para impulsar su presencia en España que estarán ubicadas en Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares, Andalucía, Cataluña y Comunidad de Madrid.
Así, con este plan, Decathlon contribuirá a la creación de más de 100 empleos directos, además de llegar a 2,3 millones de personas. Asimismo, estos nuevos establecimientos incorporarán en total más de 5.200 metros cuadrados de superficie comercial deportiva en el país, situándose la mayor parte de ellos en el centro de las ciudades.
De esta forma, en la primera mitad del año, Decathlon abrirá siete nuevos establecimientos en formato City, que estarán ubicadas en Ourense, Valencia (CC Arena), Córdoba, Madrid y tres tiendas en Barcelona.
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El Ibex 35 retoma las subidas y supera con claridad los 17.100 puntos
El Ibex 35 avanza un 0,28% y se aproxima a los máximos de la sesión, impulsado por la mayoría de los valores. Solo cuatro empresas cotizan en negativo:
Telefónica, Inditex, Amadeus e IAG, que lidera las caídas con un descenso del 1,80%, mientras el selectivo mantiene el impulso alcista general.