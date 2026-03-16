Panel de la Bolsa de Madrid

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Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex (+0,18%) roza los 17.100 puntos con el petróleo todavía sobre los 100 dólares

Los inversores afrontan una nueva semana de conflicto abierto en Oriente Medio con la vista puesta en las reuniones de los bancos centrales.

Eduardo Bolinches L. Piedehierro J. de la Rosa
Publicada
Actualizada

LAS CLAVES

- El Ibex 35 cierra la sesión de este lunes con una subida del 0,18% con la que alcanza los 17.089,4 puntos.

- El selectivo español acabó el viernes por encima de los 17.000 puntos, con un ligero retroceso en cómputo semanal del 0,04%.

- Los principales mercados europeos también terminan el día en verde. Las ganancias van del 0,02% al 0,6%.

- La sesión también es positiva en Wall Street. El Dow Jones sube un 0,73%; el S&P 500, un 0,93%, y el Nasdaq Composite, un 1,22%.

- Este lunes se inicia la tercera semana de guerra en Oriente Medio, que alcanza el día 17 de conflicto abierto.

- Donald Trump ha anunciado un plan para desplegar una coalición internacional de fuerzas navales en el estrecho de Ormuz, propuesta que ha sido denegada por Francia, Reino Unido y Alemania. Mientras, el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, continúa en paradero desconocido.

- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) empezará a liberar este lunes las primeras reservas estratégicas de petróleo. Las primeras existencias procederán de Asia y Oceanía. El objetivo es liberar 400 millones de barriles de crudo para mitigar la escalada de los precios.

- El barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, continúa muy tensionado, aunque frena la escalada. El crudo cae un 0,83% y se sitúa en los 102,28 dólares por barril. El combustible superó los 100 dólares antes de comenzar la segunda semana de guerra en Irán.

- El West Texas Intermediate estadounidense desciende un 2,4%, hasta los 94,52 dólares por barril.

- En el mercado europeo, el gas natural holandés TTF repunta un 1,27%, hasta los 50,75 euros/megavatio hora.

- Esta semana, además de en los avances que se produzcan en la guerra de Irán, la atención estará puesta en las reuniones de los bancos centrales. La Fed se da cita el próximo miércoles y el BCE, el jueves. El Banco de Inglaterra y el Banco de Japón también se congregan ese día.

- Las instituciones financieras tendrán que interpretar el nuevo contexto macroeconómico derivado de las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, especialmente del bloqueo del estrecho de Ormuz.

- La IA también volverá a captar el foco del mercado. Este lunes comienza la conferencia GTC de Nvidia, en la que participan compañías como Microsoft, Meta o Tesla. Desde eToro explican que "cualquier anuncio relevante puede tener impacto" porque "la infraestructura de IA sigue siendo uno de los pocos motores estructurales de crecimiento claros para el mercado".

- El euro intenta revertir su descenso y la divisa comunitaria se cambia a 1,15 dólares.

- El oro cae un 0,57% y cede el nivel de los 5.000 dólares por onza.

- El bitcoin ya lucha por su resistencia de los 74.000 dólares y parece que lo romperá al alza. La criptomoneda repunta un 3,4%.

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  1. Eduardo Bolinches

    Así cierra el Ibex 35

  2. Eduardo Bolinches

    Ibex 35, mejores y peores de la sesión

    Sesión alcista para el Ibex 35 que evolucionó de menos a más, aunque la consecución de los máximos intradiarios en la zona de los 17.219 puntos frenó la fuerza e inercia del índice español, donde empezaron a aparecer algunas ventas que llevaron al selectivo a perder los 17.200 puntos. Los 17.000 se mantienen en estos instantes.

    A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español suma un 0,40% en los 17.126 puntos.

    El podio de ganadores está compuesto por: Merlin Properties (+3,64%), Puig Brands (+3,54%) y Solaria (+2,92%).

    Las mayores caídas son para: Amadeus (-1,02%), Telefónica (-0,53%) y Cellnex (-0,52%).

  3. Eduardo Bolinches

    Signo positivo al otro lado del Atlántico

    El Dow Jones Industriales sube un 0,93% hasta los 46.989 puntos, el S&P 500 avanza un 1,10% hasta los 6.705 dólares y el Nasdaq 100 lidera las ganancias con un 1,25%, situándose en los 24.686 puntos gracias al impulso de los valores tecnológicos.

  4. Eduardo Bolinches

    Goldman Sachs (+2,66%) lidera las alzas del índice Dow Jones

    En el Dow Jones industriales, Goldman Sachs se convierte en el valor más alcista con un avance del 2,66%, seguido de Salesforce con un 2,59% y Nvidia con un 2,50%.

    Por el contrario, las caídas son limitadas, destacando 3M con un descenso del 1,41%, Walmart que pierde un 0,90% y Verizon un 0,86%, mostrando un índice con predominio de subidas.

  5. Eduardo Bolinches

    Tres valores del Ibex 35 superan el 3% de subida

    Merlin Properties encabeza las ganancias del Ibex 35 con un avance del 3,90%, seguida de Solaria, que sube un 3,88%, y Puig Brands, con un alza del 3,20%.

    Los tres valores destacan por su fuerte impulso alcista dentro del selectivo en la sesión actual.

  6. Eduardo Bolinches

    Última hora: la LME suspende la negociación de varios metales

    La Bolsa de Metales de Londres ha detenido la negociación de contratos de cobre, zinc, aluminio y otros metales.

    La interrupción afecta temporalmente a la operativa en uno de los principales mercados mundiales de materias primas industriales, generando atención entre los inversores.

  7. Eduardo Bolinches

    La versión china de Amazon lanza un servicio de comercio electrónico en Europa

    JD.com establecerá un servicio bajo su marca Joybuy tras su anterior intento de entrar en el mercado en 2022.

  8. Eduardo Bolinches

    El euro rebota frente al dólar y recupera los 1,148

    El euro intenta rehacerse de las caídas recientes, especialmente del retroceso cercano al 1% registrado el pasado viernes.

    La moneda única busca apoyo en la zona de 1,14 dólares y avanza ahora un 0,60% hasta los 1,1484 dólares, en un intento de estabilizar su cotización frente al dólar.

  9. Eduardo Bolinches

    El Ibex 35 corrige desde máximos y pierde los 17.200 puntos

    El Ibex 35 registra un ajuste correctivo desde los máximos de la sesión y vuelve a situarse por debajo de los 17.200 puntos.

    El índice español tantea ahora la zona de los 17.150 puntos, reduciendo la subida al 0,52% tras el impulso alcista previo.

  10. Eduardo Bolinches

    El VIX se desploma y enfría el miedo en los mercados

    El índice VIX de volatilidad cae con fuerza por segunda sesión consecutiva y se deja más del 12% hasta los 23,67 puntos.

    La caída contrasta con los 35 puntos alcanzados la semana pasada, un nivel que evidenciaba mayor tensión en los mercados y que ahora se relaja de forma significativa.

    Evolución del índice VIX

    Evolución del índice VIX Eduardo Bolinches TradingView

  11. Eduardo Bolinches

    Francia coloca deuda a corto plazo con ligeros cambios en los rendimientos

    Francia adjudica letras BTF con movimientos moderados en los tipos.

    El papel a 12 meses se sitúa en el 2,353% frente al 2,339% anterior y el de 3 meses en el 2,108% frente al 2,097%.

    Por su parte, la referencia a 6 meses baja ligeramente al 2,199% desde el 2,217% previo.

  12. Eduardo Bolinches

    Irán amenaza con Ormuz mientras Trump enfría el impacto del conflicto

    El portavoz iraní Esmaeil Baghaei advierte que el estrecho de Ormuz no permanecerá abierto para países que busquen dañar a Irán.

    Mientras, Trump asegura que los precios del petróleo “caerán como una piedra” cuando termine el conflicto y afirma que no hubo destrucción importante de infraestructuras iraníes, aunque sostiene que Teherán aún “no está listo” para un acuerdo.

  13. Eduardo Bolinches

    El selectivo español alcanza los 17.200 puntos impulsado por la caída del petróleo

    El Ibex 35 extiende el impulso alcista y toca los 17.200 puntos mientras el mercado reacciona a la fuerte caída del crudo.

    El West Texas retrocede ya un 4%, mientras que el Brent, referencia en Europa, pierde un 1,13%, un movimiento que favorece el tono positivo del selectivo español.

  14. Eduardo Bolinches

    El Ibex 35 supera máximos intradía

    El Ibex 35 supera los máximos de la sesión y eleva la subida al 0,58% hasta los 17.158 puntos, acumulando ya cerca de 100 puntos desde el cierre del viernes.

    Merlin Properties lidera las alzas con un 4,38%, seguido de Solaria con un 3,69% y Puig Brands con un 2,79%.

    En el lado bajista, IAG es el valor más penalizado con un descenso moderado del 0,88%.

  15. Eduardo Bolinches

    Así abre Wall Street

  16. Eduardo Bolinches

    La producción manufacturera de EE. UU. supera previsiones

    La producción manufacturera de EE. UU. avanza un 0,2% en febrero, por encima del 0,1% esperado, aunque por debajo del 0,8% registrado el mes anterior.

    Al mismo tiempo, la tasa de utilización de la capacidad instalada se sitúa en el 76,3%, ligeramente por encima del 76,2% previsto y en línea con el dato previo.

  17. Eduardo Bolinches

    La producción industrial de EE. UU. pierde impulso en febrero

    La producción industrial de EE. UU. crece un 0,2% mensual en febrero, por encima del 0,1% esperado, aunque por debajo del 0,7% anterior.

    En tasa anual, el avance se sitúa en el 1,40%, frente al 2,28% previo, mostrando una moderación del ritmo de crecimiento en el sector industrial.

  18. Eduardo Bolinches

    Así viene Wall Street

    Estos son los valores más alcistas del Dow Jones antes de la apertura del mercado:

    Micron: +4,30% en 444,50 dólares.

    Nvidia: +1,85% en 183,58 dólares.

    Meta Platforms: +3,24% en 632,90 dólares.

    IBM: +0,50% en 247,51 dólares.

    Tesla: +1,45% en 396,82 dólares.

    Accenture: +1,20% en 199,00 dólares.

    Intel: +3,67% en 47,45 dólares.

    Microsoft: +0,59% en 397,81 dólares.

    AMD: +1,12% en 195,56 dólares.

    Palantir: +0,61% en 151,84 dólares.

  19. Eduardo Bolinches L. Piedehierro J. de la Rosa

    Decathlon acelera su expansión en España con 10 aperturas en la primera mitad de 2026

    Decathlon ha arrancado la primera mitad de 2026 impulsando una estrategia de expansión de su red comercial en España con la apertura de 10 tiendas, su mayor proyecto de aperturas a nivel nacional de los últimos años, según informa en un comunicado.

    En concreto, el plan apuesta por estas nuevas aperturas para impulsar su presencia en España que estarán ubicadas en Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares, Andalucía, Cataluña y Comunidad de Madrid.

    Así, con este plan, Decathlon contribuirá a la creación de más de 100 empleos directos, además de llegar a 2,3 millones de personas. Asimismo, estos nuevos establecimientos incorporarán en total más de 5.200 metros cuadrados de superficie comercial deportiva en el país, situándose la mayor parte de ellos en el centro de las ciudades.

    De esta forma, en la primera mitad del año, Decathlon abrirá siete nuevos establecimientos en formato City, que estarán ubicadas en Ourense, Valencia (CC Arena), Córdoba, Madrid y tres tiendas en Barcelona.

  20. Eduardo Bolinches

    El Ibex 35 retoma las subidas y supera con claridad los 17.100 puntos

    El Ibex 35 avanza un 0,28% y se aproxima a los máximos de la sesión, impulsado por la mayoría de los valores. Solo cuatro empresas cotizan en negativo:

    Telefónica, Inditex, Amadeus e IAG, que lidera las caídas con un descenso del 1,80%, mientras el selectivo mantiene el impulso alcista general.