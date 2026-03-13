Dónde invertir en bolsa hoy: valores para protegerse de una bajada en bolsa

El mercado estadounidense también muestra debilidad tras una recogida de beneficios que debilita el saldo semanal.

El selectivo español sufre la presión bajista de la banca que se cobra el nivel de los 17.200 puntos aunque mantiene el saldo semanal en positivo.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense también sufre una recogida de beneficios que deja ya muy debilitado el saldo semanal positivo.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) Indra: Hemos entrado en el valor tras haber respetado el soporte de los 58,90 euros con la posterior reacción alcista colocando una orden de protección ante la pérdida de los 58,80 euros en base a cierres.

2) Laboratorios Rovi: Entraremos en este valor al ver un cierre por encima de los 82,60 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 79,80 euros en base cierres.

3) CAF: Entramos en el valor tras hacerse con los 58,25 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 56,85 euros en base cierres.

4) Repsol: El valor marca nuevos máximos, por lo que entramos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 20,85 euros en base cierres.