Inditex mantiene el soporte en 50 euros como referencia clave

Los indicadores técnicos y la estructura de mínimos crecientes sugieren una fase de consolidación dentro de una tendencia primaria alcista.

Bershka destacó como la marca con mayor contribución al crecimiento de ingresos y es la única del grupo que aumenta el número de tiendas.

La compañía reportó un crecimiento de ingresos del 7% a tipo de cambio constante en 2025, aunque la divisa penalizó los resultados.

Inditex mantiene el soporte clave en los 50 euros tras una reciente corrección, mostrando un rebote técnico en esa zona.

Inditex presentó unas sólidas cifras del 2025, pero a pesar de las positivas primeras reacciones, los inversores comenzaron a mostrar algo más de dudas. Sin embargo, la compañía sigue mostrando un atractivo potencial.

Los resultados de Inditex mostraron un sólido crecimiento. La compañía consiguió que los ingresos crecieran en un 7% a tipo de cambio constante, pero estuvo muy penalizada por la divisa.

Aunque en el último trimestre del año el crecimiento se ralentizó ligeramente hasta el 4,3% frente al 4,9% del tercero, las cinco primeras semanas de su 2026 fiscal reportó un crecimiento a tipo de cambio constante del 9%.

Los inversores no parecen estar viendo el potencial de crecimiento de la compañía. Aunque Inditex sea vista como una gran empresa global, la realidad es que la mayoría de sus tiendas son de Zara y el resto de marcas tienen todavía un gran recorrido de expansión por recorrer.

Estas marcas tienen márgenes y retornos similares e incluso mayores que los de Zara y a medida que la empresa aumenta el espacio comercial se verá reflejado en las cuentas. Sin ir más lejos, Bershka fue la marca que tuvo mayor contribución al crecimiento de los ingresos.

Análisis técnico

Además, a esto hay que añadirle la integración de la nueva tecnología de alarmado y de pago, además de una mejora en el sentimiento del consumidor en el sector. Teniendo en cuenta que la compañía espera un impacto de la divisa de tan solo el 1%, pensamos que el 2026 puede ser un gran año para Inditex.

El gráfico diario de Inditex muestra una estructura de fondo todavía constructiva tras la fuerte tendencia alcista desarrollada desde finales de 2025. La corrección reciente ha llevado al precio a testear la zona de soporte relevante en torno a 50,2 euros, nivel que ya ha reaccionado con compras y desde el cual se observa un rebote técnico.

A pesar del retroceso, el precio sigue relativamente cerca de la zona de máximos y mantiene una secuencia de mínimos crecientes en el marco temporal amplio, lo que sugiere que la caída puede interpretarse como fase de consolidación dentro de una tendencia primaria alcista.

Desde el punto de vista de indicadores, el RSI se mantiene en zona neutral sin señales de sobrecompra, lo que deja margen para nuevas subidas, mientras que el ADX sugiere que la tendencia previa fue sólida y podría reactivarse si el precio recupera con claridad las medias móviles de corto plazo.

Con un sesgo positivo, la superación de la zona 54–56 euros reforzaría el escenario de continuidad alcista con posible ataque a los 58 euros, mientras que el soporte en 50 euros se mantiene como referencia clave que sostiene la estructura del movimiento.