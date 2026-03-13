Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,45%) retiene los 17.000 puntos con el petróleo por encima de los 100 dólares
Con el movimiento de este viernes, el selectivo español termina la semana con un balance negativo y cede un 0,03%
LAS CLAVES
- 17:43 Así cierra el Ibex 35
- 14:37 Así abre Wall Street
- 13:31 Los precios subyacentes de EE. UU. mantienen la estabilidad en enero
- 13:30 El crecimiento de EE. UU. se modera en el cuarto trimestre
- 10:00 Analizamos el comportamiento de las acciones de ArcelorMittal
- 09:05 Así abre el Ibex 35
- 08:48 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:24 Niveles operativos de los valores que componen el selectivo español
- 07:36 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este viernes con una caída del 0,47%. Con el descenso, el selectivo se sitúa en los 17.059,3 puntos.
- El índice español termina la semana con un balance negativo, aunque por la mínima y por encima de la cota de los 17.000 enteros. En concreto, el retroceso ha sido del 0,03%.
- En el conjunto de la semana pasada, las caídas del Ibex lastraron un 7,01% al selectivo, que ha retrocedido un 7,05% desde que comenzó la guerra en Irán.
- Las principales bolsas europeas también cierran en rojo. El Dax alemán ha cedido un 0,53%; el FTSE 100 británico, un 0,44%; el Cac francés, un 0,91% y el Mib italiano, un 0,34%
- Wall Street sigue la sesión en signo mixto. El Dow Jones es el único que esquiva las pérdidas y se mantiene prácticamente plano. El S&P 500 y el Nasdaq ceden en torno a un 0,3%.
- "Es complicado que, mientras no surjan noticias positivas sobre un posible final de la guerra en Irán, preferiblemente negociado, algo que por ahora parece muy difícil que ocurra, las bolsas retomen su tendencia alcista", señalan los analistas de Link Securities.
- "Es más, la volatilidad seguirá siendo elevada y el precio del petróleo continuará marcando el paso a la renta variable y a la renta fija en los distintos mercados", añaden.
- El barril de petróleo Brent, referencia en Europa, sube un 1,04%, hasta los 101,55 dólares por barril. El lunes llegó a rozar los 120 dólares. La subida acumulada desde que comenzó el conflicto es del 44,7%.
- El West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se alza un 1,11%, hasta los 96,8 dólares. El avance registrado desde el 27 de febrero es del 49,3%.
- Washington ha decidido levantar temporalmente las sanciones al petróleo ruso que esté en tránsito. Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se trata de una medida para estabilizar los mercados energéticos mundiales, sacudidos por la guerra en Oriente Próximo.
- En el mercado TTF de Países Bajos, referencia europea, el gas natural desciende, en concreto un 0,94%, hasta los 50,39 euros por megavatio hora. La subida registrada por la crisis en Irán es del 61,7%.
- Este viernes los inversores se enfrentan a una agenda macroeconómica intensa. En Estados Unidos se ha publicado la segunda estimación del PIB del cuarto trimestre de 2025. La economía del país creció un 0,2% en el último trimestre de 2025, la mitad de lo anticipado en el primer cálculo
- También se publicará el índice de precios del consumo personal (PCE) de enero y de la lectura preliminar de marzo del índice de sentimiento de los consumidores que elabora la Universidad de Michigan.
- La sangría del euro continúa y la divisa comunitaria se cambia a 1,1436 dólares.
- El oro cae un 1,5% y se sitúa ya por debajo de los 5.100 dólares por onza. La plata cede un 5,9% y pierde los 81 dólares.
- El bitcoin suma un 2,4% y se acerca a los 71.600 dólares.
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Así cierra el Ibex 35
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Ibex 35, mejores y peores de la sesión. Saldo semanal
Sesión de ida y vuelta para el Ibex 35, que trata de poner fin a dos días consecutivos de retrocesos y en estos momentos lucha por no perder la zona de los 17.000 puntos.
Durante la tarde, los bajistas comenzaron a presionar al índice desde los máximos de la sesión en 17.291 puntos, provocando un giro a la baja que devolvió al Ibex 35 al terreno negativo.
A falta de pocos minutos para el cierre de Wall Street, el índice español cotiza con una caída del 0,63% en los 17.032 puntos. El índice español se comportó de manera neutral si tenemos en cuenta el saldo semanal.
El podio de ganadores está compuesto, a esta hora, por: Repsol (+2,72%), Cellnex (+1,88%) y Telefónica (+1,75%).
Las mayores caídas son para: ArcelorMittal (-3,62%), IAG (-2,36%) y Sacyr (-2,28%).
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Última hora: Irán permite el paso de dos petroleros indios por Ormuz en pleno conflicto
Fuentes indican que Teherán ha autorizado a dos buques cisterna de petróleo licuado de la India a transitar por el estrecho de Ormuz, una vía clave que estaba restringida por la tensión regional.
La medida podría aliviar la presión sobre el suministro energético indio y marca un giro inesperado en las relaciones diplomáticas en la zona.
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La corrección del selectivo español sigue su curso
El Ibex 35 sigue corrigiendo. Los inversores parece que no quieren quedarse comprados de cara al fin de semana y el índice pierde los 17.100 puntos buscando apoyo en los 17.050 puntos.
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Sherwin-Williams lidera las subidas del Dow Jones
El Dow Jones de industriales cotiza con movimientos mixtos, destacando Sherwin-Williams como el valor más alcista con un avance del 1,68%, seguido de 3M con un 1,56% y UnitedHealth que sube un 1,41%.
En la parte baja de la tabla, Salesforce cae un 3,23%, Microsoft un 1,07% y Apple un 1,03%, mostrando la presión que todavía ejercen algunos grandes valores sobre el índice estadounidense.
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La Junta de Mapfre aprueba el mayor dividendo de su historia
Mapfre ha celebrado este viernes su Junta General de Accionistas 2026, que ha aprobado un dividendo de 0,18 euros por acción, el mayor en la historia de la aseguradora, lo que supone 554 millones de euros con cargo al ejercicio, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
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El selectivo español se deja ya un 0,37%
El índice español sigue con el retroceso experimentado desde la cercanía de los 17.300 puntos donde nos ha dejado un doble techo intradiario.
A esta hora corrige un 0,37% en los 17.083 puntos.
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El Ibex 35 vuelve a negativo tras la presión vendedora desde máximos
El Ibex 35 regresa a terreno negativo después de la presión bajista ejercida desde la zona de máximos de la sesión. El intento de consolidar las subidas se ha debilitado en las últimas horas.
A esta hora, el selectivo español cotiza con un descenso del 0,05% en los 17.131 puntos, evidenciando la falta de fuerza para mantener el rebote intradía.
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Última hora: el Pentágono estudia escoltar petroleros en Ormuz ante el aumento de ataques iraníes
El Pentágono está evaluando enviar más buques de guerra a Oriente Medio para preparar posibles escoltas a petroleros que atraviesen el Estrecho de Ormuz, después de que Irán haya intensificado los ataques contra esta ruta energética clave.
Sin embargo, las autoridades estadounidenses señalan que estas escoltas no comenzarían de inmediato. La idea es activarlas solo cuando el nivel de amenaza iraní se reduzca, un proceso que podría tardar un mes o más mientras continúan las operaciones militares contra misiles y drones iraníes.
El Estrecho de Ormuz es uno de los puntos más estratégicos del comercio energético mundial, ya que por él transita aproximadamente el 20% del petróleo global, por lo que cualquier interrupción tiene un impacto directo en los precios del crudo y en los mercados internacionales.
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El euro prolonga su caída y lucha por no perder los 1,15 dólares
El euro, en su cruce frente al dólar, continúa inmerso en una fase bajista y trata de sostener la zona de los 1,15 dólares. El deterioro desde el entorno de los 1,21 es significativo y mantiene la presión sobre la divisa europea.
En estos momentos, el euro frente al dólar retrocede y pone a prueba este nivel clave, en un contexto de debilidad que mantiene el sesgo bajista en el corto plazo.
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El selectivo español corrige tras no poder superar los 17.300 puntos
El Ibex 35 corrige desde la zona de máximos de la sesión tras no lograr superar la barrera de los 17.300 puntos, nivel donde han aparecido ventas. El selectivo español reduce así su avance.
En estos momentos, el índice sube apenas un 0,15% y se sitúa en los 17.165 puntos, reflejando una pérdida de impulso tras el intento fallido de ruptura al alza.
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La confianza del consumidor de EE. UU. mejora ligeramente
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Las expectativas de inflación en EE. UU. se moderan en marzo
Las previsiones de inflación a cinco años de la Universidad de Michigan se sitúan en el 3,2% en marzo, por debajo del 3,4% esperado y del 3,3% registrado previamente.
En el corto plazo, las expectativas de inflación se mantienen en el 3,4%, también por debajo del 3,6% previsto y en línea con el dato anterior, lo que apunta a una ligera moderación de las presiones inflacionistas.
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El VIX cae con fuerza pero sigue en zona de alta volatilidad
El índice VIX de volatilidad desciende un 6% en la sesión, aunque continúa por encima del umbral de los 20 puntos que marca el terreno de alta volatilidad en los mercados. Actualmente se sitúa en los 24,96 puntos.
Pese al retroceso, el indicador evidencia que los inversores mantienen un elevado nivel de nerviosismo en el cierre de la semana, en un contexto de mercado todavía sensible a cualquier noticia.
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Grenergy registra un programa de bonos verdes de 250 millones de euros en el MARF
Los analistas de RBC han mejorado el precio objetivo de Banco Santander, hasta 12,5 euros por acción desde los anteriores 12,25 euros, lo que supone un potencial alcista en bolsa del 28% desde los niveles actuales de cotización.
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El Ibex 35 ataca máximos intradía
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La UE alerta de que el fin del veto de EEUU al crudo ruso afecta a la seguridad europea
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la Comisión Europea lamentaron este viernes la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de suspender temporalmente las sanciones contra el petróleo ruso ya en tránsito, porque, a juicio del primero, impacta en la seguridad de la Unión Europea.
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Así abre Wall Street
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El Ibex 35 espera la apertura americana en zona de máximos intradía
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Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del S&P 500 antes de la apertura del mercado:
Nvidia: +1,08% en 185,11 dólares.
Micron: +1,86% en 412,99 dólares.
Tesla: +1,18% en 399,78 dólares.
Meta Platforms: -1,52% en 628,50 dólares.
Adobe: -8,52% en 246,80 dólares.
J&J: +0,01% en 242,06 dólares.
Seagate: +1,34% en 379,00 dólares.
AMD: +0,96% en 199,75 dólares.
Palantir: +0,78% en 154,72 dólares.
Alphabet A: +1,04% en 306,72 dólares.