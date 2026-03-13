Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,45%) retiene los 17.000 puntos con el petróleo por encima de los 100 dólares

- El Ibex 35 cierra la sesión de este viernes con una caída del 0,47%. Con el descenso, el selectivo se sitúa en los 17.059,3 puntos.

- El índice español termina la semana con un balance negativo, aunque por la mínima y por encima de la cota de los 17.000 enteros. En concreto, el retroceso ha sido del 0,03%.

- En el conjunto de la semana pasada, las caídas del Ibex lastraron un 7,01% al selectivo, que ha retrocedido un 7,05% desde que comenzó la guerra en Irán.

- Las principales bolsas europeas también cierran en rojo. El Dax alemán ha cedido un 0,53%; el FTSE 100 británico, un 0,44%; el Cac francés, un 0,91% y el Mib italiano, un 0,34%

- Wall Street sigue la sesión en signo mixto. El Dow Jones es el único que esquiva las pérdidas y se mantiene prácticamente plano. El S&P 500 y el Nasdaq ceden en torno a un 0,3%.

- "Es complicado que, mientras no surjan noticias positivas sobre un posible final de la guerra en Irán, preferiblemente negociado, algo que por ahora parece muy difícil que ocurra, las bolsas retomen su tendencia alcista", señalan los analistas de Link Securities.

- "Es más, la volatilidad seguirá siendo elevada y el precio del petróleo continuará marcando el paso a la renta variable y a la renta fija en los distintos mercados", añaden.

- El barril de petróleo Brent, referencia en Europa, sube un 1,04%, hasta los 101,55 dólares por barril. El lunes llegó a rozar los 120 dólares. La subida acumulada desde que comenzó el conflicto es del 44,7%.

- El West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se alza un 1,11%, hasta los 96,8 dólares. El avance registrado desde el 27 de febrero es del 49,3%.

- Washington ha decidido levantar temporalmente las sanciones al petróleo ruso que esté en tránsito. Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se trata de una medida para estabilizar los mercados energéticos mundiales, sacudidos por la guerra en Oriente Próximo.

- En el mercado TTF de Países Bajos, referencia europea, el gas natural desciende, en concreto un 0,94%, hasta los 50,39 euros por megavatio hora. La subida registrada por la crisis en Irán es del 61,7%.

- Este viernes los inversores se enfrentan a una agenda macroeconómica intensa. En Estados Unidos se ha publicado la segunda estimación del PIB del cuarto trimestre de 2025. La economía del país creció un 0,2% en el último trimestre de 2025, la mitad de lo anticipado en el primer cálculo

- También se publicará el índice de precios del consumo personal (PCE) de enero y de la lectura preliminar de marzo del índice de sentimiento de los consumidores que elabora la Universidad de Michigan.

- La sangría del euro continúa y la divisa comunitaria se cambia a 1,1436 dólares.

- El oro cae un 1,5% y se sitúa ya por debajo de los 5.100 dólares por onza. La plata cede un 5,9% y pierde los 81 dólares.

- El bitcoin suma un 2,4% y se acerca a los 71.600 dólares.