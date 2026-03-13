Arcelormittal se acerca a niveles determinantes que pueden frenar su deterioro a corto plazo

La compañía enfrenta además tensiones laborales por la negociación del convenio colectivo, lo que complica su situación actual.

El soporte clave para el valor se sitúa en los 44,50 euros por acción; su pérdida podría llevar la cotización hacia los 41,46 euros.

Las acciones de ArcelorMittal han sufrido una fuerte corrección desde los máximos de febrero, acumulando una caída superior al 21% en poco tiempo.

El precio elevado del petróleo encarece los costes energéticos y de transporte de ArcelorMittal, afectando negativamente a sus márgenes.

El precio del petróleo sube ligeramente y alcanza los 101 dólares por barril pese a que EE. UU. ha autorizado la compra temporal de crudo ruso para ayudar a compensar el freno en el suministro derivado del conflicto en Irán, en un intento de estabilizar los mercados energéticos.

Los inversores se muestran cautelosos ante el temor de que los elevados precios de la energía impulsen la inflación y provoquen una postura más restrictiva por parte de los bancos centrales mundiales. Por su parte, el Ibex 35 encadenó ayer su segunda sesión consecutiva de caídas tras rechazar la zona de los 17.500 puntos.

Hoy viernes, el índice tratará de mantener la cota de los 17.000 puntos. Entre los valores del índice destaca el comportamiento de las acciones de ArcelorMittal, que caen con fuerza, al menos en los primeros intercambios.

Un precio elevado del petróleo está perjudicando a Arcelormittal porque encarece la energía necesaria para fabricar acero. La siderurgia es una industria muy intensiva en consumo energético y las subidas del crudo suelen trasladarse al gas y a la electricidad, lo que eleva los costes de producción.

También aumenta el coste del transporte. Materias primas como el mineral de hierro o el carbón metalúrgico se mueven por barco y tren desde distintos países, por lo que un petróleo caro encarece los fletes y reduce los márgenes.

Además, un crudo elevado puede enfriar la actividad económica. Sectores clave para el acero, como la construcción, la industria o el automóvil, reducen inversión y producción, lo que termina afectando a la demanda de acero.

A todo ello se suma que la compañía se encuentra en plena negociación del convenio colectivo de la industria auxiliar, un proceso que ha derivado en una huelga que fue secundada este martes, complicando su situación.

Desde el punto de vista técnico,los títulos de Arcelormittal han mantenido una tendencia alcista durante bastante tiempo, acompañada de una secuencia de mínimos y máximos crecientes durante bastante tiempo. El ejercicio 2025 se cerró con una subida superior al 77% de su valor en bolsa y, pese al último ajuste correctivo, en 2026 todavía acumula avances cercanos al 16%.

Evolución de las acciones de ArcelorMittal Eduardo Bolinches TradingView

Durante el pasado mes de febrero, ArcelorMittal alcanzó máximos interanuales en formato intradía en la zona de los 57,40 euros por acción, nivel que dio paso posteriormente a una fuerte corrección. Primero se produjo un rechazo contundente en esa zona y, después, un ajuste bajista de gran intensidad.

Esta corrección ha venido acompañada de un aumento significativo del volumen de contratación, lo que otorga mayor credibilidad al movimiento bajista y ha generado cierta aversión al riesgo entre los inversores. Al mismo tiempo, los niveles de sobreventa se han incrementado de forma muy clara, algo que aumenta la probabilidad de que la caída pueda finalizar en el corto plazo.

Para identificar los niveles de soporte horizontal más relevantes, deberemos trazar el correspondiente retroceso proporcional de Fibonacci desde los mínimos del pasado 5 de noviembre hasta los máximos registrados en febrero. Así, se sitúa una zona de soporte clave en los 44,50 euros por acción, nivel desde el que el valor ya ha protagonizado esta misma semana un rebote de cierta entidad.

Por tanto, conviene vigilar qué ocurre en esa zona de los 44,50 euros, ya que su pérdida abriría la puerta a una continuidad del proceso correctivo hacia los 41,46 euros por acción, donde se sitúa el siguiente soporte horizontal de mayor relevancia.

Si ya se tienen acciones en cartera y la capacidad financiera lo permite, hay que contemplar que Arcelormittal podría seguir deteriorándose hasta el entorno de los 41,45 euros si no logra sostener los niveles actuales de cotización.

No obstante, el deterioro acumulado desde los máximos interanuales hasta los niveles actuales ya supera el 21% de su capitalización bursátil en muy poco tiempo. A ello se suma que el Ibex 35 se encuentra cerca del soporte de los 16.800 puntos, por lo que no sería descartable ver un rebote o al menos una reacción técnica en Arcelormittal cerca de los 44,50 euros.

En este contexto, se podría plantear una primera aproximación al valor con un tercio del capital previsto para este tipo de posición cerca de esa zona. Si el soporte se pierde, una segunda compra podría plantearse en torno a los 41,50 euros para completar la posición.

Si el valor rebota desde el soporte actual, el primer objetivo se situaría en torno a los 48,20 euros. En cambio, si pierde los 44,50 euros y cae hacia la zona de 41,50 euros, nivel donde se plantearía una segunda entrada con otro tercio del capital, el objetivo inicial pasaría a ser un regreso hacia los 44,50 euros.

En cualquier caso, convendría limitar el riesgo para que la posición total no supere una pérdida del 3% desde el nivel medio de entrada.