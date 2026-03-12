El 'miedo extremo' se apodera de los mercados por primera vez desde que empezó el conflicto en Oriente Medio

Medidas como la liberación de reservas estratégicas de petróleo no han logrado frenar la preocupación de los inversores.

Las bolsas europeas han sido las más afectadas, con caídas superiores al 6%, mientras que Wall Street ha resistido mejor el impacto.

La volatilidad y el nerviosismo en los mercados se han intensificado por la escalada del precio del petróleo y el temor a un shock energético.

El índice del miedo y la codicia de CNN Business ha alcanzado el nivel de 'miedo extremo' por primera vez desde el inicio del conflicto en Oriente Medio.

La incertidumbre y la volatilidad se han apoderado de los mercados desde que empezó la guerra de Irán. El miedo a un shock energético es una de las principales causas y la escalada del precio del petróleo no ayuda.

El crudo sigue encareciéndose a pesar de la decisión de la AIE de liberar 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas y los analistas no terminan de creer que el fin del conflicto esté tan cerca como insinúa Donald Trump.

Bajo este contexto, los inversores intentan adaptar sus apuestas al contexto geopolítico, aunque no pueden esquivar el nerviosismo que sobrevuela el mercado.

Lejos de ir paliando el ánimo, el miedo en los mercados se agudiza. Así lo revela también el índice del miedo y la codicia de la CNN Business, que por primera vez desde que empezó la guerra en Oriente Medio se sitúa en el terreno del 'miedo extremo'.

El indicador, basado en el S&P 500, se mueve entre el 0 y el 100. El cero representa el peor escenario: absoluto terror. El cien equivaldría a la situación contraria: la codicia extrema.

El índice, además, se divide en cinco zonas que representan cinco posibles escenarios en relación al ambiente en los parqués.

Del 0 al 24 se habla de 'miedo extremo'; del 25 al 44, de miedo a secas; entre el 45 y el 55 se estaría en una posición neutral; del 56 al 75 nos introducimos a un terreno de codicia y, si el índice sobrepasa el 76, la 'codicia extrema' dominaría el ánimo inversor.

Las bolsas ya venían de lidiar con un ambiente algo desanimado. El futuro de la IA y la incertidumbre respecto a esta tecnología eran los principales factores que condicionaban y construían la narrativa bursátil. Y los ánimos ya eran algo pesimistas.

Hace 14 días, en la última sesión bursátil previa al estallido del conflicto, el indicador de la CNN se situaba en el terreno del miedo. Concretamente, otorgaba un 38 al sentimiento en los parqués.

El lunes 2 de marzo, en la primera oportunidad que tuvieron las bolsas de cotizar las noticias que llegaron desde Oriente Medio, el índice descendió hasta el 34.

Desde ese momento, la métrica se ha embarcado en una caída libre que sólo ha conseguido remontar en dos ocasiones. El 4 de marzo, el registro rebotó hasta el 37, aunque un día después cayó hasta fijarse en el 28.

El otro punto de esperanza fue el 9 de marzo, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que la guerra de Irán estaba "prácticamente terminada". El termómetro transformó el alivio y subió del 25 -el límite antes del miedo extremo- hasta el 28.

Tampoco este respiro ha durado demasiado. Es más, por primera vez desde que Israel y Estados Unidos comenzasen a bombardear Irán el 28 de marzo, el indicador de la CNN se ha adentrado dentro del terreno del 'miedo extremo'.

Sin embargo, en lo que llevamos de conflicto, Wall Street no ha sido el más perjudicado por la incertidumbre derivada del contexto geopolítico. Entre sus índices de referencia, el que más se ha dejado en este tiempo es el Dow Jones, que ha perdido un 3,2%.

El S&P 500, el selectivo en el que se basa el índice de la CNN, ha retrocedido un 1,5% desde que estalló la guerra y el Nasdaq —sustentado en gran medida por compañías tecnológicas— ha logrado esquivar las pérdidas y ha avanzado un 0,21%.

Los descensos europeos

Más lastrados por el conflicto se han visto los parqués del Viejo Continente, empezando por el selectivo nacional. El Ibex 35 ha retrocedido más de un 6,5% en estos 14 días.

Entre otros referentes europeos, el Dax alemán ha retrocedido un 6,8%; el Cac francés un 6,7%; el FTSE 100 británico un 5,5% y el Mib italiano un 6%.