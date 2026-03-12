Dónde invertir en bolsa hoy: valores para protegerse de una bajada en bolsa

Repsol marca nuevos máximos y se considera interesante para invertir, con protección ante caídas por debajo de los 20,65 euros.

El selectivo español sigue sin superar la resistencia clave de los 17.500 puntos, mientras el Dow Jones experimenta recogida de beneficios.

El selectivo español continúa sin poder hacerse con la zona de resistencias importantes de los 17.500 puntos.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense también sufre una recogida de beneficios que deja, en el caso del Dow Jones, la reacción alcista del lunes a la mitad.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) Indra: Hemos entrado en el valor tras haber respetado el soporte de los 58,90 euros con la posterior reacción alcista colocando una orden de protección ante la pérdida de los 58,80 euros en base a cierres.

2) Laboratorios Rovi: Entraremos en este valor al ver un cierre por encima de los 82,60 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 79,80 euros en base cierres.

3) CAF: Entramos en el valor tras hacerse con los 58,25 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 56,85 euros en base cierres.

4) Repsol: El valor marca nuevos máximos, por lo que entramos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 20,65 euros en base cierres.