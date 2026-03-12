Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-1,22%) lidera las caídas en Europa con el petróleo de nuevo al alza (+7%)
El barril de crudo Brent vuelve a subir y ronda los 100 dólares.
LAS CLAVES
- 17:42 Así cierra el Ibex 35
- 15:33 Caen también las reservas de gas natural
- 14:37 Así abre Wall Street
- 13:31 Nuevas solicitudes de desempleo en EE. UU. apenas varían
- 10:14 Analizamos el comportamiento de las acciones de BBVA
- 09:05 Así abre el Ibex 35
- 08:49 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:14 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:38 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este jueves con una caída del 1,22%. Con el retroceso, el selectivo se sitúa en los 17.139,9 puntos.
- El selectivo español ha encabezado las pérdidas en una jornada en la que los descensos han sido los protagonistas en Europa. El Cac 40 francés ha cedido un 0,71%; el FTSE 100 británico, un 0,19% y el FTSE Mib italiano, un 0,71%. La excepción ha sido el Dax alemán, que se mantiene casi plano y avanza un ligero 0,06%
- En Wall Street domina el rojo y acentúa las caídas de la apertura. El Dow Jones se deja un 1,31%; el S&P 500 cede un 1,21% y el Nasdaq retrocede un 1,67%.
- Nuevos ataques contra buques en el golfo Pérsico y en las proximidades del estrecho de Ormuz, entre ellos dos petroleros en aguas territoriales de Irak, han dejado al menos un muerto y 37 rescatados.
- La madrugada ha registrado además una oleada de ataques en tierra en Dubái, Baréin, Kuwait y Omán, con impactos en edificios y tanques de combustible, mientras Arabia Saudí asegura haber interceptado al menos 18 drones.
- El barril de Brent, referencia en Europa, repunta un 7,37% y se queda al filo de la barrera de los 100 dólares. En concreto, sube hasta los 98,79 dólares.
- El West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, acompañaba el movimiento al alza con un repunte del 7,89%, hasta los 96,13 dólares.
- La decisión de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de liberar 400 millones de barriles de reservas de petróleo para compensar el impacto en los mercados derivado del conflicto en Oriente Próximo no ha sido suficiente para calmar los mercados.
- Los analistas de Bankinter valoran de forma positiva el movimiento de la AIE, pero recuerdan que “supone apenas cuatro días de consumo mundial” y que, en la práctica, equivale a suplir durante unos veinte días la parte del crudo que deja de salir de Oriente Medio.
- A juicio de los expertos de Link Securities, solo "un alto el fuego real y la normalización del tráfico por Ormuz" permitirían desinflar el precio del petróleo y alejar el riesgo de una nueva sacudida energética sobre la economía global.
- El gas natural también vuelve a repuntar. El contrato TTF, de referencia en Europa, suma un 1,05%, hasta los 50,515 euros por megavatio hora.
- El euro vuelve a acercarse a la zona de mínimos desde que se iniciara el conflicto en Oriente Medio y el cambio de 1,15 podría ponerse en peligro.
- El oro se atasca por debajo de los 5.200 dólares por onza, que no logra hacerse con ellos.
- El bitcoin ataca los 70.000 dólares y se mantiene casi plano tras fuertes subidas en el día de hoy.
-
Así cierra el Ibex 35
-
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Nueva sesión de caídas para el Ibex 35, que frena la recuperación iniciada desde mínimos mensuales tras topar con la resistencia de los 17.500 puntos. El índice osciló entre un mínimo en 16.987 puntos y un máximo intradía en 17.328 puntos.
La media móvil de medio plazo intenta contener la caída, mientras que un petróleo cercano a 100 dólares por barril ha lastrado la renta variable, especialmente en la segunda mitad de la sesión.
Aun así, el índice logra remontar en la última hora desde mínimos intradiarios, recuperando parte del terreno perdido.
A pocos minutos del cierre europeo, el Ibex 35 se deja un 1,43% hasta los 17.103 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por Repsol (+2,49%), Endesa (+1,74%) e Iberdrola (+1,58%), mientras que las mayores caídas corresponden a Unicaja Banco (-4,88%), Banco Sabadell (-4,85%) y ArcelorMittal (-4,76%).
-
El selectivo español se recupera desde mínimos intradía
El selectivo español recupera 100 puntos desde los mínimos de la sesión, alcanzando nuevamente los 17.100 puntos.
Aun así, la caída acumulada se mantiene en el 1,46%, lo que supone 253 puntos perdidos respecto al cierre anterior, mostrando que la presión bajista aún domina el mercado.
-
Honda registra su primera pérdida anual desde que salió a Bolsa en la década de 1950
El fabricante de coches japonés comunica pérdidas de 13.600 millones de euros tras descartar tres modelos de vehículo eléctrico.
-
RBC eleva a Repsol a sobreponderar y mejora su precio ante la subida del crudo
Los analistas de RBC han mejorado la valoración de Repsol a sobreponderar, lo que supone un doble salto desde el anterior infraponderar, al tiempo que han elevado el precio objetivo de sus acciones de 20 euros a 25 euros, gracias a las fuertes subidas que está experimentando el crudo desde el inicio de la guerra en Irán.
-
Wall Street sigue con caídas moderadas
Wall Street mantiene las caídas moderadas y superiores al punto porcentual en sus tres principales índices.
El Dow Jones de industriales cede un 1,23%, mientras que el Nasdaq 100 retrocede un 1,31% y el S&P 500 se deja en torno a un 1,10% en estos momentos, en una sesión marcada por el tono claramente vendedor en el mercado estadounidense.
-
Indra muestra en la feria europea de defensa sus "últimas y más modernas capacidades"
Indra presentará en la feria europea de defensa BEDEX, que tiene lugar en Bruselas del 12 al 14 de marzo, las "últimas y más modernas capacidades" de defensa aérea, antidrón, ciberdefensa y plataformas de inteligencia, ha explicado la compañía en un comunicado
-
Salesforce lidera las subidas en el Dow Jones mientras que Boeing cae con fuerza
Si miramos al Dow Jones de industriales, Salesforce encabeza los avances con una subida del 3,70%, seguida de Chevron con un 2,21% y Travelers con un 1,06%.
En la parte baja destacan las caídas de Boeing (-3,88%), 3M (-3,87%) y Goldman Sachs (-3,85%), reflejando presión vendedora en varios pesos pesados del índice.
-
Ya tenemos al Brent tocando los 100 dólares el barril
En estos instantes tenemos ya al barril de Brent situado por encima de los 100 dólares, aumentando las presiones inflacionistas a nivel global.
Por su parte, el West Texas se acerca a esa cota psicológica cotizando con alzas del 9,80% en los 96 dólares.
-
El nerviosismo vuelve a dominar el mercado
El índice VIX de volatilidad sube más del 8,5% y alcanza los 26,35 puntos, muy por encima de los 20 puntos que suelen marcar la frontera entre un mercado estable y uno volátil.
Los inversores mantienen la cautela ante la incertidumbre y el aumento de la tensión en los mercados financieros.
-
Caen también las reservas de gas natural
-
Primer y serio tanteo a los 17.000 puntos
El Ibex 35 acaba de tantear la zona de lso 17.000 puntos fruto de la presión bajista a la que está siendo sometido el índice español .
La caída sigue cogiendo fuerza y ya pierde un 1,90%.
-
Se acentúa la caída del Ibex 35
El Ibex 35 perfora la zona de los 17.100 puntos y marca nuevos mínimos de la sesión, tanteando los 17.050 puntos.
En su tabla solo hay seis valores en positivo, destacando las subidas de Repsol del 2,17%, mientras que en el lado bajista sobresalen caídas superiores al 4,5% para Arcelormittal, BBVA y Banco Sabadell.
-
El bitcóin choca con la resistencia de los 70.000 dólares
El bitcóin consolida niveles en la sesión del jueves y vuelve a enfrentarse a la zona de los 70.000 dólares, que actúa como techo a corto y medio plazo.
La criptomoneda necesita un nuevo impulso alcista y catalizadores que permitan retomar las subidas y recuperar parte del terreno perdido en las últimas desde inicios del ejercicio.
-
El Brent se dispara y roza los 100 dólares por barril
El petróleo Brent de referencia en Europa sube un 7,65% y se aproxima a los 100 dólares por barril, en una sesión de fuertes avances para el mercado energético.
El crudo ligero estadounidense West Texas también acelera las subidas, con un repunte superior al 8% que lo sitúa cerca de los 94,5 dólares por barril, en un claro impulso alcista de la materia prima.
-
Kutxabank logra en 2025 un resultado récord de 641 millones, un 19,7% más
Kutxabank registró un resultado neto "récord" de 641,43 millones de euros en 2025, lo que supone un 19,7% más que un año antes, mientras que sus ingresos core se situaron en 1.886,2 millones, con una caída del 6,3%, y su volumen de negocio creció un 8,6%, hasta los 145.750 millones.
En un comunicado, la entidad ha subrayado que son unos resultados impulsados por el "fuerte dinamismo comercial y un sólido rendimiento" de sus principales iniciativas estratégicas de crecimiento y diversificación.
La entidad ha destacado que es "líder en solvencia y con la ratio de mora más baja del sector". En concreto, la ratio de solvencia (CET 1 phased in) se situó en el 21,6% y la de mora en el 1,1%, 160 puntos básicos inferior a la media del sector.
En cuanto a los indicadores de rentabilidad, el ROTE (retorno sobre el capital tangible) creció "de forma notable" hasta el 11,3%, tras mejorar en más de 180 puntos básicos durante el año.
Por último, ha indicado que continúa aplicando "criterios de prudencia, dotando un volumen muy significativo a provisiones". En este sentido, ha señalado que, pese a mantener una ratio de mora en mínimos y contar con una previsión de "muy escasa necesidad de deterioros ordinarios", destinó 218,6 millones a dotaciones en 2025 para cubrir contingencias comunes del sector y aquellas derivadas de factores geopolíticos e incertidumbre macroeconómica.
-
Así abre Wall Street
-
Khamenei insiste en mantener cerrado el estrecho de Ormuz
El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, ha afirmado que el cierre del Estrecho de Ormuz debe mantenerse como herramienta para presionar a sus adversarios, en plena escalada de tensiones en Oriente Medio.
El paso marítimo es clave para el mercado energético mundial, ya que por él transita cerca del 20% del petróleo global, por lo que cualquier restricción tiene impacto directo en los precios del crudo.
-
Recuperamos las inmediaciones de los 17.200 puntos
Fruto de un rebote técnico desde mínimos de la sesión, el índice español se acerca en estos instantes a los 17.200 puntos. Solamente hay dos valores que superan el 1% de avances como son Repsol e Indra.
-
Estos son los valores más activos del Dow Jones antes de la apertura
Así viene Wall Street:
Nvidia: -0,73% en 184,68 dólares.
Micron: -1,08% en 414,44 dólares.
Tesla: +0,10% en 408,19 dólares.
Palantir: +0,26% en 151,95 dólares.
Oracle: -0,30% en 162,77 dólares.
Occidental: +1,75% en 56,55 dólares.
Microsoft: -0,29% en 403,60 dólares.
Amazon.com: -0,47% en 211,65 dólares.
Alphabet A: -0,56% en 306,95 dólares.
Apple: -0,21% en 260,25 dólares.