Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-1,22%) lidera las caídas en Europa con el petróleo de nuevo al alza (+7%)

- El Ibex 35 cierra la sesión de este jueves con una caída del 1,22%. Con el retroceso, el selectivo se sitúa en los 17.139,9 puntos.

- El selectivo español ha encabezado las pérdidas en una jornada en la que los descensos han sido los protagonistas en Europa. El Cac 40 francés ha cedido un 0,71%; el FTSE 100 británico, un 0,19% y el FTSE Mib italiano, un 0,71%. La excepción ha sido el Dax alemán, que se mantiene casi plano y avanza un ligero 0,06%

- En Wall Street domina el rojo y acentúa las caídas de la apertura. El Dow Jones se deja un 1,31%; el S&P 500 cede un 1,21% y el Nasdaq retrocede un 1,67%.

- Nuevos ataques contra buques en el golfo Pérsico y en las proximidades del estrecho de Ormuz, entre ellos dos petroleros en aguas territoriales de Irak, han dejado al menos un muerto y 37 rescatados.

- La madrugada ha registrado además una oleada de ataques en tierra en Dubái, Baréin, Kuwait y Omán, con impactos en edificios y tanques de combustible, mientras Arabia Saudí asegura haber interceptado al menos 18 drones.

- El barril de Brent, referencia en Europa, repunta un 7,37% y se queda al filo de la barrera de los 100 dólares. En concreto, sube hasta los 98,79 dólares.

- El West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, acompañaba el movimiento al alza con un repunte del 7,89%, hasta los 96,13 dólares.

- La decisión de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de liberar 400 millones de barriles de reservas de petróleo para compensar el impacto en los mercados derivado del conflicto en Oriente Próximo no ha sido suficiente para calmar los mercados.

- Los analistas de Bankinter valoran de forma positiva el movimiento de la AIE, pero recuerdan que “supone apenas cuatro días de consumo mundial” y que, en la práctica, equivale a suplir durante unos veinte días la parte del crudo que deja de salir de Oriente Medio.

- A juicio de los expertos de Link Securities, solo "un alto el fuego real y la normalización del tráfico por Ormuz" permitirían desinflar el precio del petróleo y alejar el riesgo de una nueva sacudida energética sobre la economía global.

- El gas natural también vuelve a repuntar. El contrato TTF, de referencia en Europa, suma un 1,05%, hasta los 50,515 euros por megavatio hora.

- El euro vuelve a acercarse a la zona de mínimos desde que se iniciara el conflicto en Oriente Medio y el cambio de 1,15 podría ponerse en peligro.

- El oro se atasca por debajo de los 5.200 dólares por onza, que no logra hacerse con ellos.

- El bitcoin ataca los 70.000 dólares y se mantiene casi plano tras fuertes subidas en el día de hoy.