Crece el miedo a una guerra larga: las reservas liberadas sólo cubren 20 días del suministro de petróleo que llega por Ormuz

España participa en la liberación coordinada de reservas estratégicas, aportando parte de sus existencias sin comprometer su cobertura interna de más de tres meses.

Los precios del petróleo y los combustibles han subido más de un 30% desde el inicio del conflicto, y la liberación de reservas no ha logrado frenar la escalada de precios.

La Agencia Internacional de la Energía ha liberado 400 millones de barriles de reservas estratégicas, la mayor operación de este tipo en su historia, pero solo cubre 20 días del suministro habitual por Ormuz.

El bloqueo del estrecho de Ormuz ha interrumpido el paso de unos 15 millones de barriles diarios de petróleo, lo que ha generado un temor global a la escasez de crudo.

Desde que comenzó el conflicto en Oriente Próximo hace ya casi dos semanas, el mercado mundial ha dejado de contar con unos 15 millones de barriles de petróleo que cada día deberían haber pasado el estrecho de Ormuz.

En total, han desaparecido del mapa entre 150 y 200 millones de barriles de oferta y la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha respondido con la mayor liberación de reservas de su historia: 400 millones de unidades.

Sobre el papel es una cifra enorme, pero apenas cubre pocas semanas, unos 20 días del suministro que llegaba por Ormuz y se queda corta si la guerra se alarga, advierten los analistas.

De momento, el mercado se mueve en esa clave: el barril de crudo sigue claramente por encima de los niveles previos a la crisis y la gasolina y el gasóleo encadenan nuevas subidas en España.

No es la primera vez que la AIE recurre a este mecanismo, aunque nunca lo había hecho a esta escala. Desde su creación en 1974, la agencia solo había coordinado hasta ahora cuatro liberaciones conjuntas de reservas.

La primera de ellas en 1991, durante la Guerra del Golfo, puso en el mercado 37,5 millones de barriles durante 15 días.

En 2005, tras los huracanes Katrina y Rita, activó otra salida de 60 millones de barriles durante un mes. En 2011, en plena Primavera Árabe y la guerra de Libia, repitió la fórmula con otros 60 millones de barriles durante 30 días.

Y la más reciente fue en 2022, al inicio de la guerra de Ucrania, cuando liberó 182 millones de barriles durante varios meses para intentar contener el shock de precios provocado por la invasión rusa.

El contexto ayuda a entender el calibre del movimiento. Ormuz es el paso obligado de unos 15 millones de barriles diarios de crudo y de otros 5 millones de productos, alrededor de una cuarta parte del comercio marítimo mundial de hidrocarburos.

Tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán y las amenazas de Teherán de impedir que “ni un litro de petróleo" llegue a sus adversarios por esa ruta, el tráfico de buques se ha reducido prácticamente a cero.

A los avisos verbales se han sumado minas navales, petroleros alcanzados y choques militares en la zona, lo que ha elevado la percepción de riesgo hasta el punto de que Irán ha llegado a advertir de un barril a 200 dólares si persiste la inseguridad.

La decisión de la AIE no ha cortado la escalada de los precios del petróleo.

Tras una breve corrección, el Brent, la calidad europea, repuntó más de un 5%, situándose claramente por encima de los 90 dólares. El West Texas Intermediate (WTI) estadounidense se ha encarecido en una magnitud similar.

Ambas referencias acumulan una subida superior al 30% desde que estalló la crisis.

Fuentes del sector de las estaciones de servicio explican que, el precio del diésel llegó a aflojar algo a primera hora de la mañana del miércoles pero que volvió a repuntar con fuerza a lo largo de la tarde.

“Es cierto que en la mañana del miércoles tanto en el mercado del petróleo como el del diésel, los precios cayeron ligeramente, pero después de los anuncios de la AIE y del G7 han vuelto a subir", señalan fuentes del sector de las gasolineras a EL ESPAÑOL-Invertia.

“Con esa decisión, los mercados descuentan que se espera que, al menos, el bloqueo de petroleros y metaneros se prolongue al menos otro mes más", señalan, por su parte, traders consultados por este diario.

“Hace tan sólo un par de meses atrás, analistas de firmas como Morningstar y Rystad Energy decían que la sólida oferta disponible iba a cubrir con holgura la demanda estacional, lo que abría la puerta a un escenario de sobreabundancia, y ahora hay miedo a la escasez. Es de locos", subrayan.

Los analistas de mercados coinciden en que la maniobra de la AIE tiene más de cortafuegos que de solución definitiva.

Un cortafuegos

Antonio Castelo, analista de iBroker, la resume como “un cortafuegos que calma el pánico, pero no arregla el problema de fondo".

El volumen aprobado por la AIE es, sobre el papel, impresionante. Es la mayor liberación de reservas de urgencia desde la fundación del organismo en 1974, pero como recuerda Sergio Ávila, analista de IG, “ese volumen equivale aproximadamente a 20 días del flujo que suele pasar por Ormuz".

“Es una cifra muy potente en términos políticos y psicológicos, pero el mercado está mirando otra cosa: cuánto puede llegar cada día y durante cuánto tiempo", apunta Castelo.

Ávila advierte de que “los 400 millones de barriles, por sí solos, no bastan para normalizar la situación si el estrecho sigue bajo presión".

Su efecto puede notarse durante días o algunas semanas, y se irá diluyendo si cada sesión trae nuevas amenazas sobre el suministro físico", añade.

Desde XTB ponen el acento en la aritmética del shock. La firma recuerda que la liberación acordada puede aportar entre 4 y 4,5 millones de barriles diarios durante aproximadamente dos meses.

Pero, al cruzar esos datos con las exportaciones que dependen del paso por Ormuz, la tensión sigue siendo evidente. Aun desviando parte del crudo por oleoductos alternativos en la región, seguiría interrumpido del orden de un tercio de las exportaciones normales de la zona.

“Las nuevas medidas pueden no ser suficientes para mantener el precio bajo control: el mercado está volviendo a centrarse en el volumen interrumpido y en el hecho de que el tránsito aún no es seguro", alertan desde el bróker.

España

En ese marco, España también se ha sumado a la operación coordinada y liberará una parte acotada de sus reservas estratégicas, un colchón que va de entre los 130 y los 140 millones de barriles entre crudo y productos refinados.

Con ese nivel de existencias, el país puede poner barriles adicionales en el mercado sin comprometer, por ahora, los más de tres meses de cobertura obligatoria y la seguridad de suministro interna durante las próximas semanas.

La obligación legal en España es mantener existencias mínimas de seguridad equivalentes a 92 días de ventas o consumo de productos petrolíferos.

De esos 92 días, 42 días son reservas estratégicas gestionadas directamente por la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES), y los 50 días restantes los mantiene la industria (operadoras, refinerías, comercializadoras).

Todo el stock computable se almacena en el territorio español, en tanques y depósitos repartidos por el país, listo para ser movilizado en caso de crisis de suministro o decisión coordinada con la AIE.

El Gobierno puede ordenar la liberación de reservas estratégicas de petróleo en situaciones de crisis de suministro o graves tensiones de precios, tanto por decisión propia como en operaciones coordinadas por la AIE.

Suele tratarse de unos pocos días de consumo, del orden de entre dos y cinco días en los precedentes recientes.