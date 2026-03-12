Las bolsas caen arrastradas por el crudo al borde de los 100 dólares y los ataques a buques en el estrecho de Ormuz

El precio del gas natural en Europa también repunta, con el contrato TTF subiendo más de un 4% en la apertura.

La Agencia Internacional de la Energía anuncia la liberación de 400 millones de barriles de reservas estratégicas para intentar estabilizar el mercado.

El Brent supera momentáneamente los 100 dólares por barril debido a los ataques en el Golfo Pérsico, mientras el WTI también registra fuertes subidas.

Las bolsas europeas y asiáticas caen ante la escalada del precio del petróleo y la intensificación de ataques a buques en el estrecho de Ormuz.

Crece la tensión en los mercados financieros. Las bolsas caen y el petróleo sigue encareciéndose en plena guerra en Irán, con el estrecho de Ormuz casi totalmente estrangulado debido a los últimos ataques. Las agresiones a buques se extienden por todo el Golfo Pérsico.

Tras el toque de campana de este jueves, las principales bolsas europeas iniciaban el día con recortes contenidos.

El Dax alemán cedía un 0,22%; el Cac 40 francés, un 0,43%; el FTSE 100 británico, un 0,29%, y el FTSE Mib italiano, un 0,15%. El Euro Stoxx 50 se dejaba un 0,26%.

El Ibex 35 español arrancaba la jornada con un recorte del 0,3% con el que se situaba en los 17.299,47 puntos.

Al otro lado del Atlántico, los futuros de Wall Street también anticipan correcciones superiores al 1%.

El tono viene ya marcado desde Asia, donde las ventas se han impuesto durante la madrugada.

El Nikkei de Tokio ha cerrado con descensos superiores al 1%, el Hang Seng de Hong Kong ha caído más de un 0,8% y la Bolsa de Shanghái ha registrado un retroceso del 0,2%.

Los parqués asiáticos han reaccionado así al nuevo salto del crudo y a la intensificación de los ataques en el Golfo Pérsico y sus alrededores.

El epicentro del nerviosismo vuelve a ser el mercado del petróleo.

El Brent, de referencia en Europa, ha vuelto a superar momentáneamente la cota de los 100 dólares por barril durante la noche, impulsado por los últimos ataques contra petroleros y buques de carga en el golfo Pérsico y en las proximidades del estrecho de Ormuz.

A primera hora, el Brent repuntaba un 3,79%, hasta los 95,77 dólares por barril, muy por encima de los alrededor de 72 dólares a los que cotizaba antes del inicio de la ofensiva contra Irán.

El West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, acompañaba el movimiento al alza con un repunte del 3,56%, hasta los 90,36 dólares.

La reacción de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) no ha sido suficiente para calmar a los mercados.

El organismo ha anunciado la mayor liberación de reservas estratégicas de su historia, con la inyección de 400 millones de barriles al mercado –172 millones de ellos procedentes de Estados Unidos– para tratar de compensar las pérdidas de suministro derivadas de la interrupción del tráfico marítimo.

Sin embargo, los operadores temen que la guerra se prolongue más de lo previsto y que las dificultades para atravesar Ormuz se mantengan, lo que seguiría tensionando tanto el crudo como el gas.

El gas natural también volvía a repuntar. El contrato TTF, de referencia en Europa y negociado en el mercado neerlandés, subía alrededor de un 4,22% en la apertura y escalaba de nuevo por encima de los 52 euros por megavatio hora.

