Inditex repunta un 5% en bolsa tras registrar otro beneficio récord y subir el dividendo

Inditex consolida su transición hacia un perfil más cercano al 'value', con crecimiento moderado, márgenes sólidos y fuerte capacidad para sostener dividendos e invertir en expansión.

La gestión de costes permitió que los gastos operativos crecieran solo un 2,8%, favoreciendo la expansión de márgenes y una generación de caja que alcanzó los 10.958 millones de euros.

Las ventas de la compañía crecieron un 3,2% hasta los 39.864 millones de euros, con una evolución positiva tanto en tiendas físicas como online y en todas las zonas geográficas.

Inditex sube casi un 5% en bolsa tras presentar un beneficio neto récord de 6.220 millones de euros y anunciar un aumento del dividendo a 1,75 euros por acción.

Inditex celebra en el parqué unos nuevos resultados récord. La firma textil iniciaba la sesión bursátil de este miércoles con una subida del 4,77% con la que alcanzaba los 55 euros por acción. La cotización también se veía respaldada por la subida del dividendo.

Inditex registró un beneficio neto récord de 6.220 millones de euros en su ejercicio fiscal 2025-2026 (desde el 1 de febrero de 2025 al 31 de enero de 2026), el cuarto de Marta Ortega al frente de la presidencia.

La cifra supone un incremento del 6% respecto al año anterior, según ha informado la compañía, que elevará el dividendo un 4,1%, hasta 1,75 euros por acción.

Las ventas alcanzaron los 39.864 millones de euros, un 3,2% más sobre 2024, con una evolución "muy satisfactoria" tanto en tienda como online, positiva en todos los formatos y, a tipo de cambio constante, en todas las zonas geográficas.

Las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 7%.

De esta forma, la compañía vuelve a lograr resultados récord, en línea con el consenso de analistas, aunque más moderados en su ritmo de crecimiento.

El grupo ha subrayado que ha logrado dicho beneficio sobre la base del "sólido" crecimiento de los últimos años.

Los analistas de Renta 4 resumen así sus impresiones sobre las cuentas de la compañía de origen gallego: “Resultados que superan previsiones en resultado operativo y neto”.

Reiteran que “Inditex cumple previsiones 2025 y anuncia objetivos 2026 en línea con nuestras estimaciones”, si bien “con un capex más elevado y un dividendo más bajo”.

También se hacen eco del “positivo inicio de ventas en el primer trimestre de 2026” aunque “con una comparativa poco exigente”.

“Los resultados cumplen las expectativas”, reiteran desde Bankinter. “Muestran consistencia en el crecimiento de las ventas y expansión de márgenes”, además de “la resiliencia del modelo de negocio de Inditex, que es capaz de mantener un ritmo sostenido de crecimiento”.

Javier Molina, analista de eToro, apunta que “uno de los elementos más relevantes del ejercicio vuelve a ser la disciplina en costes. Los gastos operativos crecieron solo un 2,8%, por debajo del ritmo de crecimiento de las ventas, lo que permite seguir expandiendo la rentabilidad”.

Pero “si hay un dato que destaca especialmente para los inversores globales es la generación de caja”.

Tal y como resalta el mismo experto, los flujos de caja aumentaron un 7%, permitiendo al grupo cerrar el ejercicio con 10.958 millones de euros de caja neta, “una posición que refuerza su capacidad para sostener dividendos, invertir en crecimiento y absorber shocks macroeconómicos”.

En este contexto, “Inditex continúa consolidando una transición interesante: de ser percibida como una empresa puramente growth, hacia un perfil más cercano al value de calidad, caracterizado por crecimiento moderado, márgenes sólidos y una extraordinaria generación de caja”.

Para Molina, “el principal riesgo externo sigue siendo una posible prolongación del conflicto en Oriente Medio, que podría tensionar costes energéticos o logísticos”.

Por ahora, sin embargo, “el mercado lo interpreta como un factor coyuntural más que como un cambio estructural en la historia de la compañía”.

Evolución de las acciones de Inditex Eduardo Bolinches Tradingview

Desde el punto de vista técnico, los títulos de Inditex mantienen un patrón alcista con formación de mínimos y máximos crecientes, una pauta iniciada en agosto del año pasado cerca de la zona de los 40 euros por acción. Este proceso ha dejado varios huecos alcistas abiertos, el primero en la zona de los 42,14 euros durante el mes de septiembre y el segundo desde los 49,34 euros en diciembre.

Inditex cerró 2025 con un balance muy positivo, con alzas del 17,13%. En lo que llevamos de 2026, el valor se mueve prácticamente en equilibrio, con ligeras ganancias cercanas al 3% si se tiene en cuenta el avance registrado hoy.

Tras alcanzar máximos históricos en formato intradía el pasado 19 de febrero, los títulos de Inditex encontraron una importante resistencia en esa zona, lo que dio paso a un intenso movimiento correctivo durante las semanas posteriores.

Este tramo bajista debilitó su estructura técnica, ya que se perdieron soportes relevantes y, además, se abrió un hueco importante a la baja con origen en la zona de los 56,82 euros.Con el ajuste de las últimas sesiones, Inditex ha elevado de forma notable la volatilidad y también los niveles de sobreventa, tal y como muestran sus indicadores adelantados.

Sin embargo, si se trazan los niveles de retorno proporcional del último tramo alcista, desde los 46 euros hasta sus máximos históricos, se observa que la caída se frenó en las inmediaciones de los 50 euros por acción, muy cerca del nivel del 61,80% de retroceso de Fibonacci. Este punto ha permitido a los alcistas reorganizarse e iniciar una potente reacción al alza.

La intensidad de la recuperación de las tres últimas jornadas ha llevado a Inditex a recuperar cerca del 10% de su capitalización bursátil, reconquistando niveles que anteriormente actuaban como soporte y que después se habían convertido en resistencia. Además, el valor ha dejado en este periodo dos importantes huecos alcistas que complican la operativa a corto plazo.

Buscar una entrada en Inditex en los niveles actuales, teniendo en cuenta la magnitud del rebote reciente, implica asumir cierto riesgo y el peligro de perseguir al precio. Por ello, en el caso de la textil gallega convendría esperar a que el valor dibuje algún tipo de retroceso o throwback hacia alguno de los soportes recientemente superados.

En este sentido, aparece una zona de soporte horizontal cerca de los 53,30 euros por acción, donde además confluye de forma tangencial la media móvil de 100 periodos. Se trata de un nivel de apoyo relevante que debería ser capaz de contener eventuales presiones bajistas y permitir plantear alguna toma de posiciones, al menos de forma parcial.

Por tanto, sin necesidad de esperar a que Inditex vuelva a atacar sus máximos históricos para obtener nuevas señales de entrada, una estrategia razonable pasaría por vigilar cualquier retroceso hacia la zona de los 53 euros por acción.

En ese entorno podría generarse una interesante señal de compra de corto plazo para buscar continuidad en el rebote técnico de las últimas sesiones, permitiendo introducir una orden de compra de, como máximo, un tercio del capital habitualmente destinado a un valor de estas características.

El primer objetivo se situaría cerca de los 55 euros, mientras que el segundo se ubicaría en el origen del último hueco bajista pendiente de cierre, en la zona de los 56,20 euros por acción. La orden de protección, en caso de activarse esta estrategia, quedaría situada por debajo de los 52,40 euros en base cierres.