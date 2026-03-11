Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,5%) pierde los 17.400 puntos con el crudo al alza tras la decisión de la AIE
Inditex ha vuelto a batir récord al disparar su beneficio un 6% y sus títulos han terminado con un avance del 0,53%.
LAS CLAVES
- 17:42 Así cierra el Ibex 35
- 13:31 La inflación en EE. UU. se mantiene estable
- 13:30 La inflación subyacente en EE. UU. mantiene el ritmo esperado
- 09:46 Analizamos el comportamiento de las acciones de Inditex
- 09:06 Así abre el Ibex 35
- 08:56 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:21 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:54 Inditex gana 6.220 millones de euros en 2025
- 07:41 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este miércoles con una caída del 0,53%. Con el retroceso, el selectivo se sitúa en los 17,351,4 puntos y cae por debajo de la cota de los 17.400 enteros, sobre la que cerró en la víspera.
- Inditex vuelve a batir récord: dispara su beneficio un 6%, hasta los 6.220M€ y eleva sus ventas a 39.864M€ en 2025. Los títulos de la compañía han finalizado el día con un avance del 1%.
- Las principales bolsas europeas también ven el rojo al término de la sesión. El Dax alemán ha cedido un 1,18%; el Cac 40 francés, un 0,19%; el FTSE 100 británico, un 0,62%, y el FTSE Mib italiano, un 0,93%.
- Wall Street continúa la sesión en signo mixto, aunque parece girarse hacia las pérdidas. El Dow Jones retrocede un 0,9% y el S&P 500 cae un 0,2%. El Nasdaq intenta mantenerse en el verde, aunque cotiza prácticamente plano.
- La atención de los inversores sigue monopolizada por el conflicto en Oriente Medio, con el precio del petróleo como principal referencia.
- El duodécimo día de guerra arranca con ataques de Estados Unidos sobre Teherán y bombardeos de Irán contra bases estadounidenses en Irak y en el resto de países del golfo Pérsico.
- El Ejército estadounidense ha eliminado varios buques de guerra iraníes, incluidos 16 minadores, cerca del estrecho de Ormuz.
- El barril de Brent, referencia en Europa, sube un 5,1%, hasta los 92,34 dólares por barril. El lunes llegó a rozar los 120 dólares. La subida acumulada desde que comenzó el conflicto es del 27%.
- El West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, repunta un 5%, hasta los 87,5 dólares. El avance registrado desde el 27 de febrero supera el 33%.
- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha decidido liberar 400 millones de barriles de reservas de petróleo para compensar el impacto en los mercados derivado del conflicto en Oriente Próximo.
- En el mercado TTF de Países Bajos, referencia europea, el gas natural suma un 5,43%, hasta los 49,96 euros por megavatio hora. La subida registrada por la crisis en Irán es del 50,5%.
- En la agenda macroeconómica destaca la publicación del índice de precios de consumo (IPC) de EEUU de febrero. La inflación en el país norteamericano se situó en el segundo mes del año en el 2,4% interanual, idéntica a la registrada en el arranque de 2025 y una décima por debajo de lo esperado por los analistas.
- El euro retrocede un 0,33% y se cambia a 1,1571 billetes verdes.
- El oro se atasca por debajo de los 5.200 dólares por onza, mientras que la plata cede un 4,6% y pierde los 86 dólares.
- El bitcoin cae un 1,6%, hasta los 69.500 dólares.
Así cierra el Ibex 35
Ibex 35, ganadores y perdedores de la sesión
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español pierde un 0,73% en los 17.316 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Solaria (+4,94%), Repsol (+4,53%) y Acciona Energía (+0,97%).
Los valores más bajistas son: Rovi (-4,64%), Grifols (-3,21%) y Telefónica (-2,63%).
Volvemos a recaer y el selectivo español se aproxima a los 17.300 puntos
-
Tono rojo para los principales índices americanos
La renta variable estadounidense entra en terreno negativo después de un inicio con dudas, con caídas en los tres principales índices.
El S&P 500 pierde un 0,33%, el Nasdaq un 0,16% y el Dow Jones de industriales un 0,87%, mostrando un mercado cauteloso y con toma de beneficios.
-
El bitcóin encadena su tercera subida y supera los 70.000 dólares
-
El selectivo español sacude la presión y recupera los 17.450 puntos
El Ibex 35 vuelve a situarse en la zona de los 17.450 puntos en una sesión marcada por una fuerte volatilidad en la renta variable europea.
Bajistas y alcistas se alternan el control del mercado y el selectivo español titubea entre el rojo y el verde, mostrando un claro pulso entre ambos lados del mercado.
Los inventarios de crudo en EE. UU. aumentan más de lo esperado
El Ibex 35 retrocede de nuevo tras el último impulso alcista
Última hora: la AIE confirma una gran liberación de reservas de petróleo de emergencia
La Agencia Internacional de la Energía aprobó su mayor liberación de emergencia de petróleo, extrayendo 400 millones de barriles para frenar el aumento de los precios en medio de la guerra en Oriente Medio.
El petróleo subió brevemente a casi $120 por barril mientras las corrientes del Estrecho de Ormuz se detenían, aunque los futuros se moderaron debido a las expectativas de la liberación.
Los 32 miembros de la AIE poseen más de 1.2 mil millones de barriles en reservas públicas, con otros 600 millones de barriles en reservas industriales mandatadas por el gobierno.
Así ha reaccionado el Índice Dólar, el S&P 500 y el petróleo a los comentarios de Trump
En el cuadro adjunto pueden ver la reacción del mercado a estos comentarios:
-
Comentario de Trump desata un fuerte incremento de la volatilidad
El presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo en una entrevista con Axios que la guerra con Irán terminará pronto. “La guerra terminará pronto. En cualquier momento que yo quiera que termine, terminará”, afirmó Trump.
El Ibex 35 protagonizó un importante movimiento al alza y un aumento significativo de la volatilidad de forma casi inmediata.
El Ibex 35 vuelve a reaccionar tras la apertura americana
El índice español vuelve a reaccionar desde la zona de mínimos de la sesión y recupera los 17.370 puntos tras la apertura de Wall Street, que ha dado algo de impulso al selectivo español. A pesar de este rebote, la gran mayoría de sus valores continúan cotizando en negativo, lo que mantiene la presión sobre el índice.
La caída es del 0,34%.
Así abre Wall Street
El selectivo español espera la apertura americana en negativo
Estos son los valores más activos del Nasdaq 100 antes de la apertura
Así viene Wall Street:
Micron: +1,47% en 408,83 dólares.
Nvidia. +0,12% en 184,04 dólares.
Tesla: +0,27% en 400,40 dólares.
Palantir: -0,23% en 150.86 dólares.
Microsoft: -0,10% en 405,52 dólares.
Diamondback: -3,12% en 172,80 dólares.
Amazon.com: +0,17% en 214,70 dólares.
AMD: +0,26% en 203,75 dólares.
Alphabet A: -0,17% en 306,70 dólares.
Intel: -0,26% en 46,66 dólares.
Ibex 35 se tambalea y cede ante la presión de los bajistas
El Ibex 35 pierde un 0,82% y lucha por mantener los 17.300 puntos, con BBVA y Telefónica cayendo más de dos puntos porcentuales, seguidos por Ferrovial e Iberdrola.
Solo ocho valores cotizan en positivo, destacando Solaria con un alza del 4% e Inditex y Repsol con subidas superiores al 2%, reflejando un mercado muy dividido y volátil.
García Maceiras (Inditex): el conflicto en Oriente Medio tendrá un "ligero impacto" en las previsiones
El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, ha indicado en una rueda de prensa con analistas que el conflicto en Oriente Medio entre Irán y Estados Unidos tendrá un "ligero impacto" en las previsiones de resultados del grupo textil.
Leve reacción de los mercados de renta variable al dato de IPC americano
El Ibex 35 apenas reacciona al dato de inflación en EE. UU., compensando las subidas de Inditex del 2,63% y Solaria del 3,64% con caídas destacadas de Telefónica del 2% y Rovi del 3,43%.
Por su parte, BBVA también cotiza a la baja, sumando presión sobre el selectivo español en una sesión marcada por la indecisión del mercado.
El índice español se mantiene en negativo con una caída del 0,62% que incluso se ha visto incrementada en los últimos minutos.
La inflación en EE. UU. se mantiene estable
La inflación subyacente en EE. UU. mantiene el ritmo esperado
El índice de precios al consumo (CPI) subyacente mensual en EE. UU. crece un 0,2%, cumpliendo con las previsiones, mientras que la tasa anual se mantiene en el 2,5%, en línea con lo esperado y sin cambios respecto al dato previo.
El CPI general mensual avanza un 0,3%, también conforme al pronóstico, mostrando una moderación estable de la inflación en la economía estadounidense.