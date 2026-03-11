Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,5%) pierde los 17.400 puntos con el crudo al alza tras la decisión de la AIE

- El Ibex 35 cierra la sesión de este miércoles con una caída del 0,53%. Con el retroceso, el selectivo se sitúa en los 17,351,4 puntos y cae por debajo de la cota de los 17.400 enteros, sobre la que cerró en la víspera.

- Inditex vuelve a batir récord: dispara su beneficio un 6%, hasta los 6.220M€ y eleva sus ventas a 39.864M€ en 2025. Los títulos de la compañía han finalizado el día con un avance del 1%.

- Las principales bolsas europeas también ven el rojo al término de la sesión. El Dax alemán ha cedido un 1,18%; el Cac 40 francés, un 0,19%; el FTSE 100 británico, un 0,62%, y el FTSE Mib italiano, un 0,93%.

- Wall Street continúa la sesión en signo mixto, aunque parece girarse hacia las pérdidas. El Dow Jones retrocede un 0,9% y el S&P 500 cae un 0,2%. El Nasdaq intenta mantenerse en el verde, aunque cotiza prácticamente plano.

- La atención de los inversores sigue monopolizada por el conflicto en Oriente Medio, con el precio del petróleo como principal referencia.

- El duodécimo día de guerra arranca con ataques de Estados Unidos sobre Teherán y bombardeos de Irán contra bases estadounidenses en Irak y en el resto de países del golfo Pérsico.

- El Ejército estadounidense ha eliminado varios buques de guerra iraníes, incluidos 16 minadores, cerca del estrecho de Ormuz.

- El barril de Brent, referencia en Europa, sube un 5,1%, hasta los 92,34 dólares por barril. El lunes llegó a rozar los 120 dólares. La subida acumulada desde que comenzó el conflicto es del 27%.

- El West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, repunta un 5%, hasta los 87,5 dólares. El avance registrado desde el 27 de febrero supera el 33%.

- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha decidido liberar 400 millones de barriles de reservas de petróleo para compensar el impacto en los mercados derivado del conflicto en Oriente Próximo.

- En el mercado TTF de Países Bajos, referencia europea, el gas natural suma un 5,43%, hasta los 49,96 euros por megavatio hora. La subida registrada por la crisis en Irán es del 50,5%.

- En la agenda macroeconómica destaca la publicación del índice de precios de consumo (IPC) de EEUU de febrero. La inflación en el país norteamericano se situó en el segundo mes del año en el 2,4% interanual, idéntica a la registrada en el arranque de 2025 y una décima por debajo de lo esperado por los analistas.

- El euro retrocede un 0,33% y se cambia a 1,1571 billetes verdes.

- El oro se atasca por debajo de los 5.200 dólares por onza, mientras que la plata cede un 4,6% y pierde los 86 dólares.

- El bitcoin cae un 1,6%, hasta los 69.500 dólares.