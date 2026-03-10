El Tesoro eleva la rentabilidad de las letras en una nueva subasta aunque los títulos a tres meses no llegan a superar el 2%

El Tesoro prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones de euros para 2026, con la mayoría destinada a deuda a medio y largo plazo.

La demanda de deuda ha superado los 4.974 millones de euros, casi 2.000 millones más de lo adjudicado, mostrando fuerte interés inversor.

La rentabilidad de las letras a tres meses sube al 1,981%, aunque sigue sin alcanzar el 2%. Para las de nueve meses, el interés marginal se eleva al 2,175%.

El Tesoro español ha colocado 2.999,3 millones de euros en letras a tres y nueve meses, aumentando la rentabilidad en ambas referencias.

El Tesoro Público español ha colocado este martes 2.999,3 millones de euros en una subasta de letras a tres y nueve meses. En esta ocasión, la rentabilidad ofrecida a los inversores ha aumentado para ambas referencias.

El interés marginal para las letras a tres meses ha subido hasta el 1,981% desde el 1,947% de la última emisión. A pesar del aumento, la rentabilidad ofrecida no llega a alcanzar el 2%.

Para estos títulos, el organismo dependiente del Ministerio de Economía ha adjudicado 984,77 millones de euros y las peticiones han llegado a superar los 1.780 millones de euros.

En la subasta de letras a nueve meses, el Tesoro también ha elevado la rentabilidad marginal ofrecida. En concreto, para este tipo de papel, el interés ha subido hasta el 2,175%, por encima del 2,022% ofrecido en la última emisión.

Para estos títulos, en la subasta de este martes, el organismo dependiente del Ministerio de Economía ha colocado 2.014,5 millones de euros, por debajo de los 3.194,7 millones de euros demandados por los inversores.

En el conjunto de las operaciones, la demanda ha superado los 4.974 millones de euros, casi 2.000 millones de euros más de lo finalmente adjudicado en los mercados. Esto sigue demostrando el interés por los títulos de deuda pública española.

El Tesoro Público español volverá a los mercados de deuda el próximo 19 de marzo y lo hará con una emisión de bonos y obligaciones del Estado, con la que cerrará las subastas del mes de marzo.

Necesidad de financiación

El Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025.

La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.

De los 55.000 millones de euros previstos en emisiones netas del Tesoro para este año, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo. Esto son bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas.

Por su parte, 5.000 millones serán para emitir letras del Tesoro, las mismas cifras que en 2025.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025 (274.242 millones de euros), debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026.

De esta cantidad bruta programada para este año, 176.935 millones de euros corresponden a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más que lo previsto para 2025 (171.514 millones de euros).

Mientras tanto, se prevén 108.758 millones de euros para letras del Tesoro, casi un 5,9% más respecto al cierre estimado para el año pasado (102.728 millones de euros).

En 2025, por quinto año consecutivo, se mantuvo la vida media de la deuda española en el entorno de los ocho años. En concreto, la vida media de la deuda española se situó en 2025 en 7,93 años, su nivel más alto desde 2021, cuando alcanzó los 7,99 años.