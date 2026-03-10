Dónde invertir en bolsa hoy: valores para protegerse de una bajada en bolsa

Valores recomendados para protegerse de caídas: Indra, Laboratorios Rovi, CAF y Repsol, todos con estrategias de entrada y protección definidas.

El selectivo español recupera gran parte de lo perdido y se acerca a los 17.000 puntos.

El selectivo español logra recuperar gran parte de lo perdido en la apertura de la sesión de este lunes y roza los 17.000 puntos que debería reconquistar en el día de hoy.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense también se giró al alza de manera muy fuerte, cerrando por completo sus correspondientes huecos de apertura bajista de la sesión y ahora está por ver si tendremos continuidad de la reacción alcista o una recogida de beneficios.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) Indra: Hemos entrado en el valor tras haber respetado el soporte de los 58,90 euros con la posterior reacción alcista colocando una orden de protección ante la pérdida de los 58,00 euros en base a cierres.

2) Laboratorios Rovi: Entraremos en este valor si vemos que de cara al cierre de la sesión va a hacerse con los 82,60 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 79,80 euros en base cierres.

3) CAF: Entraremos en el valor si vemos que se hace de cara al cierre con los 58,25 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 55,95 euros en base cierres.

4) Repsol: El valor marca nuevos máximos, por lo que entramos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 20,56 euros en base cierres.