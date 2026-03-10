Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El índice sube un 3,1% y recupera los 17.400 puntos con las caídas del petróleo y el gas
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha señalado que la guerra con Irán podría estar llegando a su fin.
LAS CLAVES
- 17:43 Así cierra el Ibex 35
- 15:41 Las ventas de viviendas usadas en EE. UU. sorprenden al alza en febrero
- 14:37 Así abre Wall Street
- 13:20 Empleo privado en EE. UU. muestra leve incremento
- 09:11 Así abre el Ibex 35
- 08:55 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:18 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:34 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este martes con una subida del 3,05%. Con el impulso, el selectivo se sitúa en los 17.445 puntos y vuelve a cotizar por encima de los 17.000 enteros, barrera psicológica que había en la sesión anterior.
- Repsol invertirá un máximo de 10.000 millones hasta 2028 y repartirá 3.600 millones en dividendos en efectivo. La petrolera ha retrocedido un 1,05%. Junto a ella, Grifols (-1,94%) y Amadeus (-0,45%) son los únicos valores del selectivo que ven el rojo.
- Las principales bolsas europeas también cierran con fuertes repuntes. El Dax alemán ha sumado un 2,46%, el Cac 40 francés, un 1,79%; el FTSE 100 británico, un 1,53%, y el FTSE Mib italiano, un 2,65%.
- Wall Street sigue la sesión en positivo. Las subidas se sitúan en torno al 0,5%
- El presidente de EEUU, Donald Trump que, en unas declaraciones a la prensa, dijo que la guerra con Irán podría estar llegando a su fin y que la operación militar estadounidense avanzaba con mucha mayor rapidez de lo previsto inicialmente.
- Además, Trump también indicó que estaba planeando suspender algunas sanciones petroleras y que la armada estadounidense iba a comenzar a escoltar a los petroleros a través del estrecho de Ormuz para mantener los precios del petróleo bajo control.
- También ha advertido a Irán de que si Irán emprende cualquier acción que interrumpa el transporte de crudo en el estrecho de Ormuz, las fuerzas estadounidenses "lo golpearán 20 veces más fuerte que hasta ahora".
- El barril de Brent, referencia en Europa, cede un 10,5%, hasta los 88,38 dólares por barril. El lunes llegó a rozar los 120 dólares. La subida acumulada desde que comenzó el conflicto es del 21%.
- El West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, retrocede un 11,22%, hasta los 84,07 dólares. El repunte desde el 27 de febrero supera el 33%.
- Los ministros de finanzas del G7 afirmaron el lunes que el grupo de países está listo para liberar petróleo de las reservas estratégicas, de ser necesario, aunque hasta el momento no se ha tomado ninguna medida al respecto.
- En el mercado TTF de Países Bajos, referencia europea, el gas natural cae un 16,62 %, hasta los 47,07 euros por megavatio hora. La subida registrada por la crisis en Irán se reduce al 48 %.
- El euro avanza frente al dólar y se cambia a 1,1644 billetes verdes.
- El oro avanza un 2,68% y supera los 5.200 dólares por onza. La plata supera los 90 dólares al subir un 6,4%.
- El bitcoin repunta un 4,5% y roza los 71.000 dólares.
- En la agenda empresarial destaca la publicación de los resultados de Oracle, compañía que ha estado durante mucho tiempo en el “ojo del huracán” por sus fuertes inversiones en inteligencia artificial.
-
Así cierra el Ibex 35
-
Ibex 35, mejores y peores de la jornada
Jornada muy alcista para el Ibex 35, que abrió con un hueco significativo que todavía se mantiene en estos instantes. A media sesión surgieron algunas dudas, pero los alcistas, con la ayuda de Wall Street, lograron imponerse y llevar al índice español hacia la cota de los 17.500 puntos.
El Ibex 35 se movió entre un mínimo de 17.251 puntos y un máximo de 17.503 puntos.
Cuando faltan pocos minutos para que los índices del Viejo Continente cierren sus puertas, el Ibex 35 se aleja de máximos de la sesión pero suma 484 puntos, equivalentes a un 2,87% de subida.
El podio de ganadores está compuesto por: ArcelorMittal (+7,08%), Acciona Energía (+5,70%) y Banco Santander (+5,48%).
Los descensos son, a esta hora para: Grifols (-2,11%) y Amadeus (-0,26%). Repsol es el tercer valor menos alcista con una subida del 0,41%.
-
Wall Street se tiñe de verde con subidas generalizadas
-
Asesores instan a Trump a declarar victoria y reducir presencia en Medio Oriente
Asesores de Trump sugieren declarar la “victoria” en la región y comenzar a retirar tropas estadounidenses, argumentando que los principales objetivos militares se habrían cumplido, según WSJ.
No obstante, desde la administración reconocen que una retirada inmediata es poco probable mientras Irán siga atacando países vecinos y Israel continúe sus operaciones contra objetivos iraníes.
-
Cisco (+3,52%) lidera las subidas en el índice Dow Jones
Si observamos el Dow Jones de Industriales, Cisco encabeza las ganancias con un avance del 3,52%, seguido de Citigroup, que sube un 3,08%, y Caterpillar, con un 2,85%.
En la parte baja de la tabla, Salesforce retrocede un 1,68%, mientras Microsoft e IBM registran caídas del 0,75%.
-
Toque a los 17.500 puntos
El Ibex 35 experimenta una intensa reacción a la baja al tocar la zona de los 17.500 puntos, aunque el intenso rebote haya aumentado los niveles de sobrecompra en el muy corto plazo.
A pesar de ello, el índice español cotiza con una subida del 2,95%.
-
Hacia máximos intradía
El índice español sigue reaccionando con fuerza al alza y ya suma 540 puntos desde el cierre anterior, encarando la zona de máximos de la sesión. Sube un 3,19% hasta los 17.485 puntos. Se están viendo alzas importantes en algunos valores.
ArcelorMittal (+7,00%), Acciona Energía (+6,00%) y Banco Santander (+5,94%).
-
Fuerte reacción alcista del Ibex 35
El Ibex 35 registra un fuerte impulso alcista y recupera cerca de 150 puntos en apenas media hora desde las inmediaciones de los 17.300 puntos.
Solo Grifols cotiza en negativo, con una caída del 0,55%, mientras Repsol pasa de perder más del 3% por la mañana a subir un 0,14%.
Arcelormittal lidera las ganancias con un avance del 6,32%.
-
Las ventas de viviendas usadas en EE. UU. sorprenden al alza en febrero
Las ventas de viviendas de segunda mano en EE. UU. alcanzan en febrero los 4,09 millones, por encima de los 4,02 millones del dato anterior y también de los 3,89 millones previstos por el mercado.
En términos mensuales, el indicador repunta un 1,7% tras la caída del 5,9% registrada en el mes anterior. Este dato apunta a una cierta recuperación de la actividad en el mercado inmobiliario estadounidense.
-
El euro se mantiene sobre 1,16 dólares
-
Ibex 35 resiste sobre los 17.300 puntos tras la apertura americana
El Ibex 35 se mantiene por encima de los 17.300 puntos después de la apertura de Wall Street. En la parte alta de la tabla destaca Arcelormittal con subidas superiores al 6%, seguida de Acciona Energía, que avanza un 5%, y Solaria, con un 4,65%.
En el lado negativo solo cotizan Grifols, que pierde un 1,21%, y Repsol, con un descenso del 0,17%.
-
Euríbor se dispara a datos de enero de 2025
El Euríbor a doce meses, el indicador más utilizado en España para calcular las hipotecas variables, escala este martes hasta alcanzar una tasa diaria en el 2,552%, la más alta desde el 29 de enero de 2025.
-
Así abre Wall Street
-
JP Morgan otorga este potencial a Ferrovial
JP Morgan mantiene su recomendación de sobreponderar sobre Ferrovial y fija un precio objetivo de 65 euros por acción, lo que implica un potencial de revalorización cercano al 14% frente al precio actual de mercado.
-
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del S&P 500 antes de la apertura del mercado:
Nvidia: -0,32% en 182,04 dólares.
Tesla: +0,63% en 401,25 dólares.
Micron: +0,69% en 391,63 dólares.
Amazon.com: +0,11% en 213,87 dólares.
Microsoft: +0,02% en 409,48 dólares.
Palantir: -1,14% en 154,65 dólares.
Meta Platforms: +0,74% en 652,00 dólares.
Broadcom: +0,28% en 346,64 dólares.
AMD: -0,41% en 201,85 dólares.
Oracle: +1,15% en 153,30 dólares.
-
Resumen a media sesión
Los índices europeos cotizan con subidas cercanas al 2% en la mayoría de los casos, con un Ibex 35 que recupera los 17.300 puntos tras un goteo a la baja que se ha prolongado durante más de tres horas. El euro repunta ligeramente hasta los 1,1634 dólares, mientras el bitcóin sube con fuerza y ya cotiza por encima de los 70.500 dólares.
Los futuros americanos anticipan una apertura ligeramente a la baja en Wall Street, en un contexto marcado por la incertidumbre.
Por su parte, el petróleo cae de media un 6,5%, hasta los 92 dólares el barril de brent, referencia en Europa, y los 89 dólares el crudo americano West Texas. La onza de oro suma un 1% hasta los 5.200 dólares.
-
EE. UU. intensifica campaña militar contra Irán
El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, advierte que la guerra con Irán no concluirá hasta derrotar al enemigo.
Hoy se espera el día más intenso de ataques, mientras el Pentágono señala que Irán está solo, perdiendo claramente y tratando de reorganizarse ante la presión militar estadounidense.
-
Bitcoin suma casi un 3% y recupera este nivel clave
-
El selectivo español pierde los 17.250 puntos
-
Indra presenta en Intertraffic su tecnología de vehículo conectado e infraestructuras digitales
Indra presentará la innovadora tecnología con la que está redefiniendo la gestión del tráfico y las infraestructuras de transporte durante Intertraffic 2026, uno de los eventos de referencia para operadores de tráfico y movilidad de todo el mundo.