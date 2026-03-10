Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El índice sube un 3,1% y recupera los 17.400 puntos con las caídas del petróleo y el gas

- El Ibex 35 cierra la sesión de este martes con una subida del 3,05%. Con el impulso, el selectivo se sitúa en los 17.445 puntos y vuelve a cotizar por encima de los 17.000 enteros, barrera psicológica que había en la sesión anterior.

- Repsol invertirá un máximo de 10.000 millones hasta 2028 y repartirá 3.600 millones en dividendos en efectivo. La petrolera ha retrocedido un 1,05%. Junto a ella, Grifols (-1,94%) y Amadeus (-0,45%) son los únicos valores del selectivo que ven el rojo.

- Las principales bolsas europeas también cierran con fuertes repuntes. El Dax alemán ha sumado un 2,46%, el Cac 40 francés, un 1,79%; el FTSE 100 británico, un 1,53%, y el FTSE Mib italiano, un 2,65%.

- Wall Street sigue la sesión en positivo. Las subidas se sitúan en torno al 0,5%

- El presidente de EEUU, Donald Trump que, en unas declaraciones a la prensa, dijo que la guerra con Irán podría estar llegando a su fin y que la operación militar estadounidense avanzaba con mucha mayor rapidez de lo previsto inicialmente.

- Además, Trump también indicó que estaba planeando suspender algunas sanciones petroleras y que la armada estadounidense iba a comenzar a escoltar a los petroleros a través del estrecho de Ormuz para mantener los precios del petróleo bajo control.

- También ha advertido a Irán de que si Irán emprende cualquier acción que interrumpa el transporte de crudo en el estrecho de Ormuz, las fuerzas estadounidenses "lo golpearán 20 veces más fuerte que hasta ahora".

- El barril de Brent, referencia en Europa, cede un 10,5%, hasta los 88,38 dólares por barril. El lunes llegó a rozar los 120 dólares. La subida acumulada desde que comenzó el conflicto es del 21%.

- El West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, retrocede un 11,22%, hasta los 84,07 dólares. El repunte desde el 27 de febrero supera el 33%.

- Los ministros de finanzas del G7 afirmaron el lunes que el grupo de países está listo para liberar petróleo de las reservas estratégicas, de ser necesario, aunque hasta el momento no se ha tomado ninguna medida al respecto.

- En el mercado TTF de Países Bajos, referencia europea, el gas natural cae un 16,62 %, hasta los 47,07 euros por megavatio hora. La subida registrada por la crisis en Irán se reduce al 48 %.

- El euro avanza frente al dólar y se cambia a 1,1644 billetes verdes.

- El oro avanza un 2,68% y supera los 5.200 dólares por onza. La plata supera los 90 dólares al subir un 6,4%.

- El bitcoin repunta un 4,5% y roza los 71.000 dólares.

- En la agenda empresarial destaca la publicación de los resultados de Oracle, compañía que ha estado durante mucho tiempo en el “ojo del huracán” por sus fuertes inversiones en inteligencia artificial.