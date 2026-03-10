Ercros se defiende de la opa de Bondalti y dice a los accionistas que "vender implica renunciar a los beneficios futuros"

La dirección de Ercros defiende su capacidad para prosperar independientemente y apela a la confianza de los accionistas en su resiliencia y potencial de recuperación.

Ercros se defiende del asedio de la portuguesa Bondalti, en cuya opa hostil el plazo de aceptación finaliza este viernes. En un comunicado remitido a los accionistas al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia, la empresa química catalana argumenta que "vender sus acciones a Bondalti implica renunciar a los beneficios futuros de la compañía".

Desde Ercros señalan "que los accionistas que decidan vender sus acciones no tendrán acceso a las sinergias y los beneficios futuros de la operación reiteradamente mencionados por el oferente; que el precio ofrecido por Bondalti no refleja adecuadamente estas sinergias y beneficios, que en todo caso se materializarían cuando estos accionistas ya no formen parte del proyecto; y que el proyecto de futuro de Ercros sigue siendo, por sí mismo, plenamente válido y viable".

Asimismo, la química barcelonesa se defiende con uñas y dientes de los lusos aseverando que "Ercros cuenta con la capacidad de prosperar, no sólo sin compartir su proyecto con Bondalti, sino también en competencia con Bondalti".

La contraofensiva de Ercros llega al día siguiente de que EL ESPAÑOL-Invierta publicara que un grupo de hasta el 40% de los accionistas minoritarios de Ercros se plantea acudir a la opa de la portuguesa Bondalti.

Fuentes financieras dan por hecho que, como mínimo, un 20% de los minoritarios ya están convencidos y darán su 'sí'.

La oferta es por 3,505 euros la acción. Cabe recordar que Bondalti puso como condición inamovible captar un 50% (más una) de las acciones de Ercros.

Desde Horos AM, una de las gestoras invertidas en Ercros, avanzan que acudirán a la opa con cerca de un 1% del accionariado de la compañía porque consideran que la operación y el precio es "generoso" en el actual contexto de mercado.

La guerra de Irán

El presidente del Grupo Bondalti, João de Mello, lanzó una queja la semana pasada ante el hecho de que, en plena opa, el consejo de Ercros ocultara en la nota de prensa con su opinión contraria a la operación, la valoración a favor de la oferta hecha por su asesor Evercore, así como el voto a favor de dos de los consejeros independientes.

En plena recta final del periodo de aceptación, desde Ercros alertan en su comunicado de que la operación "podría comprometer la continuidad del Plan 3D (2021-2029), que concentra inversiones clave en modernización, transición energética y descarbonización".

"Bondalti ha anunciado que lo revisaría 'con los ajustes oportunos', y Ercros teme que el incremento de deuda asociado a la opa obligue a Bondalti a destinar los recursos financieros de Ercros al repago de la deuda de Bondalti en lugar de a las inversiones estratégicas previstas", reza el texto.

Ercros también apunta que "el folleto del oferente no aporta compromisos firmes de financiación que garanticen con certeza la cobertura de una eventual refinanciación anticipada derivada del cambio de control".

El grupo catalán también echa mano en su argumentario de defensa de la guerra que libran Israel y Estados Unidos contra Irán, que "ejercerá presión al alza sobre los precios del gas y de la electricidad". En este sentido, "Ercros ya acumuló una experiencia significativa gestionando un escenario similar durante la guerra de Ucrania iniciada en febrero de 2022, que también provocó un fuerte encarecimiento de las energías, demostrando su capacidad de adaptación ante contextos energéticos adversos".

Por todo ello, Ercros finaliza su comunicado reiterando que "la oferta de Bondalti se formula en una fase coyuntural de debilidad de mercado, en la que no es aconsejable vender".

Y añade: "Ercros es una empresa que ha demostrado históricamente su resiliencia y su capacidad de recuperación. Vender ahora implicaría renunciar a participar en la previsible recuperación del valor de las acciones. Ercros cuenta con los activos, la experiencia y el capital humano necesario para seguir generando valor, y apela a la confianza de sus accionistas en un proyecto que conocen y han contribuido a construir".