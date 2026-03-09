Dónde invertir en bolsa hoy: valores para protegerse de una bajada en bolsa

La selección de estos valores busca proteger al inversor en un contexto de alta incertidumbre y cambios bruscos en los mercados.

Indra, Laboratorios Rovi, CAF y Repsol destacan como valores recomendados para invertir, cada uno con niveles técnicos clave y órdenes de protección sugeridas.

El selectivo español logra mantener los 17.000 puntos pese a la volatilidad tras el inicio del conflicto con Irán.

El selectivo español fracasa en su proceso de reacción alcista para minimizar los daños de la primera semana del conflicto de Irán aunque salva los 17.000 puntos.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense también sufre correcciones importantes que le llevan a marcar mínimos de la semana y ahora toca ver qué rumbo toman los mercados en el inicio de la segunda semana tras el inicio de la Guerra contra Irán.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) Indra: Entraremos en el valor si vemos que se respeta el soporte de los 58,90 euros provocando una reacción posterior colocando una orden de protección ante la pérdida de los 56,56 euros en base a cierres.

2) Laboratorios Rovi: Entraremos en este valor si vemos que de cara al cierre de la sesión va a hacerse con los 83,45 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 79,80 euros en base cierres.

3) CAF: Entraremos en el valor si vemos que se hace de cara al cierre con los 61,90 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 59,70 euros en base cierres.

4) Repsol: El valor marca nuevos máximos, por lo que entramos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 19,88 euros en base cierres.