Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,86%) pierde los 17.000 puntos en el décimo día de guerra en Irán
El precio del barril de petróleo Brent ha tocado los 119,4 dólares por barril.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cierra la sesión de este lunes con una caída del 0,86%. Con el retroceso, el principal selectivo español se sitúa en los 16.928,2 puntos y desciende por debajo de la barrera de los 17.000 enteros. El índice no terminaba una jornada por debajo de esta cota desde el 17 de diciembre de 2025.
- Las principales bolsas europeas también acaban el día en negativo. Los parqués del Viejo Continente han ido moderando las caídas según avanzaba la sesión. El Dax alemán termina cediendo un 0,57%; el Cac 40 francés, un 0,98%; el FTSE 100, un 0,26%, y el FTSE Mib italiano, un 0,23%.
- Wall Street vive una jornada en signo mixto. El Dow Jones y el S&P 500 ven el rojo mientras el Nasdaq consigue salvarse al avanzar un 0,25%.
- En Asia, el Nikkei japonés se ha desplomado un 5,2%. En Seúl, el golpe ha sido aún más abrupto. El Kospi se ha hundido un 5,96%.
- El barril de petróleo Brent, referencia en Europa, se dispara un 6,44%, hasta los 98,65 dólares por barril. En zona de máximos desde julio de 2022, esta madrugada ha llegado a rozar los 120 dólares por barril.
- El crudo West Texas Intermediate (WTI) avanza un 3%, hasta los 93,64 dólares.
- Las alzas se ven alimentadas por los recortes de producción anunciados por Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak y por la creciente disrupción en el estrecho de Ormuz, uno de los grandes cuellos de botella del comercio mundial de energía.
- Los países del G7 barajan liberar las reservas estratégicas de petróleo ante las tensiones en el mercado. Los ministros de Finanzas de los siete países más ricos del mundo se han reunido este lunes para abordar las consecuencias económicas de la guerra.
- En el mercado TTF de Países Bajos, referencia europea, el gas natural repunta un 6%, hasta los 56,6 euros por megavatio hora.
- El presidente estadounidense, Donald Trump, trata de calmar a los inversores y a los conductores. Ha insistido en que el repunte será “transitorio” y que el petróleo “caerá rápidamente” cuando concluya “la destrucción de la amenaza nuclear iraní”.
- En este entorno, la escalada del dólar continúa, aunque se modera. El índice que mide la evolución de la divisa estadounidense frente al resto de principales monedas suma un 0,02%, hasta los 98,98 puntos.
- El euro, a su vez, resta un 0,18%, hasta los 1,1598 billetes verdes.
- El oro pierde casi un 1% e intenta mantener los 5.100 dólares por onza. La plata sube cerca de un 1%, hasta los 84,9 dólares.
- El bitcoin se mueve prácticamente plano, en el entorno de los 67.000 dólares, mientras los inversores recalibraban sus apuestas sobre el calendario de los bancos centrales.
- Para Manuel Pinto, jefe de investigación de XTB, el principal riesgo para los mercados ahora mismo es la duración de la guerra. “Si el conflicto se prolonga, el impacto sobre la inflación, el crecimiento global y la política monetaria podría intensificarse”, advierte.
-
Así cierra el Ibex 35
-
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Nueva sesión de caídas para el Ibex 35, aunque el índice español cotiza muy cerca de los máximos intradiarios, dibujando una vela que sugiere un posible rebote técnico de corto plazo. El Ibex 35 se movió entre un mínimo de 16.497 puntos y un máximo intradía en 16.986 puntos.
Los bajistas dominaron la sesión y, aunque el selectivo español ha moderado la caída, todavía se mantiene en rojo y con la mayoría de sus valores en negativo.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español se deja un 0,58% en los 16.955 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Endesa (+1,40%), Banco Sabadell (+1,33%) y ACS (+1,32%).
Los valores más bajistas son, a esta hora: ArcelorMittal (-4,38%), Fluidra (-4,20%) y Merlin Properties (-3,14%).
-
P&G, Nvidia y Amgen son los más alcistas del índice Dow Jones ahora
-
El selectivo español roza los 17.000 puntos
El Ibex 35 alcanza nuevos máximos de la sesión cerca de los 17.000 puntos, aunque los bajistas presionan y provocan un ajuste en el selectivo.
La caída se reduce al 0,60%, situando al índice en 16.950 puntos, mientras aumenta el número de valores que cotizan en positivo, reflejando un repunte gradual dentro de la jornada.
-
El euro intenta remontar desde los 1,15 dólares
El euro busca recuperarse frente al dólar tras la caída y reacciona cerca de los 1,15 dólares.
En estos momentos cotiza cerca de los máximos de la sesión, tratando de cerrar el hueco bajista de hoy, aunque todavía pierde un 0,28% y se mantiene en 1,15 dólares.
-
Ibex 35 sube con nueve valores en positivo y se aproxima a los 16.900 puntos
Nueve valores cotizan en verde dentro del Ibex 35, con Repsol y Endesa superando el 1% de alza, mientras que Banco Sabadell y ACS se acercan a ese nivel.
El índice español logra recuperar los 16.900 puntos, aunque mantiene una caída acumulada del 0,91%, mostrando un repunte parcial tras las pérdidas de la jornada.
-
Francia asegura que el G7 estudia medidas para estabilizar el petróleo
Roland Lescure, ministro de Industria de Francia, afirmó que el G7 está preparado para actuar en el mercado petrolero y que la liberación de reservas estratégicas está sobre la mesa. Tanto el FMI como la AIE han participado en las discusiones con los ministros de Finanzas del grupo.
El objetivo sería aumentar la oferta a corto plazo si el shock de suministro se intensifica, pero Lescure aclaró que aún no se ha tomado ninguna decisión oficial sobre la liberación de barriles.
-
El Ibex 35 recupera terreno y alcanza los 16.894 puntos
-
Unicaja, primer banco español que se alía con Nvidia para impulsar la IA
Unicaja ha firmado una alianza con Nvidia y Deloitte con el objetivo de desplegar un modelo de "banca conversacional" con soluciones de inteligencia artificial (IA) generativa.
-
Recuerden que Wall Street ya está abierto
-
Francia paga más por su deuda a corto plazo en la última subasta
Francia ha colocado letras del Tesoro a 3, 6 y 12 meses con rendimientos superiores a los de la subasta anterior. El papel a 3 meses se ha situado en el 2,097% frente al 2,030% previo, mientras que el de 6 meses alcanza el 2,217% desde el 2,065%.
En el caso de las letras a 12 meses, el rendimiento sube al 2,339% frente al 2,097% anterior, mostrando un ligero repunte del coste de financiación a corto plazo para el Tesoro francés.
-
Ezentis dispara su previsión de ingresos
La compañía trabaja en el cierre de operaciones este mismo año y contempla acometer ampliaciones de capital para acelerar la ejecución de su plan estratégico o realizar nuevas adquisiciones.
El grupo Ezentis, presidido por el empresario José Elías (dueño de Audax y La Sirena), ha actualizado su plan estratégico hasta 2028 y ha disparado su objetivo de facturación hasta 160 millones de euros tras adquirir EDA Instalaciones y Energía y Elías Equipamientos Ganaderos en 2025.
El objetivo de 160 millones supone, por un lado, casi cuadruplicar los 42 millones de euros que ingresó en 2025 y, al mismo tiempo, 2,5 veces más que los 64 millones de euros que la compañía se había fijado como meta para 2028 en la primera versión de su hoja de ruta, la cual presentó el pasado mayo.
-
El Ibex 35 resiste sobre los 16.800 puntos tras la apertura americana
Tras la apertura de Wall Street, el Ibex 35 se mantiene por encima de los 16.800 puntos y comienza a mostrar algunos signos de recuperación, aunque todavía de forma muy moderada. Destaca el avance de Endesa, que sube un 1,43%.
También cotizan en positivo, aunque con subidas inferiores al 1%, Repsol, Naturgy, Caixabank, Acciona, Banco Sabadell, Bankinter y ACS, en una reacción todavía limitada dentro de una sesión marcada por la debilidad previa del índice.
-
La volatilidad se dispara y el VIX se instala por encima de los 30 puntos
El índice VIX de volatilidad cotiza con claridad por encima de la zona de 20 puntos, nivel que suele marcar la frontera entre un mercado tranquilo y otro dominado por la volatilidad. En estos momentos el índice avanza un 6,28% hasta los 31,33 puntos.
Este movimiento evidencia un fuerte aumento de la tensión en los mercados y confirma que los inversores están elevando las coberturas ante un escenario de mayor incertidumbre.
-
Así abre Wall Street
-
Última hora: Macron abre la puerta a una misión de escolta tras la fase más intensa de la guerra
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha señalado que una misión de escolta podría ser posible una vez haya terminado la fase más intensa de la guerra.
El dirigente francés apunta así a un eventual papel de apoyo internacional cuando la situación sobre el terreno permita reducir los riesgos operativos.
-
Hims & Hers se dispara tras su acuerdo con Novo Nordisk
Novo Nordisk y Hims & Hers Health han puesto fin a su disputa legal y ahora colaborarán para vender medicamentos contra la obesidad. Wegovy se comercializará a través de la plataforma de Hims, en un acuerdo que amplía su distribución.
La reacción del mercado ha sido inmediata y Hims & Hers se dispara un 48%, impulsada por el potencial de crecimiento que abre esta alianza con Novo Nordisk.
-
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del Dow Jones antes de la apertura del mercado:
Nvidia: -0,76% en 176,47 dólares.
Goldman Sachs: -1,85% en 806,21 dólares.
Microsoft: -1,14% en 404,30 dólares.
Amazon.com: -1,60% en 209,35 dólares.
Apple: -0,83% en 255,41 dólares.
Chevron: +0,75% en 191,36 dólares.
JPMorgan: -1,72% en 284,50 dólares.
Caterpillar: -1,93% en 667,75 dólares.
Boeing: -1,61% en 227,38 dólares.
UnitedHealth: -1,03% en 281,33 dólares.
-
Audax renueva su identidad corporativa
Audax ha anunciado este lunes la renovación de su identidad corporativa con el objetivo de reflejar su evolución estratégica y reforzar su posicionamiento como gestor energético para empresas y hogares.
-
El Ibex 35 estira la reacción hasta los 17.800 puntos
El índice español está estirando la reacción alcista y logra situarse por encima de los 16.800 puntos, aunque el sesgo sigue siendo negativo, con una caída del 1,47% en los 16.803 puntos.
La mayoría de valores permanecen en rojo, pero empiezan a verse más en positivo. Destaca Endesa, que sube casi un 1%, mientras Repsol, Naturgy y CaixaBank avanzan entre el 0,75% y el 0,43%.