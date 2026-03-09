Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,86%) pierde los 17.000 puntos en el décimo día de guerra en Irán

- El Ibex 35 cierra la sesión de este lunes con una caída del 0,86%. Con el retroceso, el principal selectivo español se sitúa en los 16.928,2 puntos y desciende por debajo de la barrera de los 17.000 enteros. El índice no terminaba una jornada por debajo de esta cota desde el 17 de diciembre de 2025.

- Las principales bolsas europeas también acaban el día en negativo. Los parqués del Viejo Continente han ido moderando las caídas según avanzaba la sesión. El Dax alemán termina cediendo un 0,57%; el Cac 40 francés, un 0,98%; el FTSE 100, un 0,26%, y el FTSE Mib italiano, un 0,23%.

- Wall Street vive una jornada en signo mixto. El Dow Jones y el S&P 500 ven el rojo mientras el Nasdaq consigue salvarse al avanzar un 0,25%.

- En Asia, el Nikkei japonés se ha desplomado un 5,2%. En Seúl, el golpe ha sido aún más abrupto. El Kospi se ha hundido un 5,96%.

- El barril de petróleo Brent, referencia en Europa, se dispara un 6,44%, hasta los 98,65 dólares por barril. En zona de máximos desde julio de 2022, esta madrugada ha llegado a rozar los 120 dólares por barril.

- El crudo West Texas Intermediate (WTI) avanza un 3%, hasta los 93,64 dólares.

- Las alzas se ven alimentadas por los recortes de producción anunciados por Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak y por la creciente disrupción en el estrecho de Ormuz, uno de los grandes cuellos de botella del comercio mundial de energía.

- Los países del G7 barajan liberar las reservas estratégicas de petróleo ante las tensiones en el mercado. Los ministros de Finanzas de los siete países más ricos del mundo se han reunido este lunes para abordar las consecuencias económicas de la guerra.

- En el mercado TTF de Países Bajos, referencia europea, el gas natural repunta un 6%, hasta los 56,6 euros por megavatio hora.

- El presidente estadounidense, Donald Trump, trata de calmar a los inversores y a los conductores. Ha insistido en que el repunte será “transitorio” y que el petróleo “caerá rápidamente” cuando concluya “la destrucción de la amenaza nuclear iraní”.

- En este entorno, la escalada del dólar continúa, aunque se modera. El índice que mide la evolución de la divisa estadounidense frente al resto de principales monedas suma un 0,02%, hasta los 98,98 puntos.

- El euro, a su vez, resta un 0,18%, hasta los 1,1598 billetes verdes.

- El oro pierde casi un 1% e intenta mantener los 5.100 dólares por onza. La plata sube cerca de un 1%, hasta los 84,9 dólares.

- El bitcoin se mueve prácticamente plano, en el entorno de los 67.000 dólares, mientras los inversores recalibraban sus apuestas sobre el calendario de los bancos centrales.

- Para Manuel Pinto, jefe de investigación de XTB, el principal riesgo para los mercados ahora mismo es la duración de la guerra. “Si el conflicto se prolonga, el impacto sobre la inflación, el crecimiento global y la política monetaria podría intensificarse”, advierte.