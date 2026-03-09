El crudo supera los 100 dólares tras intensificarse el conflicto en Irán y aboca a los mercados a una apertura rojo

Los mercados financieros globales reaccionan con fuertes caídas, destacando descensos en los futuros estadounidenses y asiáticos como el Nikkei.

Emiratos Árabes Unidos y Kuwait han reducido su producción petrolera debido al cierre casi completo del Estrecho de Ormuz.

Nuevos ataques de Estados Unidos e Israel han agravado la situación, generando incertidumbre sobre la duración del conflicto.

El precio del crudo ha superado los 100 dólares por barril tras intensificarse el conflicto en Irán, llegando a cotizar hasta los 111 dólares.

El crudo ha comenzado la semana con alzas cercanas al 20%. En los primeros momentos de cotización tanto el barril de Brent como el Texas se han disparado hasta los 111 dólares. Luego han corregido hasta los 107.

Un alza que llega tras la intensificación del conflicto en Irán, con nuevos ataques de Estados Unidos e Israel y que abocan a que la guerra no se va a solucionar a corto plazo.

Es la primera vez desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania que el crudo supera los 100 dólares.

Evolución del crudo Brent este lunes.

Bloomberg apunta, además, a que hay varios productores en la zona que habrían reducido su capacidad de producción de cara a las próximas semanas.

Se refiere en concreto a Emiratos Árabes Unidos y a Kuwait, que habrían restringido el número de barriles que sacan en oferta ante el cierre casi completo del Estrecho de Ormuz.

Una incertidumbre que está llevándose por delante las previsiones. Este mismo fin de semana analistas de Berenberg hablaban de que podría llegar a los 120 dólares si la guerra se extendía en el tiempo.

Algunos analistas aseguran que el movimiento que ha vivido el barril de crudo en la última semana es el más rápido desde que los futuros comenzaron a cotizar en 1983.

Consultores citados por el FT consideran que estamos ante un movimiento mucho peor que el que se pudo ver en la primera guerra del Golfo y en la guerra de Ucrania.

El nerviosismo en el crudo se deja sentir también en los mercados. En el premarket de Estados Unidos vemos cómo los futuros caen cerca de un punto y medio.

También los futuros en Asia hablan de una jornada negra en los mercados. En el caso del Nikkei se habla de descensos que podrían llegar al -3,5% cuando comience la cotización del índice.