Las bolsas caen más de un 2% con el petróleo desbocado por encima de 100 dólares por la guerra en Irán

Los recortes de producción en Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak, y la disrupción en el estrecho de Ormuz, agravan el repunte del crudo.

Las bolsas asiáticas también registran fuertes caídas, con el Nikkei japonés desplomándose un 5,2% y el Kospi surcoreano un 5,96%.

El barril de Brent supera los 100 dólares y alcanza máximos desde julio de 2022; el West Texas Intermediate sube hasta los 105 dólares.

Las principales bolsas europeas caen más de un 2% debido al repunte del precio del petróleo provocado por la guerra en Irán.

Las bolsas sufren descensos desde Tokio hasta Madrid en plena guerra en Irán. Las caídas de las principales plazas europeas superan el 2%, mientras el repunte del precio del petróleo —la calidad Brent ha superado los 100 dólares por barril— ha devuelto el miedo a la inflación y a un giro más duro de los bancos centrales.

Así, justo tras el toque de campana de este lunes, el Dax alemán cedía un 2,12%; el Cac 40 francés, un 2,47%; el FTSE 100 británico, un 1,63% y el FTSE Mib italiano, un 3,01%. El Euro Stoxx 50 se dejaba un 2,81% y el Stoxx 600, un 2,3%.

El Ibex 35 español restaba un 3,11%, hasta los 16.527,26 puntos.

Al otro lado del Atlántico, los futuros de Wall Street apuntaban a una sesión de fuertes ventas. El Dow Jones caía en torno al 1,7%, con retrocesos similares en el S&P 500 y el Nasdaq, que encadena varias jornadas presionado por el repunte de los costes energéticos.

El primer aviso ha llegado desde Asia, donde las bolsas han actuado como termómetro inmediato del nuevo shock energético. El Nikkei japonés se ha desplomado un 5,2%.

En Seúl, el golpe ha sido aún más abrupto. El Kospi de Corea del Sur se ha hundido un 5,96%.

Con Shanghái y Hong Kong también en rojo, aunque con caídas más moderadas, el mensaje desde Asia es claro: el petróleo caro ya no es solo un asunto del mercado de materias primas, sino un riesgo de primer orden para el ciclo bursátil global.

El motivo de este nuevo episodio de aversión al riesgo está en el mercado energético.

El barril de Brent, referencia en Europa, se disparaba más de un 17% este lunes y alcanza los 109,6 dólares, máximos desde julio de 2022, después de haber llegado de madrugada a rozar los 120 dólares por barril.

Desde que el 28 de febrero comenzara la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, el precio del crudo acumula ya una revalorización superior al 40%, en un movimiento que reaviva los temores a un nuevo shock energético.

El West Texas Intermediate (WTI) también se disparaba más de un 15%, hasta el entorno de los 105 dólares. El crudo de referencia en Estados Unidos subió un 36% la semana pasada al calor de los bombardeos.

Los incrementos se ven alimentados por los recortes de producción anunciados por Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak y por la creciente disrupción en el estrecho de Ormuz, uno de los grandes cuellos de botella del comercio mundial de energía.

