Banco Santander aumenta su deterioro técnico y pone en peligro la zona de los 9,25 euros

Si Santander no recupera rápidamente los 9,25 euros, aumenta el riesgo de una caída hacia los 8,77 euros, siguiente nivel de soporte relevante.

La aceleración del programa de recompra de acciones ha llevado al banco a ejecutar ya el 31,3% del plan total.

El valor sufre fuertes caídas en medio de tensiones geopolíticas, el encarecimiento del petróleo y la volatilidad global en los mercados.

Banco Santander muestra un deterioro técnico al perder la zona de soporte clave de los 9,25 euros por acción.

Las bolsas arrancan la semana con fuertes caídas después de que el petróleo haya superado los 100 dólares por barril por primera vez desde 2022. El repunte llega en un contexto de escalada bélica entre EE. UU. e Israel frente a Irán, sin señales de desescalada y con visos de prolongar el enfrentamiento. Al mismo tiempo, el dólar gana terreno mientras se intensifican las ventas de deuda soberana en los mercados globales.

La corrección se produce tras una semana ya muy negativa para la renta variable. El Ibex 35 se dejó cerca del 7%, un retroceso incluso superior al 6,68% registrado tras el anuncio de los aranceles y el peor balance semanal desde marzo de 2022, cuando estalló la guerra en Ucrania, un precedente que vuelve a sobrevolar el ánimo del mercado.

Examinando los valores que componen el Ibex 35, destaca el comportamiento de las acciones del Banco Santander, que caen con fuerza en los primeros intercambios. El reciente aumento de las tensiones geopolíticas, con el estrecho de Ormuz prácticamente paralizado, está provocando correcciones importantes y la pérdida de niveles de relevancia técnica.

Banco Santander vuelve al foco del mercado tras acelerar su estrategia de recompra de acciones, uno de los mayores programas recientes dentro de la banca europea y pieza clave de su política de retorno al accionista. La operación avanza con rapidez y ya empieza a notarse en su comportamiento en bolsa, con el plan mucho más avanzado de lo que el mercado esperaba hace solo unos meses.

Esta cifra supone que el banco ya ha ejecutado aproximadamente el 31,3% del programa total, un porcentaje relevante si se tiene en cuenta que el plan todavía se encuentra en desarrollo.

Si analizamos los títulos de Banco Santander desde el punto de vista técnico, observamos una progresión alcista de fondo iniciada prácticamente desde comienzos del ejercicio 2025. Este movimiento ha llevado al valor desde la zona próxima a los 4 euros hasta marcar máximos históricos en formato intradiario el 3 de febrero, justo en el entorno de los 11,26 euros por acción.

Es precisamente desde ese nivel donde han comenzado los problemas para Banco Santander. Durante el pasado mes de febrero el valor acometió un primer ajuste correctivo que lo llevó a tantear la zona de los 10 euros por acción, para posteriormente recuperarse y volver a acercarse a sus máximos históricos. En esa área se activó una figura de distribución que ha desembocado en un impulso correctivo.

En su gráfico se aprecia un claro deterioro técnico en los últimos diez días, destacando especialmente la caída que se está registrando en la sesión de hoy.

Evolución de las acciones de Banco Santander Eduardo Bolinches TradingView

Esta última fase de deterioro se ha llevado por delante la directriz alcista o zona de mínimos crecientes, lo que implica un cambio de tendencia de corto y también de medio plazo, pasando de alcista a bajista. Además, la caída no ha venido precedida de ninguna fase de consolidación y el gráfico de Banco Santander continúa deteriorándose tras romper varias zonas clave de soporte.

Si tratamos de identificar niveles técnicos relevantes, resulta útil trazar el retroceso proporcional de Fibonacci a todo el último gran tramo alcista, extendido desde la zona de los 8 euros hasta los máximos históricos de los 11,26.

De este modo observamos que Banco Santander tenía un primer soporte en los 10 euros, ya perforado a la baja, y otro en los 9,64 euros. Sin embargo, en las últimas cuatro jornadas el valor ha tratado de sostener el último nivel de retroceso proporcional, el 61,8%, situado en la zona de los 9,25 euros por acción, que en la sesión de hoy también está siendo perforado.

En el gráfico también se aprecia un aumento considerable del volumen de contratación durante el último tramo de caídas, lo que confirma que el mercado se encuentra ante un proceso de distribución relevante y, por el momento, sin una reacción contundente por parte de los compradores en las zonas de soporte.

El único elemento positivo para Banco Santander es la presencia de un nuevo soporte horizontal en la zona de los 8,77 euros, que además coincide con la tangencia de la media móvil de largo plazo. Este nivel podría convertirse en la referencia donde los bajistas encuentren mayores dificultades para seguir dominando la situación.

Con este escenario técnico, el valor debería recuperar con rapidez la zona de los 9,25 euros por acción. De no hacerlo, las probabilidades de una caída hacia el entorno de los 8,75 euros aumentarían de forma considerable tras la pérdida del último soporte horizontal de relevancia.

Si se tienen títulos en cartera, no sería aconsejable permitir que el valor cierre dos sesiones consecutivas, o una semanal, por debajo de los 9,25 euros. Para nuevas posiciones, todavía estaríamos lejos de una señal de entrada clara, que llegaría únicamente con cierres por encima de los 9,65 euros.

Por tanto, conviene extremar la precaución, ya que el valor se encuentra perdiendo o poniendo a prueba un soporte clave que podría abrir la puerta a una continuidad de las caídas.