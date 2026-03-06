La tensión geopolítica beneficia al mundo 'cripto': el bitcoin escala un 7% desde el estallido del conflicto y reduce su declive

La posible aprobación de la Ley Clarity en Estados Unidos podría impulsar aún más al mercado de criptomonedas, según analistas.

El mercado cripto ha reducido su caída anual tras la crisis, pasando de un retroceso del 23% a uno del 18% en 2026.

Las criptomonedas, en especial bitcoin y ethereum, han mostrado una reacción positiva frente a la tensión geopolítica, a diferencia de otros activos tradicionales.

El bitcoin ha subido un 7% desde el inicio del conflicto en Irán, superando nuevamente los 70.000 dólares.

Los inversores siguen muy pendientes de las tensiones derivadas del conflicto en Irán. Con muchas dudas aún sobrevolando el aire, el mercado sigue sin mostrar una tendencia clara y las bolsas van cotizando día a día las noticias que llegan desde Oriente Medio.

Los ojos enfocan a los ingredientes clave para asegurar el suministro energético: el petróleo y el gas, que siguen su escalada. El estrecho de Ormuz está bloqueado y la planta que más GNL (gas natural licuado) exporta del mundo, cerrada.

Los mercados europeos no lográn revertir las caídas, Wall Street intenta amortiguarlas y salir ileso y el oro y la plata tampoco acabar de actuar como refugio, Con todo este contexto, las criptomonedas -encabezadas por el bitcoin- han tenido un comportamiento poco habitual.

La volatilidad y la incertidumbre derivadas del conflicto geopolítico le han sentado muy bien a un mercado -el cripto- que encarrila serios retrocesos en lo que llevamos de año. Es más, 2026 es el primer año de su historia en el que bitcoin finaliza consecutivamente en negativo en enero y febrero.

Desde que comenzaron los ataques en Irán el pasado sábado, el valor del mercado total de las criptomonedas se ha revalorizado más de un 6,5%. Aún más favorable ha sido el avance para la mayor divisa virtual.

Bitcoin ha escalado un 7% desde el estallido del conflicto en Oriente Medio. La ccriptodivisal ha vuelto ha superar la barrera de los 70.000 dólares, un nivel sobre el que no se movía -y de hecho sólo lo sobrepasó de manera puntual- desde mitad de febrero.

Más de lo mismo con etherum, la segunda criptomoneda con mayor tamaño del mercado. En lo que llevamos de conflicto 'vivo' en Oriente Medio, su precio ha avanzado un 8%.

Estos movimientos son interesantes por varias razones. Para entender una de ellas hay que contextualizar y tener en cuenta el declive que vive el mundo cripto. Este mercado se ha desplomado un 18% en lo que llevamos de año.

Sin embargo, la conducta de las criptomonedas en los últimos días indica que el balance podría haber sido aún peor si no hubiera llegado esta crisis. De hecho, las pérdidas de 2026 hasta que detonaron las primeras bombas en Irán alcazaban el 23% y ahora rondan el 18%.

Además, hay que tener en cuenta otro factor. Cuando Estados Unidos e Israel lanzaron los primeros misiles sobren Irán todos los mercados estaban cerrados. Menos el de las criptomonedas.

En ese momento, el comportamiento inmediato del mercado cripto fue muy distinto del que ha ido manifestando en los primeros días de conflicto.

El sábado, el bitcoin sufrió un desplome que le hizo retroceder hasta los 63.000 dólares, aunque un rebote posterior le permitió recuperar rapidamente los 65.000.

Ahora la segunda cuestión. ¿A qué responde este comportamiento de las criptomonedas en el contexto en el que se produce?

Desde IG señalan que la "notable fortaleza" del bitcoin en un entorno de aversión al riesgo sugiere que la criptodivisa cuenta con una base de compradores más estable, es decir, que sus inversores no salen huyendo cuando las malas noticias copan los titulares.

En este punto, los expertos no consiguen determinar de manera clara cuál es el papel de las criptodivisas ante estas crisis. Por una parte, en esta ocasión sí que se ha apreciado una reacción favorable ante la tensión global del mercado.

Por otra, Javier Cabrera, analista de XTB, explica que estos activos no son un refugio, y "menos en este tipo de situaciones".

La anomalía del comportamiento puede derivar de un cambio de estrategia. Es probable que los inversores hayan traspasado su dinero desde algunos activos de renta variable que antes de la crisis sí vivían una buena racha hacia el bitcoin u otras criptos.

En un tercer punto de análisis, los avances en torno a la Ley Clarity también tienen pendientes al mercado de las criptodivisas, cuya aprobación esperan que de un buen tirón al mercado de las monedas virtuales.

Esta norma pretende dar un marco legal a las criptomonedas y Trump sigue presionando al Congreso para acelerar su ratificación