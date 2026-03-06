Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovecharse de una continuidad de la reacción alcista

Para cada valor recomendado se establecen niveles claros de entrada y protección ante posibles caídas en base a cierres.

Indra, Laboratorios Rovi, CAF y Repsol destacan por su buen comportamiento técnico y son recomendados para vigilar de cerca.

Los principales índices estadounidenses, como el Dow Jones y el Russell 2000, también sufren fuertes correcciones.

El selectivo español pierde más de 450 puntos desde sus máximos intradiarios, mostrando debilidad en la reacción alcista.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense también sufre correcciones que, en el caso del Dow Jones y del Russell 2000, se llevan por delante mucho más de lo ganado en la sesión previa.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) Indra: El valor se hace con los 62,82 euros por lo que hemos entrado colocando una orden de protección ante la pérdida de los 60,10 euros en base a cierres.

2) Laboratorios Rovi: Entraremos en este valor si vemos que de cara al cierre de la sesión va a hacerse con los 83,45 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 79,80 euros en base cierres.

3) CAF: Entraremos en el valor si vemos que se hace de cara al cierre con los 61,90 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 59,70 euros en base cierres.

4) Repsol: El valor marca nuevos máximos, por lo que entramos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 19,60 euros en base cierres.