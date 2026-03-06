Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 retrocede un 7%, el petróleo escala un 26% y el gas vuela un 63% en la primera semana de conflicto de Irán

- El Ibex 35 cierra la sesión de este viernes con una caída del un 1,11% y retrocede hasta los 17.054,5 puntos.

- Con el descenso, el selectivo nacional agudiza la caída que ya había acumulado en las últimas cinco sesiones, provocada por la guerra en Irán. En el balance semanal, el Ibex retrocede un 7%.

- Las principales bolsas europeas también terminan la semana viendo el rojo. El FTSE 100 británico es el que más ha perdido y se ha dejado un 1,24% en la sesión.

- La jornada también es negativa en Wall Street. El Dow Jones pierde un 1,05%; el S&P 500, un 0,99%, y el Nasdaq Composite, un 0,8%.

- La atención de los inversores sigue centrada en la evolución del conflicto en Oriente Medio.

- Donald Trump ha dicho este viernes que "no habrá acuerdo con Irán" y que sólo aceptará una "rendición incondicional" de ese país.

- "La tesis general es que el conflicto va a durar poco y que los precios de la energía volverán a bajar, lo que impedirá que el repunte de la inflación se consolide", señalan los analistas de Link Securities.

- "El riesgo es que esta hipótesis no se cumpla, y que el conflicto se alargue, manteniendo el estrecho de Ormuz cerrado por más tiempo del esperado", añaden los mismos expertos. Entienden que este escenario "no interesa a nadie, incluido a Irán, cuya única fuente de ingresos es la venta de petróleo", por lo que esperan "que no se cumpla".

- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, vuelve a repuntar y avanza un 6,85%, hasta los 91,27 dólares por barril. En la semana, su precio se dispara más de un 26%.

- En el mercado TTF de Países Bajos, referencia europea, el gas natural sube un 2,97%, hasta los 52,24 euros por megavatio hora (MWh). El repunte semanal, en su caso, supera el 64%.

- El euro cae y desciende hasta cambiarse por 1,158 dólares. La caída semanal ahora mismo es casi del 2%, la más abultada en casi dos años.

- Entre los activos refugio, el oro se mantiene por encima de los 5.100 dólares por onza, mientras que la plata se acerca a los 85 dólares.

- En el frente cripto, el bitcoin cae un 4,4%, hasta los 68.527 dólares.

- La tasa de desempleo en Estados Unidos subió una décima, hasta el 4,4%, en febrero, cuando se destruyeron 92.000 puestos de trabajo. Esta cifra es peor que las previsiones de creación de 50.000 empleos de los analistas, según publicó este viernes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).