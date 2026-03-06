Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 retrocede un 7%, el petróleo escala un 26% y el gas vuela un 63% en la primera semana de conflicto de Irán
EEUU destruyó 92.000 puestos de trabajo en febrero.
- El Ibex 35 cierra la sesión de este viernes con una caída del un 1,11% y retrocede hasta los 17.054,5 puntos.
- Con el descenso, el selectivo nacional agudiza la caída que ya había acumulado en las últimas cinco sesiones, provocada por la guerra en Irán. En el balance semanal, el Ibex retrocede un 7%.
- Las principales bolsas europeas también terminan la semana viendo el rojo. El FTSE 100 británico es el que más ha perdido y se ha dejado un 1,24% en la sesión.
- La jornada también es negativa en Wall Street. El Dow Jones pierde un 1,05%; el S&P 500, un 0,99%, y el Nasdaq Composite, un 0,8%.
- La atención de los inversores sigue centrada en la evolución del conflicto en Oriente Medio.
- Donald Trump ha dicho este viernes que "no habrá acuerdo con Irán" y que sólo aceptará una "rendición incondicional" de ese país.
- "La tesis general es que el conflicto va a durar poco y que los precios de la energía volverán a bajar, lo que impedirá que el repunte de la inflación se consolide", señalan los analistas de Link Securities.
- "El riesgo es que esta hipótesis no se cumpla, y que el conflicto se alargue, manteniendo el estrecho de Ormuz cerrado por más tiempo del esperado", añaden los mismos expertos. Entienden que este escenario "no interesa a nadie, incluido a Irán, cuya única fuente de ingresos es la venta de petróleo", por lo que esperan "que no se cumpla".
- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, vuelve a repuntar y avanza un 6,85%, hasta los 91,27 dólares por barril. En la semana, su precio se dispara más de un 26%.
- En el mercado TTF de Países Bajos, referencia europea, el gas natural sube un 2,97%, hasta los 52,24 euros por megavatio hora (MWh). El repunte semanal, en su caso, supera el 64%.
- El euro cae y desciende hasta cambiarse por 1,158 dólares. La caída semanal ahora mismo es casi del 2%, la más abultada en casi dos años.
- Entre los activos refugio, el oro se mantiene por encima de los 5.100 dólares por onza, mientras que la plata se acerca a los 85 dólares.
- En el frente cripto, el bitcoin cae un 4,4%, hasta los 68.527 dólares.
- La tasa de desempleo en Estados Unidos subió una décima, hasta el 4,4%, en febrero, cuando se destruyeron 92.000 puestos de trabajo. Esta cifra es peor que las previsiones de creación de 50.000 empleos de los analistas, según publicó este viernes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).
Así cierra el Ibex 35
Ibex 35, mejores y peores de la sesión. Saldo semanal
Nueva sesión a la baja para el Ibex 35. Una jornada que empezó a complicarse tras la primera hora de negociación. El índice buscó nuevamente la zona de mínimos de la semana para intentar un repunte técnico o al menos frenar la caída.
La presión bajista fue constante, aunque en el tramo final los alcistas lograron reaccionar y alejar al índice de los mínimos intradía, situándolo, cuando faltan pocos minutos para que la renta variable europea cierre sus puertas, en los 17.077 puntos, con una caída del 1,02%, equivalente a 175 puntos desde el cierre anterior.
El saldo semanal es negativo con un descenso del 7,51%.
El podio de ganadores está formado por: Repsol (+2,74%), Telefónica (+2,44%) y Amadeus (+1,40%).
Las mayores caídas son para: Cellnex (-3,09%), ACS (-2,94%) y Acciona (-2,92%).
Siguen las dificultades para superar con claridad los 17.000 puntos
El Ibex 35 tiene dificultades para superar con claridad la zona de los 17.000 puntos.
El rebote desde los mínimos de la sesión alcanza este nivel, y los alcistas intentan asegurar un cierre que se aleje de los mínimos para mejorar la vela diaria que se está formando, buscando estabilizar, en la medida de lo posible la jornada.
Boeing y Citigroup, la cara y la cruz del índice Dow Jones
En estos momentos, en el Dow Jones Industriales solo Boeing, Walmart y Microsoft cotizan en positivo, aunque con subidas inferiores al 1%.
En la parte baja destacan Citigroup, que cae un 3,49%, JP Morgan un 2,36%, y American Express retrocede en la misma medida, marcando la presión bajista en el índice.
-
El euro intenta una tímida reacción frente al dólar
El euro sigue presionado frente al dólar, aunque en la zona de los 1,155 busca generar un rebote. La presión bajista se mantiene constante y la moneda única pierde un 0,23%, situándose en 1,1580 dólares.
-
El Ibex 35 recupera los 17.000 puntos tras reacción desde mínimos
El Ibex 35 sube desde los mínimos de la sesión cerca de los 16.840 puntos y logra superar los 17.000 puntos.
Los alcistas han reaccionado a tiempo, aunque el índice sigue en negativo y pierde 244 puntos respecto al cierre anterior.
Goolsbee alerta del impacto de la gasolina en la confianza del consumidor
El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, advierte de que un deterioro de la confianza del consumidor provocado por el alza de los precios de la gasolina sería una señal a vigilar.
También señala que aún podría haber margen para que continúe el crecimiento de la productividad, en comentarios realizados en BTV.
Los inventarios empresariales muestran un ligero aumento en EE. UU.
Los inventarios de los minoristas, excluyendo automóviles, suben un 0,4% en diciembre frente al 0,2% esperado y al 0,2% previo.
Los inventarios de negocios aumentan un 0,1% mensual, cumpliendo las previsiones y mejorando ligeramente el 0,0% anterior, reflejando estabilidad en la acumulación de existencias.
Este es el motivo de la importante subida del petróleo
Este tuit de Donald Trump es lo que aceleró tanto los precios del petróleo:
Atención al precio del petróleo que se dispara
Atención al barril de petróleo Brent, que se dispara un 6,71% hasta los 91,13 dólares por barril y deja una potente vela alcista en estos momentos.
Por su parte, el West Texas supera el doble dígito de avances y se sitúa en los 89 dólares por barril, evidenciando un fuerte impulso en el mercado energético.
Se están dando niveles no vistos desde hace 2 años.
Nuevos mínimos semanales para el Ibex 35
El índice español acaba de marcar nuevos mínimos semanales. Se complica el aspecto técnico de corto plazo para el Ibex 35.
La caída aumenta al 2,09%.
-
-
Los futuros americanos incrementan las caídas
Los futuros de Wall Street intensifican las caídas. El futuro del Nasdaq 100 cede un 1,73%, más de 400 puntos desde el cierre anterior, mientras que el del Dow Jones pierde 705 puntos, un 1,47%.
Por su parte, el S&P 500 retrocede un 1,42%, lo que anticipa una apertura claramente bajista esta tarde en EE. UU.
El selectivo español ya se deja un 1,57%
El Ibex 35 acaba de perder la zona de los 17.000 puntos tras un nuevo impulso de los bajistas por tomar el control de la sesión.
El selectivo español acelera las caídas y ya retrocede un 1,59%, lo que supone un descenso de 270 puntos respecto al cierre anterior. La presión vendedora gana intensidad a medida que avanza la jornada.
-
Dimiten los tres consejeros de GIP (BlackRock) en Naturgy tras salir el fondo de su accionariado
Los tres consejeros dominicales que GIP (BlackRock) tenía en Naturgy han presentado su dimisión después de que el fondo de inversión vendiera a principios de esta semana su participación del 11,4% en la energética por casi 2.791 millones de euros.
El Ibex 35 sigue sin fuerzas
El Ibex 35 tiene dificultades para emprender una subida que permita recuperar parte de la caída de la mañana. Pese a rebotar unos 100 puntos, los alcistas no logran superar la zona de los 17.100 puntos.
El índice español pierde aún un 0,87% en los 17.094 puntos y solo ocho valores cotizan en positivo.
La participación laboral cae en EE. UU. mientras mejoran las previsiones del comercio
La tasa de participación laboral baja al 62,0% en febrero frente al 62,1% anterior.
Al mismo tiempo, las previsiones de ventas de la industria minorista suben un 0,3% en enero, por encima del 0,2% esperado y del 0,0% previo, mostrando una ligera mejora en las expectativas del sector.
El consumo en EE. UU. muestra señales de debilidad
Los salarios en EE. UU. sorprenden al alza pese al desplome del empleo privado
Los ingresos medios por hora suben un 0,4% en febrero, por encima del 0,3% esperado y en línea con el dato previo.
En contraste, las nóminas privadas no agrícolas caen en 86.000 puestos frente al aumento previsto de 65.000 y muy lejos de los 146.000 anteriores, mostrando un fuerte deterioro del empleo.
Golpe inesperado en el empleo de EE. UU.
Las nóminas no agrícolas de febrero caen en 92.000 puestos frente al aumento esperado de 58.000 y muy por debajo de los 126.000 anteriores.
La tasa de desempleo sube al 4,4% desde el 4,3%, un deterioro del mercado laboral que aumenta la incertidumbre económica.