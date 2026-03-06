Chipotle trata de darle la vuelta a la situación

Una ruptura clara por encima de 41 dólares podría impulsar a la acción hacia los 42-43 dólares, según el análisis técnico del mercado.

Técnicamente, las acciones de Chipotle muestran señales de posible rebote y consolidación, con un soporte clave en 36 dólares y resistencia en la zona de 40-41 dólares.

La compañía ha implementado un plan basado en excelencia operativa e innovación, introduciendo equipos más eficientes y nuevos productos con más proteína.

Chipotle ha sufrido un deterioro importante en su negocio, afectado por la inflación y el impacto de medicamentos contra la obesidad que reducen el apetito.

Chipotle Mexican Grill solía presentarse como una de las grandes historias de éxito dentro del sector de la comida rápida. Sin embargo, en los últimos trimestres la compañía ha experimentado un deterioro relevante en su negocio debido a varios factores coyunturales que, en su caso, han tenido un impacto mayor que en otras empresas del sector. ¿Es el fin de la historia de éxito u otro bache en el camino?

El sector de la comida rápida se ha enfrentado recientemente a dos problemas que han dificultado su evolución. El primero es la inflación acumulada, que ya hace mella en el poder adquisitivo de los consumidores, sobre todo en Estados Unidos.

El segundo, es el impacto creciente de los medicamentos contra la obesidad, como Ozempic o Wegovy, reducen el apetito de los pacientes. Esto está impactando a algunas empresas del sector, pero Chipotle lo ha sufrido más aún.

Frente a esta situación, la directiva ha establecido un plan de acción con 5 pilares, en los que los más importantes son los de Excelencia operativa y el de Innovación. En primer lugar, se está implementando un nuevo plan de instalación de equipos de alta eficiencia, como planchas de doble carta. Esto produce un ahorro de 2-3 horas en la preparación de los alimentos, es decir, un aumento de productividad.

Además, se han añadido nuevos productos de cara a enfocar el problema de la reducción de apetito de los clientes, concentrándose en añadir más proteína en lugar de relleno.

Aunque desde el punto de vista fundamental la acción no tiene recorrido, técnicamente es diferente. El gráfico diario de Chipotle Mexican Grill (CMG) muestra señales que permiten plantear un escenario con sesgo alcista en el corto plazo, a pesar de la tendencia bajista previa.

Tras la fuerte corrección registrada en 2025, el precio encontró un suelo sólido en la zona de 30-31 dólares, desde donde inició un rebote relevante hasta los 40 dólares. Desde entonces la cotización se ha movido en una fase de consolidación lateral, formando mínimos crecientes, lo que sugiere un proceso de acumulación y una pérdida de momentum bajista.

Además, las medias móviles de corto plazo comienzan a estabilizarse y el RSI se mantiene en zona neutral, lo que deja margen para nuevos impulsos al alza.

Mientras el precio se mantenga por encima del soporte de 36 dólares, el escenario constructivo sigue vigente. La clave técnica se encuentra en la zona de 40-41 dólares, donde se sitúa la resistencia inmediata.

Análisis técnico de Chipotle

Una ruptura clara de ese nivel podría activar un nuevo tramo alcista hacia la zona de 42-43 dólares, que corresponde con la siguiente área de oferta relevante.

En conjunto, la estructura actual sugiere que el mercado podría estar construyendo una base desde la que desarrollar un rebote más amplio si aumenta el flujo comprador.

*** Javier Cabrera es analista de XTB.