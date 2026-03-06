Cellnex busca frenar su deterioro y se enfrenta a una prueba decisiva en los 30 euros

El soporte técnico en los 30 euros por acción es clave; un rebote podría situar objetivos en los 31,26 y 32,72 euros a medio plazo.

El consenso de analistas otorga a Cellnex un potencial de revalorización cercano al 20%, con más del 75% recomendando tomar posiciones en la compañía.

Las acciones de Cellnex han experimentado volatilidad, situándose cerca de los 30 euros, tras una fase de recuperación y un reciente correctivo en su cotización.

Cellnex avanza en su plan de desinversión y ha vendido su participación en un fondo con Deutsche Telekom para reforzar liquidez y reducir deuda.

La ofensiva de EE. UU. e Israel cumple su séptimo día y cierra una semana marcada por fuertes vaivenes en los mercados globales, con retrocesos relevantes en la renta variable y un repunte tanto del petróleo como del dólar. Las bolsas intentan recuperar terreno en la última sesión de la semana, apoyadas en la debilidad del billete verde y en la moderación de los precios del crudo.

El Ibex 35 arranca la jornada desde los 17.245 puntos con los que terminó el jueves. Con las cifras actuales, el selectivo español arrastra hasta ahora un descenso semanal cercano al 6%. Examinando los valores de su composición, destacamos el comportamiento de las acciones de Cellnex, que se sitúan entre las más alcistas.

Cellnex continúa avanzando en su estrategia de desinversión en mercados que no considera prioritarios. El último movimiento dentro de su plan para reforzar liquidez y reducir deuda ha sido la venta de su participación en el fondo de infraestructuras digitales que mantenía junto a Deutsche Telekom para invertir en Europa.

La operación se cerró la semana pasada por un importe cercano a 170 millones de euros, según recoge la compañía cotizada en sus estados financieros correspondientes a 2025.

Cellnex es uno de los valores pertenecientes al Ibex 35 que mejor comportamiento está teniendo este año, con un acumulado en el ejercicio de algo más del 11,5% de revalorización, a pesar de que en las últimas sesiones haya atravesado uno de los momentos más delicados para el valor al acometer un fuerte deterioro en el precio de sus acciones.

Si tenemos en cuenta el consenso de analistas, ven en Cellnex una compañía con un potencial cercano al 20%. De esta manera, más de un 75% de los expertos que cubren su evolución en bolsa aconseja tomar posiciones en ella.

Teniendo en cuenta su evolución técnica de medio plazo, los títulos de Cellnex desarrollaron desde el pasado mes de mayo y hasta diciembre una secuencia de máximos y mínimos decrecientes que llevó su precio desde la zona de los 35,45 euros por acción hasta formar una figura de doble suelo en los 24,40 euros.

Evolución de las acciones de Cellnex Eduardo Bolinches TradingView

Tras este comportamiento bajista, los títulos de Cellnex iniciaron una fase de recuperación que, a pesar de un importante correctivo producido durante el pasado mes de enero, permitió recuperar gran parte del terreno perdido y alcanzar todos los niveles de retorno proporcional de Fibonacci correspondientes a esa última caída, mostrando claros síntomas de fortaleza.

Este comportamiento técnico permitió a los títulos de Cellnex dirigirse hacia la zona de los 32,75 euros, nivel que constituyó un punto de inflexión y que ha dado paso en las últimas sesiones a un fuerte correctivo, llevando a los títulos de la operadora de telecomunicaciones a buscar soporte en la zona próxima a los 30 euros por acción.

Este nivel de apoyo también constituyó una resistencia en el pasado y, por tanto, se trata de una zona técnicamente relevante. En su gráfico también podemos apreciar cómo Cellnex está a punto de entrar en zona de sobreventa, lo que incrementa las probabilidades de que se produzca un rebote desde su actual zona de cotización, que ronda los 30 euros.

Sin embargo, los títulos de Cellnex tienen también otro hándicap importante, y es que justo por la zona de los 29 euros transcurre la media móvil de largo plazo que, ante cualquier eventual pérdida del soporte actual, podría ejercer como soporte dinámico y frenar las caídas a corto plazo.

En cuanto a los volúmenes de negociación, se observa un fuerte incremento cada vez que se ha perforado alguna resistencia. Así, durante los últimos compases del pasado mes de febrero, estos volúmenes aumentaron cuando el valor superó la resistencia de los 31,25 euros por título, reduciéndose el volumen de contratación durante las cuatro últimas sesiones, es decir, durante la última fase de ajuste.

Esto sugiere que los alcistas han estado comprando y no se aprecia un gran volumen vendedor, un síntoma adicional que permite pensar que el ajuste actual podría suponer una oportunidad para iniciar algún tipo de compra parcial en el valor.

Así pues, con este escenario sobre la mesa, en la medida en que Cellnex aguante por encima de los 30 euros por acción y supere en algún momento los máximos de la sesión de hoy y la zona de los 30,45 euros, se podría producir un rebote desde el soporte que situaría un primer objetivo en los 31,26 euros y un segundo objetivo cercano a los 32,72 euros por título, pensando más en el medio plazo.

En este caso, se plantearía realizar una compra parcial en niveles actuales de cotización que rondan a los 30 euros por título y, si Cellnex continuara cayendo hacia la zona de los 29 euros, añadir otro tercio de la posición, marcando una orden de protección para la posición completa por debajo del soporte horizontal más importante que presenta el valor, es decir, por debajo de los 28,45 euros por título en base cierres.