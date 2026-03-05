El Tesoro coloca 5.937,4 millones en deuda a medio y largo plazo pero sólo eleva la rentabilidad a 3 años

El Tesoro prevé necesidades de financiación de 55.000 millones de euros para 2026 y un aumento del 4,2% en las emisiones totales de deuda este año respecto a 2025.

La demanda ha duplicado la cantidad adjudicada, llegando a los 12.150 millones de euros en total.

Solo se ha incrementado la rentabilidad ofrecida a los inversores en los bonos a 3 años, mientras que ha descendido en el resto de obligaciones.

El Tesoro Público español ha colocado 5.937,4 millones de euros en bonos y obligaciones del Estado en la segunda subasta de marzo.

El Tesoro Público español ha colocado este jueves 5.937,4 millones de euros en una nueva subasta de bonos y obligaciones del Estado. Esta vez sólo se ha incrementado la rentabilidad ofrecida a los inversores a 3 años.

En esta segunda subasta de marzo se han adjudicado bonos del Estado a 3 años, con cupón del 2,35%, y diferentes tipos de obligaciones del Estado

En concreto, se han adjudicado obligaciones del Estado a 7 años, con cupón del 3%, obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 10 años, con cupón del 1,15% y obligaciones del Estado a 15 años, con cupón del 3,50%.

En esta ocasión, el Tesoro ha recibido una elevada demanda para el conjunto de referencias, que ha llegado a duplicar lo finalmente adjudicado en los mercados de deuda. En concreto, ha escalado hasta los 12.150 millones de euros.

Sólo para los bonos del Estado a 3 años, el organismo público ha captado 1.800 millones, por debajo de unas peticiones de 4.026,35 millones. El interés marginal para este tipo de papel se ha elevado hasta el 2,404%. En la anterior subasta fue del 2,346%.

En cuanto a las obligaciones del Estado a 7 años, la demanda ha sido de 4.304,936 millones y la rentabilidad ha descendido. En concreto, el interés marginal se ha situado en el 2,863%, por debajo del 2,910% pasado.

Para las obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 10 años, se han colocado 592 millones, frente a unas peticiones de 1.238 millones. Para ellas, el interés marginal ha sido del 1,301%, inferior al 1,517% anterior.

Por último, se han adjudicado 1.210,4 millones en obligaciones del Estado a 15 años, por debajo de una demanda de 2.580,5 millones. En este caso, la rentabilidad marginal se ha situado en el 3,609%, por debajo del 3,678% pasado.

El Tesoro ya celebró una primera subasta en marzo, en concreto, el pasado martes. En ella, el Tesoro colocó 5.934,5 millones de euros en letras a seis y doce meses y elevó la rentabilidad para ambos títulos por encima del 2%.

Financiación para 2026

El Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025.

La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.

De los 55.000 millones de euros previstos en emisiones netas del Tesoro para este año, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo. Esto es bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas.

Los 5.000 millones serán para emitir letras del Tesoro, las mismas cifras que en 2025.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025 (274.242 millones de euros), debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026.

De esta cantidad bruta programada para este año, 176.935 millones de euros corresponden a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más que lo previsto para 2025 (171.514 millones de euros).

Por otro lado, se prevén 108.758 millones de euros para letras del Tesoro, casi un 5,9% más respecto al cierre estimado para el año pasado (102.728 millones de euros).

En 2025, por quinto año consecutivo, se mantuvo la vida media de la deuda española en el entorno de los ocho años.En concreto, según datos del Ministerio de Economía, la vida media de la deuda española se situó en 2025 en 7,93 años, su nivel más alto desde 2021, cuando alcanzó los 7,99 años.